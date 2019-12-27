Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение? 1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.

2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.

3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.

4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.

