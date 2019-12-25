Форум
Добринцофф
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
По Затоболовке много таких стай бегает,я то на машине мне пофиг конечно ,а если на ребёнка не дай бог нападут.
25.12.19 20:13
Vit
Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
Судя по строение костей, это ихтиандр. Прародитель всех рыб на земле. Ещё два года назад наш великий учёный, доктор наук Бесенов Б. К. доказал что Казахстан является прародиной человечества. Правда...
25.12.19 19:46
Кушмурунец23
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
"товарищи" крышевателей наркоты и родственники насильников, вот какое общество создал Отец за годы "восстановления" после "разрухи" в нашем независимом государстве. 28...
25.12.19 19:46
Кушмурунец23
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
А как на счет судейских первого суда? Их никто не будет судить? Или там прокурор был такой? 2,5 и 5 лет ? Если бы народ не стал роптать, то все бы "успешно" сошло с рук! И ведь все легко...
25.12.19 19:37
таноми52
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее. Источник:www.ng.kz Видимо,...
25.12.19 17:39
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?

Георгий ГОВОРОВ

25 декабря 2019, 08:59 |  Государство

Руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Николай Гиньятов просил привлечь к административной ответственности заместителя акима города Елену Скаредину по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (незаконное ограничение права на доступ к информации).

Фото из архива "НГ"

Судья Руднеского специализированного административного суда Багдат НЫСАНБАЕВ прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

Суть дела - Гиньятов просил Скаредину сообщить, "проводились ли какие-либо конкретные мероприятия акиматом Рудного по вопросу установления факта взимания с посетителей колеса обозрения платы и куда были направлены, кем приняты денежные средства, каким образом оприходованы, какая собрана сумма". 5 декабря заместитель акима Рудного ответила, что предоставить информацию невозможно, так как сейчас ведётся досудебное расследование.

Фото из архива "НГ"

- По мнению суда, данный ответ не содержит прямого отказа в предоставлении информации, - пояснил в постановлении по делу Багдат Нысанбаев. - При несогласии с ним ОО «ЦЗПП г. Рудного» могло обжаловать его в порядке ст. 18 закона в гражданском судопроизводстве или в вышестоящий орган, и только по результатам рассмотрения жалобы ставить вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности. Заявителем Гиньятовым не представлены суду бесспорные доказательства о наличии в действиях Скарединой состава административного правонарушения.

Нысанбаев отметил, что в соответствии со ст. 10 КоАП РК никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административном правонарушении.

Николай Гиньятов с решением не согласился и подал аппеляционную жалобу в Костанайский областной суд.

В среду, 25 декабря, в Рудненском административном суде состоится рассмотрение обращения Гиньятова о привлечении к административной ответственености акима Рудного Бахытжана Гаязова по той же ч. 1 ст. 456-1 КоАП РК. Общественник хотел выяснить у акима Рудного ответы на те эе вопросы, которые он задавал Елене Скарединой.

Отметим, что 23 декабря Костанайский областной суд вынес решение по обращениию Гиньятова о привлечении к ответственности акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. Причина обращения - отказ Мухамбетова предоставить информацию о принимаемых мерах по факту незаконной, по мнению общественника, передачи рудненского ГКП "Водоканал" в частные руки. Облсуд также не нашёл в этом факте состава правонарушения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.12.19 18:11 Девять точек распространения снюсов обнаружили за 2 дня в Костанае
25.12.19 16:53 Нигматулин о работе по удалению запрещённого контента в интернете: У семи нянек дитя без глазу
25.12.19 16:26 Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
25.12.19 16:01 О погоде до конца недели и предварительный прогноз на 31 декабря сообщили костанайские синоптики
25.12.19 14:49 Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
25.12.19 13:42 Охотился без лицензии - у жителя посёлка Карабалык изъяли туши кабана и косуль
25.12.19 13:28 Пересадка органов и обязательная вакцинация. О чём говорили на слушаниях по проекту кодекса о здоровье?
25.12.19 11:50 Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
25.12.19 09:38 Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
25.12.19 09:34 Последнее солнечное затмение в 2019 году – когда и где смотреть

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ сайлау курманов
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для наших судей здравый смысл и правосудие понятия растяжимые, вроде как средство защиты, могут так натянуть и раздуть, а могут и оставить в обёртке. В моем случае не смотря на очевидные факты фальсификации участковым дела , а именно указанный в протоколе бутылочный дербес снят с производства три года назад, а на самом деле продавал эрзман нулевку, так вообще не приняли во внимание ни здесь ни в области. Теперь вот в Астану поеду, если там откажут придется объявить голодовку, что впрочем полезное занятие
Профайл Посетить вебсайт

§ Мурзилка
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 25.12.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато такую бурную деятельность развел этот общественник, курам на смех...
Профайл

§ Lex
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 25.12.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:

он хоть что-то старается сделать, а не сидит сиднем, пока распиливается бюджет и притом все слепые, глухие, немые, "ничего не знающие" и ни на что не отвечаютщие.
Профайл

§ alex_60
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
он хоть что-то старается сделать, а не сидит сиднем,


выхлопа то нет. нулевой.
и надо еще понять с чего эти потуги у него.
что им движет,за что страдает . принимает такие муки на себя.
неоднозначно все.
Профайл

§ abaika95
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Теперь вот в Астану поеду, если там откажут придется объявить голодовку, что впрочем полезное занятие//


Думаю откажут вам,подняв ваши прошлые дела и неоднократные привлечения к адм ответственности за нарушения в вашем магазине....)

И резко голодать вредно,нужно постепенно к данному мероприятию подходить) а то с желудком потом проблемы будут) оно вам надо?)
Профайл

* таноми52
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.12.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
он хоть что-то старается сделать



Нашёлся еще один с активной гражданской позицией, причём не только в сфере зелёных насаждений, а именно гражданско-административных. Надо бы радоваться, что не все у нас "премудрые пескари", и поддержать его.
Но нет!
Обыватели начали искать, как бы охаять неравнодушного. И выхлопа-то нет, и эффект нулевой, и выгоду какую-то ищет. Ну не может же человек только из честных побуждений "принять такие муки на себя"!
По себе судят...
Сталкер, капля камень точит. И Ваш караван, несмотря ни на кого, идёт!
Профайл

§ maxsaf
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Зато такую бурную деятельность развел этот общественник, курам на смех

А вам из-за него не до смеха?
Профайл

§ maxsaf
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сталкер, капля камень точит

Авгиевым конюшням капли не хватило бы, пришлось туда целую реку завернуть.

[Исправлено: maxsaf, 25.12.2019 - 14:55]
Профайл

§ abaika95
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нашёлся еще один с активной гражданской позицией, причём не только в сфере зелёных насаждений, а именно гражданско-административных//



Да только для одного это хобби,фоточки с кронировкой размещать за которые он деньги не получает (наверно) а для другого его деятельность это конкретная работа) защита прав потребителей города Рудного) но пока мы видим бессмысленную пикировку со всеми чиновниками) вот суд проиграл по этому делу,подал на Гаязова) вот у людей и возникает вопрос что движет человеком?) я пока склоняюсь к мысли что личная неприязнь) и делу это пока мало имеет отношения)
Профайл

§ maxsaf
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пока мы видим бессмысленную пикировку

Почему бессмысленную? Разве мало было побед? Бывали и поражения, но разве эти поражения не показывают, насколько все плохо?
Профайл

* таноми52
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.12.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я пока склоняюсь к мысли что личная неприязнь



Даже если так, он же не берёт биту и не идёт лупить неприятеля. А идёт в суд. А суд, надеемся, разберётся.
А вот за колесо благодарность!
А Ваш Абайка, образно говоря, "зелёный педикюр похож на крашеный забор" 8-)

[Исправлено: таноми52, 25.12.2019 - 13:25]
Профайл

§ abaika95
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//Бывали и поражения, но разве эти поражения не показывают, насколько все плохо?//


Странная постановка вопроса) поражения показывают только то что Сталкер плохо подготовился к судебному заседанию) это да плохо) когда вы свою работу плохо делаете это на что указывает?)


Цитата-//Даже если так, он же не берёт биту и не идёт лупить неприятеля. А идёт в суд. А суд, надеемся, разберётся.А вот за колесо благодарность!//


Было бы странно еслиб руководитель ОО центр защиты прав потребителей вместо разбирательств шел бы дубасить всех битой) спасибо ему за то что так не делает) суд разбирается)



Цитата-//Ваш Абайка, образно говоря, "педикюр похож на крашеный забор"//

А без личных выподов никак да?) фонтан заработал?) образно говорят...)
Профайл

§ alex_60
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот суд проиграл


очередной... плохая работа.

Цитата:
abaika95:
я пока склоняюсь к мысли что личная неприязнь


нет,думаю другое.
есть слово этому.
когда человек сам себя истязает.
в данном случае постоянными подачами исков.
на это больше похоже.

[Исправлено: alex_60, 25.12.2019 - 13:38]
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь прояснит, как может колесо обозрения поднять инвестиций в наше захолустье, так было заявлено акиматовским глашатаем, который сейчас сидит в кутузке,видимо инвесторы не знают куда девать деньги, а может акиматовские держат население за дебилов, лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите//


Ну ладно Сталкер он хоть юрист грамотный) ну вы то куда Сайлау?) не в обиду будь сказано но у вас судя потому что Сталкер понарасказывал грешков не меньше чем у запровитого коррупционера) как говорят либеральные кликушы,начни с себя и мир изменится) вот вам совет)

Борцуны блин)
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
4 % 4.9%
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
45 % 45.8%
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
6 % 6.3%
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
42 % 43.0%
Проголосовало: 142

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 4
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх