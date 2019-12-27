Число погибших при крушении самолета Bek Air достигло 15 человек

Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил руководитель Управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

"На месте погибли 14 человек. Один человек скончался в городской клинической больнице № 4", - сказал он на пресс-конференции в международном аэропорту Алматы.

По его данным, в больницы бригадами скорой помощи доставлено 66 человек, 50 из них были госпитализированы. Состояние шестерых крайне тяжелое.

По информации пресс-службы городской клинической больницы № 4, от травм, несовместимых с жизнью, скончалась 57-летняя Амина Оспанова.

Как сообщили в пресс-службе МВД, начато досудебное расследование по факту крушения самолета.

"По факту гибели людей МВД начато досудебное расследование по статье 344, части 3 "Нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или личного транспорта" УК", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Bek Air опубликовала заявление на своем сайте.

Уважаемые казахстанцы. От лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию", - говорится в сообщении.

Авиационная администрациия Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Сообщается, что сертификат летной годности разбившегося воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940).

В авиакомпании Bek air зарегистрировано 9 бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены.

В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана.

Сегодня, 27 декабря, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Позже в Сети начали рассылать фотографии самолета, разбившегося за пределами аэродрома.

В МИИР сообщили, что при взлете самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, удалось избежать возгорания.