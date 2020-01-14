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Гога
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
3DO: Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?! ---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
14.01.20 19:34
сайлау курманов
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже...
14.01.20 19:26
Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
14.01.20 19:20
3DO
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
14.01.20 19:19
сайлау курманов
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
Я регулярно смотрю передачу, вчера был сюжет про братьев-плдростков, которых искала бабушка, выяснилось что маму убили хулиганы, а отец спился, с женой нарыдались, сегодня две свахи ругались, теща...
14.01.20 19:18
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"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию

Георгий ГОВОРОВ

14 января 2020, 12:44 |  Общество

60-летнего Дмитрия СМИРНОВА в сентябре 2019 вызволили из трудового рабства и привезли в Костанай. Сегодня, 14 января, мужчина, у которого из документов был только советский паспорт, вылетел на родину - в Россию.


Теперь Дмитрий станет героем телепередачи «ДНК» на телеканале НТВ. Возможно, во время съемок он впервые со времени распада СССР встретится со своими родственниками.

Съёмочная группа НТВ прилетела в Костанай в воскресенье, 12 декабря.


- Историю Дмитрия мы узнали ещё в сентябре из костанайских СМИ, очень долго ждали возмождности прилететь сюда и снять про него сюжет, - рассказала «НГ» продюсер программы "ДНК" Роланда КАЗАЧАКОВА. - Мы этой историей заинтересовались, потому что наша программа нацелена на объединение людей. Мы были готовы ждать, пока Дмитрию сделают документы, чтобы помочь ему вернуться на родину и прижиться в России. У Дмитрия остались родственники в России, которые ничего не знали о его судьбе. Они его сначала искали, но потом, честно говоря, у них опустились руки. Чтобы подтвердить их родство, нужно провести экспертизу ДНК. Как показывает практика нашей программы, есть случаи, когда люди, находясь в трудной жизненной ситуации, обменивались документами и выдавали себя за других. Тест ДНК даст стопроцентную гарантию.


Сотрудники телепередачи уже взяли анализы для экспертизы у его предполагаемых дочери, брата и сестры Дмитрия. У самого Смирнова образцы возьмут после его прибытия в Москву. Как отмечает продюсер, до выхода эксперта в студию результаты анализов неизвестны даже сотрудникам телеканала.


- Родственников нашли мы, - сообщила Казачкова. - Всё это время держали с ними связь, потому что люди бывают разные. Сначала вроде бы все обрадовались, что Дмитрий нашёлся. Но потом же возникает вопрос: «А что с ним делать дальше?». Люди привыкли жить без него и они немножечко опасаются. Мы со стороны телеканала НТВ и программы "ДНК" заверили родственников, что не только сделаем экспертизу, но и приложим максимум усилий, чтобы сделать российские документы - чтобы у него была пенсия и он мог адаптироваться. Изменилась страна, люди вокруг другие. Мы хотим, чтобы он прошёл реабилитацию на базе санатория. Во вторник мы все встретимся в Москве, а в четверг запишем программу.

Продюсер отметила - даже если экспертиза ДНК не подтвердит родство, программа все равно выйдет в эфир, а Дмитрию окажут всю необходимую помощь, чтобы он смог прижиться в России.

Дмитрий Смирнов при общении с телевизионщиками вёл себя очень скромно. С родственниками еще не говорил, но очень хочет поскорее с ними встретиться. Бывший раб, мужчина с хриплым голосом, очень медленно передвигающийся и почти без зубов, с большим трудом выводилбуквы в подписях под документами. Ему приходилось объяснять как пишется буква "ф" в слове "Федерация".


О своей прошлой жизни в селе под Алматы не рассказывает - пытается забыть, но пока не получается.

- Что я здесь потерял? Здесь, в Казахстане, у меня никого нет! - говорит Смирнов. - Что сказать родным - ещё не думал. Как они меня встретят... Надеюсь, что они не откажутся от меня. А я просто хочу прожить свою старость в тишине и покое, увидеть внуков, детей.

«НГ» уже рассказывала об истории Дмитрия Смирнова. Половину своей жизни он провёл в трудовом рабстве - сначала в тогдашней Кокчетавской области, а последние 11 лет - у чеченцев недалеко от Алматы. Осенью прошлого года рассказал о своей ситуации прохожему Руслану, который приехал в Алматинскую область на заработки. Тот собрал друзей, вместе они отбили Смирнова и увезли поближе к российской границе. В Костанае передали в ОФ «Дамыту». 


- Это был человек в возрасте, достаточно скованный и забитый, - вспоминает руководитель фонда Нина КОСЮК. – Он был очень плохо одет, хотя одежда не была грязной - его вымыли, прежде чем везти к нам. От страха у него непроизвольно сильно тряслись руки. Он очень хотел вернуться домой, в Россию. Я сразу могу распознать, когда человек врёт. А по Дмитрию было видно, что он говорит правду.

Посольство РФ пошло навстречу и выдало паспорт Смирнову ускоренно - в течение двух месяцев, хотя из документов на руках у него был только советский красный паспорт. Всё время на свободе он жил у приютивших людей. Их адрес не был известен никому, в том числе сотрудникам ОФ «Дамыту». Связь с Дмитрием они поддерживали по мобильному телефону.

- По факту удержания Дмитрия в рабстве было возбуждено уголовное дело, - сообщила Косюк. – Но Смирнов побоялся расправы со стороны бывших хозяев и отказался сотрудничать с правоохранительными органами. Он имеет на это право. Мы сделали всё возможное, чтобы это его право поддержать, и уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Дмитрий напуган до сих пор, потому что те люди, которые спасли нашу жертву работорговли, говорят о том, что им звонили родственники бывших хозяев Дмитрия и пытались его вернуть.

Нина Косюк отмечает, что все эти месяцы сохранялась угроза преследования Смирнова. Дмитрий отказался селиться в специальном приюте, место которого тоже держится в строгой тайне. Дело в том, что разрешение на заселение выдают сотрудники полиции, которым Дмитрий категорически не доверял - считал, что полицейские коррумпированы, и боялся, что они вернут его бывшим хозяевам.

Дата выхода передачи "ДНК" с историей Дмитрия Смирнова пока неизвестна. Роланда Казаченкова отмечает, что этот выпуск вряд ли будет долго лежать в запасе.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нтв про Руслана забыли. Вот кто герой.
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§ самый умный
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, мне кажется бывших хозяев Смирнова правильнее в кавычках писать, он же не собака какая-нибудь...

А по теме статьи - это просто средневековье какое-то, только более бесчеловечное. Тот, кто в наше время держит рабов, как правило может себе позволить нанять обычных работников, не ломая ни чьей судьбы при этом... Вот, к примеру, оранжевые жилеты на обочинах - получают как рабы, чисто чтоб на еду хватило, но при этом же никто их не лишает свободы передвижения, семьи и т.п.
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§ Vit
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но потом же возникает вопрос: «А что с ним делать дальше?». Люди привыкли жить без него и они немножечко опасаются.

Конечно жалко его. Ему щас будет не легче на новом месте. Как примет дочь?сестра? Они че за люди? Он че за человек? Уживутся или нет. А то может опять на лыжи встать. И убежать к своим "хозяевам". :-(
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§ Lex
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 14.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рабство, кризис, нищета, отсутствие медицины и образования, производства- и нет, это не средневековье, это достижения за 30 лет независимости страны! И это далеко не весь список.
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§ drakon
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
И это далеко не весь список.

Я ваще передачу ДНК - не смотрю.
Но теперь буду - смотреть, пока
его - не покажут... ;-) :-o
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§ сайлау курманов
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.01.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я регулярно смотрю передачу, вчера был сюжет про братьев-плдростков, которых искала бабушка, выяснилось что маму убили хулиганы, а отец спился, с женой нарыдались, сегодня две свахи ругались, теща зятю пощечину дала. Очень познавательно и интересно, рекомендую
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"Нужные деньги"
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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