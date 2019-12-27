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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
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27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Названы предварительные причины падения самолета Bek Air

27 декабря 2019, 14:21 |  Государство

Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Версии предварительные... Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - сказал Роман Скляр на пресс-конференции в Алматы.

Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза.

Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. По данным МВД погибли 12 человек, в том числе командир экипажа.

"В различные медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 - в тяжелом состоянии, остальным оказывается медицинская и психологическая помощь. По телефонам горячей линии поступило 603 звонка. Спасательные работы продолжаются", - сообщили в МВД.

Список погибших:

1. Николай Асташов, 1971 года рождения.
2. Рустам Кайдаров, 1940 года рождения.
3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения.
4. Базархан Карибаева, 1974 года рождения.
5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения.
6. Абай Нурбеков, 1986 года рождения.
7. Аршат Исина.
8. Сания Аманжол.
9. Дана Круглова, 1984 года рождения.
10. Каирхан Туматов, 1955 года рождения.
11. Валерий Ануфриев.
12. Имина Оспанова, 1963 года рождения.

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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза./



Что-то смотрю сейчас в интернете "независимые" издания и "свободные" блогеры на авиакомпанию наезжать скопом начали,все срочно спецами авиаконструктороми стали,думаю раз результатов пока нет,нечего воздух сотрясать домыслами...
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* Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на авиакомпанию наезжать скопом начали,

А на кого? Летает шрот старше 20 лет. Вот статья от 2017 года.
https://zonakz.net/2017/10/26/samyj-dolgij-srok-ekspluatacii-vozdushnyx-sudov-v-kazaxstane-nazvan-v-aviakompanii-bek-air/
Эти фокеры сняты с производства в 97 году, самому молодому получается приблизительно 23 года. И сколько он там налетал за эти 23 года? Эксплуатировали " и в хвост, и в гриву", к гадалке не ходи. Сколько самолетов там у них на балансе, данные на 2017 год - 9 всего. Летало, куда только пускали.
Я, после истории со Скатом и отвалившимися шасси- зареклась нашими авиалиниями не летать.
Ну и человеческий фактор никто не отменял. Надеюсь, что бортовой самописец прольет свет на эту трагедию.
Выжившим- скорейшего выздоровления. Семьям погибших- соболезнования.

[Исправлено: Змея Подколодная, 27.12.2019 - 15:17]
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§ abaika95
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А на кого? Летает шрот старше 20 лет. Вот статья от 2017 года.//



Вот первые эксперты в авиастроении подошли)

Думаю пока экспертиза не прошла,пальцем в небо тыкать бессмысленно старые там или не старые самолёты...
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* Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот первые эксперты в авиастроении подошли)

Послушайте, Абайка, тут экспертом не надо быть. Разбившийся борт был 96 года выпуска. Но и это не главное, пусть озвучат сколько налетал этот самолетик.
А из экспертов на форуме- это Вы, без сомнения. Пальма первенства в Ваших руках.

[Исправлено: Змея Подколодная, 27.12.2019 - 15:56]
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* pro100tak
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 15:55
Комментарий удален модератором.
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* pro100tak
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 15:56
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Послушайте, Абайка, тут экспертом не надо быть. Разбившийся борт был 96 года выпуска. Но и это не главное, пусть озвучат сколько налетал этот самолетик.//


Про теорию вероятности слышали?) Новенький самолёт может упасть в первый день своей службы а старый может 50 лет отлетать и хоть бы хны) вот мы с вами не эксперты и судить тут пока не о чем) ждать надо результаты от настоящих экспертов.....а то пока одни пальцы в небо
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* pro100tak
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот первые эксперты в авиастроении подошли)

почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько погибших, сколько в мучениях в больницах из-за того, что кто-то хотел рубить капусту на железяке, дровах в воздухе. И в предыдущем, удаленном модером, комменте высказал я свое мнение про уместность знаков препинания. Чел, в адрес которого был мой пост, думаю, в курсе. Ведь кроме скобок, уместных-неуместных, есть точки, запятые, знаки препинания, одним словом.
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* Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Про теорию вероятности слышали?)

А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или новым,а, Абайка? При условии, если есть выбор конечно. Вы может быть частным бортом летаете?
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§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:52
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?//



Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно....
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* pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
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2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
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