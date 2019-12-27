Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - сказал Роман Скляр на пресс-конференции в Алматы.
Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза.
Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. По данным МВД погибли 12 человек, в том числе командир экипажа.
"В различные медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 - в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь. По телефонам горячей линии поступило 603 звонка. Спасательные работы продолжаются", - сообщили в МВД.
Список погибших:
1. Николай Асташов, 1971 года рождения.
2. Рустам Кайдаров, 1940 года рождения.
3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения.
4. Базархан Карибаева, 1974 года рождения.
5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения.
6. Абай Нурбеков, 1986 года рождения.
7. Аршат Исина.
8. Сания Аманжол.
9. Дана Круглова, 1984 года рождения.
10. Каирхан Туматов, 1955 года рождения.
11. Валерий Ануфриев.
12. Имина Оспанова, 1963 года рождения.
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