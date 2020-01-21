Семье погибшего полицейского передали его награду и обещали квартиру
Ольга ЛИХОГРАЙ
Орден "Айбын" III степени, которым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибшего в Тобыле сержанта полиции Дархана Базарбаева, его семье вручили сегодня, 21 января.
Мероприятие с участием личного состава полиции, заместителя министра МВД Алексея КАЛАЙЧИДИ, акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА и начальника департамента полиции области Бекета АЙМАГАМБЕТОВА прошло в актовом зале здания департамента.
- Сегодня мы проводили в последний путь Дархана Базарбаева, который погиб при исполнении своих служебных обязанностей, - сказал Бекет Аймагамбетов. - Мы проводили в последний путь героя не только Костанайской области, но и всего Казахстана.
Архимед Мухамбетов сказал, что Дархан Базарбаев проявил героизм, за который заплатил своей жизнью.
- Если бы он не защитил семью, могло бы быть больше жертв, - сказал аким области. - Мы будем поддерживать супругу Дархана и его 4-месясного ребенка. Они получат однокомнатную квартиру.
Квартира расположена в новом доме по ул. Кобланды батыра. До этого Дархан проживал с семьей в арендованном жилье.
Посмертную награду семье погибшего полицейского вручил заместитель министра МВД и передал в конверте материальную помощь от министра внутренних дел.
- Мы потеряли своего товарища, - сказал Калайчиди. - Я видел сегодня, сколько людей пришли с ним проститься, сколько людей тронуты этой трагедий по всему Казахстану. Достаточно посмотреть соцсеть, чтобы понять, как остро казахстанцы реагируют на трагедию, которая произошла здесь, в городе Тобыл. Конечно, мы не оставим семью погибшего. В органах МВД сейчас работает 19 детей и 14 жен погибших полицейских. Поддержку окажут все полицейские Казахстана.
Позже журналистам сообщили, что рассматривается вопрос о перечислении однодневного заработка всех полицейских страны семье Дархана Базарбаева.
Напарник Дархана Амангельды СЫЗДЫКОВ получил медаль "За внесенный вклад в обеспечение правопорядка". Он рассказал, что его коллега был хорошим другом и достойным полицейским.
Председатель совета ветеранов органов внутренних дел и национальной гвардии РК Умурзак Болсамбеков выразил соболезнование семье погибшего
Фото Ксении РЕБИК
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