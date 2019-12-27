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28 декабря объявили днем общенационального траура
27 декабря 2019, 13:13 | Государство
28 декабря объявили днем общенационального траура, передает Tengrinews.kz.
"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.
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