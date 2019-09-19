Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане

Сейчас ему 60 лет, 30 из которых он провёл в неволе, и за это время неоднократно был продан.

Вызволить мужчину помог случай - он рассказал другому работнику о своих злоключениях, тот не остался равнодушным и помог Дмитрию выбраться из рабства, передаёт корреспондент Baigenews.kz.



В Казахстан Дмитрий приехал из России на заработки ещё до распада Советского Союза, но за услуги истопника, скотника и дворника ему не платили, а лишь "кормили завтраками", что отправят его домой.

Впервые в рабство он попал в тогдашней Кокчетавской области, а после его продали в Алматинскую область.

"Последние 11 лет я жил у чеченцев в Алматинской области. Печку топил, снег чистил, двор подметал, за скотиной ухаживал. Денег мне совершенно не платили, заставляли работать и только обещали, что отправят меня домой. Но домой я так и не попал. Года три-четыре назад хозяева меня сильно избили, просто так, потому что были пьяные и им хотелось развлечься. Кормили как попало, иногда не кормили вообще. Я никогда не уходил, потому что идти некуда было, ни родных, ни знакомых. А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?", - рассказывает мужчина.

Выбрался из плена он по воле случая, познакомившись с неравнодушным мужчиной, приехавшим в Алматинскую область на заработки.

"Его зовут Руслан, он казах, но живёт в России. Мы познакомились с ним и общались через забор, потому что за пределы двора мне нельзя было выходить. Рассказал, что меня удерживают в рабстве, и он пообещал мне помочь. Собрал своих друзей и приехал разбираться с хозяевами. У них до драки дошло, но они меня отбили и увезли в Костанай, потому что это граница с Россией и отсюда мне будет проще добраться домой", - говорит Дмитрий.

Писать заявления в полицию на тех, кто столько лет удерживал его в неволе, он не собирается: боится преследования с их стороны. Сейчас у него серьёзные проблемы со здоровьем, отнимаются ноги, болит желудок. Юридическую и психологическую помощь ему оказывает ОФ "Дамыту". Перед объединением стоит задача - подтвердить Дмитрию, имеющему ещё паспорт СССР, гражданство Российской Федерации.

"В нашу организацию он обратился на прошлой неделе. Было сделано всё возможное для того, чтобы вернуть человека на родину в Россию. Сейчас мы имеем возможность для того, чтобы купить ему билет к родным, которые живут под Нижним Новгородом, единственный вопрос стоит в подтверждении его гражданства", - сообщила руководитель фонда Нина Косюк.

По словам Косюк, Дмитрия дома ждут его сын, дочь и сестра.

"Так как он уехал в 1990 году из России и в 1992 году находился на территории Казахстана. Но прописку он имеет в Российской Федерации и до сих пор прописан там. И поэтому мы считаем, что он является гражданином России, там его ждут сын, дочь, сестра, которые готовы его там встретить и помочь реабилитироваться. Проводим работу с посольством Российской Федерации для того, чтобы они дали ему сертификат на возвращение. Мы просим, чтобы они признали его гражданином Российской Федерации и вернули его на родину", - заключила Косюк.