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alex_60
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Получается " весь Рудный" поддерживает сторонников запрещённой в Казахстане экстремистской организации.так понимаю на это должна быть реакция закона.
21.01.20 18:45
alex_60
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21.01.20 18:35
КГСПС
Как будет работать фонд по выплате алиментов
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21.01.20 18:23
abaika95
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
Цитата-//Хватит уже воду мутить. Это предупреждение/ Я вас понял,спасибо что не почистили и дали высказать свое мнение на мнение) Цитата-//Насколько мне известно, свободная Франция не является...
21.01.20 18:07
3DO
В Казахстане убийцу ребёнка впервые приговорили к пожизненному заключению. Обстоятельства дела
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21.01.20 17:43
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Семье погибшего полицейского передали его награду и обещали квартиру

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 января 2020, 17:08 |  Государство

Орден "Айбын" III степени, которым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибшего в Тобыле сержанта полиции Дархана Базарбаева, его семье вручили сегодня, 21 января.

Мероприятие с участием личного состава полиции, заместителя министра МВД Алексея КАЛАЙЧИДИ, акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА и начальника департамента полиции области Бекета АЙМАГАМБЕТОВА прошло в актовом зале здания департамента.

- Сегодня мы проводили в последний путь Дархана Базарбаева, который погиб при исполнении своих служебных обязанностей, - сказал Бекет Аймагамбетов. - Мы проводили в последний путь героя не только Костанайской области, но и всего Казахстана.

Архимед Мухамбетов сказал, что Дархан Базарбаев проявил героизм, за который заплатил своей жизнью.

- Если бы он не защитил семью, могло бы быть больше жертв, - сказал аким области. -  Мы будем поддерживать супругу Дархана и его 4-месясного ребенка. Они получат однокомнатную квартиру.

Квартира расположена в новом доме по ул. Кобланды батыра. До этого Дархан проживал с семьей в арендованном жилье.

Посмертную награду семье погибшего полицейского вручил заместитель министра МВД и передал в конверте материальную помощь от министра внутренних дел.

- Мы потеряли своего товарища, - сказал Калайчиди. - Я видел сегодня, сколько людей пришли с ним проститься, сколько людей тронуты этой трагедий по всему Казахстану. Достаточно посмотреть соцсеть, чтобы понять, как остро казахстанцы реагируют на трагедию, которая произошла здесь, в городе Тобыл. Конечно, мы не оставим семью погибшего. В органах МВД сейчас работает 19 детей и 14 жен погибших полицейских. Поддержку окажут все полицейские Казахстана.

Позже журналистам сообщили, что рассматривается вопрос о перечислении однодневного заработка всех полицейских страны семье Дархана Базарбаева.

Напарник Дархана Амангельды СЫЗДЫКОВ получил медаль "За внесенный вклад в обеспечение правопорядка". Он рассказал, что его коллега был хорошим другом и достойным полицейским.

Председатель совета ветеранов органов внутренних дел и национальной гвардии РК Умурзак Болсамбеков  выразил соболезнование семье погибшего

Фото Ксении РЕБИК
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