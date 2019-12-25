Руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Николай Гиньятов просил привлечь к административной ответственности заместителя акима города Елену Скаредину по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (незаконное ограничение права на доступ к информации).
Фото из архива "НГ"
Судья Руднеского специализированного административного суда Багдат НЫСАНБАЕВ прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.
Суть дела - Гиньятов просил Скаредину сообщить, "проводились ли какие-либо конкретные мероприятия акиматом Рудного по вопросу установления факта взимания с посетителей колеса обозрения платы и куда были направлены, кем приняты денежные средства, каким образом оприходованы, какая собрана сумма". 5 декабря заместитель акима Рудного ответила, что предоставить информацию невозможно, так как сейчас ведётся досудебное расследование.
Фото из архива "НГ"
- По мнению суда, данный ответ не содержит прямого отказа в предоставлении информации, - пояснил в постановлении по делу Багдат Нысанбаев. - При несогласии с ним ОО «ЦЗПП г. Рудного» могло обжаловать его в порядке ст. 18 закона в гражданском судопроизводстве или в вышестоящий орган, и только по результатам рассмотрения жалобы ставить вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности. Заявителем Гиньятовым не представлены суду бесспорные доказательства о наличии в действиях Скарединой состава административного правонарушения.
Нысанбаев отметил, что в соответствии со ст. 10 КоАП РК никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административном правонарушении.
Николай Гиньятов с решением не согласился и подал аппеляционную жалобу в Костанайский областной суд.
В среду, 25 декабря, в Рудненском административном суде состоится рассмотрение обращения Гиньятова о привлечении к административной ответственености акима Рудного Бахытжана Гаязова по той же ч. 1 ст. 456-1 КоАП РК. Общественник хотел выяснить у акима Рудного ответы на те эе вопросы, которые он задавал Елене Скарединой.
Отметим, что 23 декабря Костанайский областной суд вынес решение по обращениию Гиньятова о привлечении к ответственности акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. Причина обращения - отказ Мухамбетова предоставить информацию о принимаемых мерах по факту незаконной, по мнению общественника, передачи рудненского ГКП "Водоканал" в частные руки. Облсуд также не нашёл в этом факте состава правонарушения.
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