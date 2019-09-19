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Серый волк
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Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане

19 сентября 2019, 09:51 |  Криминал
Сейчас ему 60 лет, 30 из которых он провёл в неволе, и за это время неоднократно был продан.

Вызволить мужчину помог случай - он рассказал другому работнику о своих злоключениях, тот не остался равнодушным и помог Дмитрию выбраться из рабства, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

В Казахстан Дмитрий приехал из России на заработки ещё до распада Советского Союза, но за услуги истопника, скотника и дворника ему не платили, а лишь "кормили завтраками", что отправят его домой.

 

Впервые в рабство он попал в тогдашней Кокчетавской области, а после его продали в Алматинскую область.

"Последние 11 лет я жил у чеченцев в Алматинской области. Печку топил, снег чистил, двор подметал, за скотиной ухаживал. Денег мне совершенно не платили, заставляли работать и только обещали, что отправят меня домой. Но домой я так и не попал. Года три-четыре назад хозяева меня сильно избили, просто так, потому что были пьяные и им хотелось развлечься. Кормили как попало, иногда не кормили вообще. Я никогда не уходил, потому что идти некуда было, ни родных, ни знакомых. А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?", - рассказывает мужчина.

Выбрался из плена он по воле случая, познакомившись с неравнодушным мужчиной, приехавшим в Алматинскую область на заработки.

"Его зовут Руслан, он казах, но живёт в России. Мы познакомились с ним и общались через забор, потому что за пределы двора мне нельзя было выходить. Рассказал, что меня удерживают в рабстве, и он пообещал мне помочь. Собрал своих друзей и приехал разбираться с хозяевами. У них до драки дошло, но они меня отбили и увезли в Костанай, потому что это граница с Россией и отсюда мне будет проще добраться домой", - говорит Дмитрий.

Писать заявления в полицию на тех, кто столько лет удерживал его в неволе, он не собирается: боится преследования с их стороны. Сейчас у него серьёзные проблемы со здоровьем, отнимаются ноги, болит желудок. Юридическую и психологическую помощь ему оказывает ОФ "Дамыту". Перед объединением стоит задача - подтвердить Дмитрию, имеющему ещё паспорт СССР, гражданство Российской Федерации.

"В нашу организацию он обратился на прошлой неделе. Было сделано всё возможное для того, чтобы вернуть человека на родину в Россию. Сейчас мы имеем возможность для того, чтобы купить ему билет к родным, которые живут под Нижним Новгородом, единственный вопрос стоит в подтверждении его гражданства", - сообщила руководитель фонда Нина Косюк.

По словам Косюк, Дмитрия дома ждут его сын, дочь и сестра.

"Так как он уехал в 1990 году из России и в 1992 году находился на территории Казахстана. Но прописку он имеет в Российской Федерации и до сих пор прописан там. И поэтому мы считаем, что он является гражданином России, там его ждут сын, дочь, сестра, которые готовы его там встретить и помочь реабилитироваться. Проводим работу с посольством Российской Федерации для того, чтобы они дали ему сертификат на возвращение. Мы просим, чтобы они признали его гражданином Российской Федерации и вернули его на родину", - заключила Косюк.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.09.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жесть, то есть без "заявы" рабовладельцам ничего не будет? сам факт удержания против воли не является основанием для заведения дела?
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§ Сергей_я
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2796
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36164?1568866684

Т.е возможность уйти была, но боялся бумажной волокиты???
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§ maxsaf
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Хозяева скажут - выгоняли, а он назад возвращается. Жалко было, подкармливали дармоеда. Попробуйте докажите, что его держали против воли?
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§ maxsaf
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то из форумчан может и хотел бы жить в Швейцарии или Финляндии, но паспорт не того цвета, шенгенской визы нет, с видом на жительство - волокита, да и n-тысяч тех денег нету на первое время. ЗП еле хватает на поесть и кое-что из одежды. И за забор просто так не выпускают. Так рабство отменили или просто обертку поменяли?
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§ Vital
Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бродяга он, а не раб. В последнее время здоровье просело, да и возрос уже не тот, вот и рванул, понял что становится не кому не нужный.
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§ андрей 117
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 19.09.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руслан молодцом.не прошел мимо человеческой беды.
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§ abaika95
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Я никогда не уходил, потому что идти некуда было, ни родных, ни знакомых. А еще паспорт у меня красный, советский. Куда я без документов пойду?", - рассказывает мужчина//

Эээээм.................незнаю наверно обстоятельства не позволяли и. т. д. Не мне и не нам обсуждать такое решение, никто в такой ситуации не был, но всервоно какойто непонятный осадок остается, 30 лет ??? Ведь не на цепи сидел, свободно перемещался.
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§ Сергей_я
Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2796
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Бродяга он, а не раб. В последнее время здоровье просело, да и возрос уже не тот, вот и рванул, понял что становится не кому не нужный.

Полностью согласен.
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§ Змея Подколодная
Re: Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то есть без "заявы"

У нас все возможно. По идее, должны без "терпеливого" возбудиться. Но ситуация тут мутная какая то. Непонятно.
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§ Маркс
Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.09.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так рабство отменили или просто обертку поменяли?

Рабство никто не отменял, но у каждого человека есть выбор:
1. Родиться в богатой, знатной семье и облегченно вздохнуть.
2. Добро пожаловать в рабство, сынок!

При возникновении демократии свободные граждане вполне законно имели пару, тройку рабов. Демократия и сейчас шагает по миру семимильными шагами, насаждаясь порой силовыми методами. Поменялись способы рабовладения, но нужность рабов никто не отменял. Более того, великие капиталистические державы живут припеваючи именно из-за их бесцеремонных приемов и способов расти за счет слабых, за счет их разорения и ограбления.

"Свобода сильных всегда имеет обратной стороной рабство слабых". (с) А.Тюрин
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