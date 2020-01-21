В Казахстане убийцу ребёнка впервые приговорили к пожизненному заключению. Обстоятельства дела

21 января в Караганде суд приговорил 24-летнего Игентая Сопыжанова к пожизненному заключению. Мужчина похитил и убил трёхлетнего ребёнка своей возлюбленной. Это первый случай после принятия поправок в Уголовный кодекс, по которым за убийство ребёнка назначается пожизненное лишение свободы.

Игентай Сопыжанов / Фото со страницы Игентая Сопыжанова во ВКонтакте

Что произошло?

Трёхлетний Максим Гарифулин пропал 5 сентября 2019 года. В дежурную часть Шетского отдела полиции обратилась 22-летняя жительница села Бурма Ника Васильева, которая рассказала, что её знакомый выхватил у неё из рук малолетнего сына и скрылся.

Малыша искали 600 сотрудников полиции, волонтёры, кинологи со служебными собаками. 8 сентября его нашли мёртвым в лесопосадке на окраине села Бурмы. Подозреваемого – 23-летнего Игентая Сопыжанова объявили в розыск.

Подозреваемый ранее встречался с матерью похищенного мальчика. У девушки, кроме задушенного малыша, есть ещё два ребёнка.

9 сентября Игентая Сопыжанова задержали на железнодорожном вокзале при попытке на первом поезде покинуть город. Тогда подозреваемый дал признательные показания в похищении и убийстве малыша.

Что предшествовало трагедии?

За полгода до убийства ребёнка Игентая Сопыжанова отпустили условно-досрочно из колонии. Там он отбывал наказание за убийство тёти Максима Гарифулина. В заключении провёл четыре года. В феврале 2019-го его выпустили за примерное поведение.

Сопыжанова приговорили к девяти годам лишения свободы. В 2018 году ему снизили срок до 6 лет 8 месяцев в соответствии с изменениями, внесёнными в Уголовный кодекс.

В январе 2019 года Аулиекольский районный суд по ходатайству Игентая Сопыжанова заменил ему неотбытую часть срока ограничением свободы. При этом администрация учреждения, где отбывал наказание Игентай Сопыжанов, охарактеризовала его отрицательно. За четыре года у него было пять взысканий. Но суд отпустил осуждённого, 8 февраля он освободился из учреждения средней безопасности УК-161/4 Костанайской области.

Выйдя из колонии, Игентай Сопыжанов попытался наладить отношения с Никой Васильевой. Мать погибшего ребёнка была против, она несколько раз жаловалась в службу пробации. Игентай Сопыжанов насильно увёз девушку в Караганду, избил и бросил на даче. Выбравшись оттуда, Ника Васильева написала заявление в полицию.

Ника Васильева / Фото с сайта nv.kz

"Он знал, что, если по моему заявлению дадут ход делу, его вернут в колонию. И начал мне угрожать. Я пообещала отозвать заявление, но не могла встретиться с участковым, который всё время был занят. А Сопыжанов тем временем становился всё злее и в итоге похитил моего сына", – рассказала Ника Васильева "Sputnik Казахстан".

Как проходил суд?

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей под председательством судьи Исламхана Есенбаева. Игентаю Сопыжанову предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса:

125, часть 2, пункты 3 и 5 – "Похищение человека, совершённое с применением насилия в отношении несовершеннолетнего",

261, часть 2, пункты 3, 5, 7 – "Удержание лица в качестве заложника, совершённое в целях понуждения лица совершить какое-либо действие как условие освобождения заложника",

99, часть 2, пункты 3, 5, 14 – "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с похищением, совершённое с особой жестокостью заведомо несовершеннолетнего лица".

Подсудимый отрицал свою вину, несмотря на то, что после задержания признался в похищении и убийстве ребёнка. В знак протеста он дважды пытался нанести себе телесные травмы. В первый раз – во время отбора присяжных. В следующий раз – после прений сторон с бывшей возлюбленной.

"Если со мной что-то случится, в моей смерти прошу винить следователя", – сказал Игентай Сопыжанов перед попыткой нанести себе травмы.

Игентай Сопыжанов/Видеоролик, 5 Канал, Караганда

Обе попытки были неудачными.

Эксперты выяснили, что Сопыжанов сначала ударом ноги сломал рёбра ребёнку, потом сел ему на грудь и стал душить. После ударил камнем по голове.

Государственный обвинитель попросил назначить Сопыжанову пожизненное лишение свободы. Потерпевшая Ника Васильева поддержала речь гособвинителя, попросив пожизненного наказания.

21 января суд присяжных вынес вердикт: виновен. Сопыжанова приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности.

"Суд с участием присяжных заседателей пришёл к выводу о доказанности вашей вины в совершённых вами преступлениях, – обратился к подсудимому судья Исламхан Есенбаев. – Назначенное наказание суд считает достаточным. Ранее к вам неоднократно судом применялась гуманность. Вам сокращалось наказание по предыдущему случаю. Вам была дана возможность быть на свободе, чтобы вы своим трудом и поведением доказали, что вы исправились. Однако вы пренебрегли этим и совершили ещё более тяжкое преступление".

У Игентая Сопыжанова есть время на обжалование приговора в апелляционной инстанции.

"Выбрать, чтобы вердикт выносили присяжные – это исключительное право подсудимого. Сопыжанов сам ходатайствовал о присяжных", – прокомментировал после вынесения приговора судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.

"Мы хотели, чтобы его приговорили к расстрелу. Но мы посчитали, что для него это лёгкая смерть. Пусть мучается всю жизнь", – добавила Ника Васильева.

Какие поправки приняли в Уголовный кодекс?

За ужесточение наказания за преступление в отношении детей выступал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 27 декабря он подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности".Новые нормы закона ужесточают наказание за:

убийство несовершеннолетнего,

изнасилование детей,

насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних,

развращение малолетних,

вовлечение детей и подростков в изготовление порнографии.

Теперь за эти преступления можно получить от 17 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.