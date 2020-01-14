"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию

60-летнего Дмитрия СМИРНОВА в сентябре 2019 вызволили из трудового рабства и привезли в Костанай. Сегодня, 14 января, мужчина, у которого из документов был только советский паспорт, вылетел на родину - в Россию.





Теперь Дмитрий станет героем телепередачи «ДНК» на телеканале НТВ. Возможно, во время съемок он впервые со времени распада СССР встретится со своими родственниками.

Съёмочная группа НТВ прилетела в Костанай в воскресенье, 12 декабря.





- Историю Дмитрия мы узнали ещё в сентябре из костанайских СМИ, очень долго ждали возмождности прилететь сюда и снять про него сюжет, - рассказала «НГ» продюсер программы "ДНК" Роланда КАЗАЧАКОВА. - Мы этой историей заинтересовались, потому что наша программа нацелена на объединение людей. Мы были готовы ждать, пока Дмитрию сделают документы, чтобы помочь ему вернуться на родину и прижиться в России. У Дмитрия остались родственники в России, которые ничего не знали о его судьбе. Они его сначала искали, но потом, честно говоря, у них опустились руки. Чтобы подтвердить их родство, нужно провести экспертизу ДНК. Как показывает практика нашей программы, есть случаи, когда люди, находясь в трудной жизненной ситуации, обменивались документами и выдавали себя за других. Тест ДНК даст стопроцентную гарантию.





Сотрудники телепередачи уже взяли анализы для экспертизы у его предполагаемых дочери, брата и сестры Дмитрия. У самого Смирнова образцы возьмут после его прибытия в Москву. Как отмечает продюсер, до выхода эксперта в студию результаты анализов неизвестны даже сотрудникам телеканала.





- Родственников нашли мы, - сообщила Казачкова. - Всё это время держали с ними связь, потому что люди бывают разные. Сначала вроде бы все обрадовались, что Дмитрий нашёлся. Но потом же возникает вопрос: «А что с ним делать дальше?». Люди привыкли жить без него и они немножечко опасаются. Мы со стороны телеканала НТВ и программы "ДНК" заверили родственников, что не только сделаем экспертизу, но и приложим максимум усилий, чтобы сделать российские документы - чтобы у него была пенсия и он мог адаптироваться. Изменилась страна, люди вокруг другие. Мы хотим, чтобы он прошёл реабилитацию на базе санатория. Во вторник мы все встретимся в Москве, а в четверг запишем программу.



Продюсер отметила - даже если экспертиза ДНК не подтвердит родство, программа все равно выйдет в эфир, а Дмитрию окажут всю необходимую помощь, чтобы он смог прижиться в России.

Дмитрий Смирнов при общении с телевизионщиками вёл себя очень скромно. С родственниками еще не говорил, но очень хочет поскорее с ними встретиться. Бывший раб, мужчина с хриплым голосом, очень медленно передвигающийся и почти без зубов, с большим трудом выводилбуквы в подписях под документами. Ему приходилось объяснять как пишется буква "ф" в слове "Федерация".





О своей прошлой жизни в селе под Алматы не рассказывает - пытается забыть, но пока не получается.



- Что я здесь потерял? Здесь, в Казахстане, у меня никого нет! - говорит Смирнов. - Что сказать родным - ещё не думал. Как они меня встретят... Надеюсь, что они не откажутся от меня. А я просто хочу прожить свою старость в тишине и покое, увидеть внуков, детей.

«НГ» уже рассказывала об истории Дмитрия Смирнова. Половину своей жизни он провёл в трудовом рабстве - сначала в тогдашней Кокчетавской области, а последние 11 лет - у чеченцев недалеко от Алматы. Осенью прошлого года рассказал о своей ситуации прохожему Руслану, который приехал в Алматинскую область на заработки. Тот собрал друзей, вместе они отбили Смирнова и увезли поближе к российской границе. В Костанае передали в ОФ «Дамыту».





- Это был человек в возрасте, достаточно скованный и забитый, - вспоминает руководитель фонда Нина КОСЮК. – Он был очень плохо одет, хотя одежда не была грязной - его вымыли, прежде чем везти к нам. От страха у него непроизвольно сильно тряслись руки. Он очень хотел вернуться домой, в Россию. Я сразу могу распознать, когда человек врёт. А по Дмитрию было видно, что он говорит правду.

Посольство РФ пошло навстречу и выдало паспорт Смирнову ускоренно - в течение двух месяцев, хотя из документов на руках у него был только советский красный паспорт. Всё время на свободе он жил у приютивших людей. Их адрес не был известен никому, в том числе сотрудникам ОФ «Дамыту». Связь с Дмитрием они поддерживали по мобильному телефону.

- По факту удержания Дмитрия в рабстве было возбуждено уголовное дело, - сообщила Косюк. – Но Смирнов побоялся расправы со стороны бывших хозяев и отказался сотрудничать с правоохранительными органами. Он имеет на это право. Мы сделали всё возможное, чтобы это его право поддержать, и уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Дмитрий напуган до сих пор, потому что те люди, которые спасли нашу жертву работорговли, говорят о том, что им звонили родственники бывших хозяев Дмитрия и пытались его вернуть.

Нина Косюк отмечает, что все эти месяцы сохранялась угроза преследования Смирнова. Дмитрий отказался селиться в специальном приюте, место которого тоже держится в строгой тайне. Дело в том, что разрешение на заселение выдают сотрудники полиции, которым Дмитрий категорически не доверял - считал, что полицейские коррумпированы, и боялся, что они вернут его бывшим хозяевам.

Дата выхода передачи "ДНК" с историей Дмитрия Смирнова пока неизвестна. Роланда Казаченкова отмечает, что этот выпуск вряд ли будет долго лежать в запасе.

Фото Георгия ГОВОРОВА