Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым?

Обращение руководителя ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николая ГИНЬЯТОВА о привлечении акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА к ответственности административный суд Костаная рассмотрел сегодня, 6 декабря.

Причина обращения - отказ Мухамбетова предоставить Гиньятову информацию о принимаемых мерах по факту незаконной, по мнению общественника, передачи рудненского ГКП "Водоканал" в частные руки.

- Гиньятов написал обращение на имя председателя сената Парламента РК Дариги Назарбаевой по вопросу незаконного отчуждения государственной собственности имущества в виде стратегического комплекса объекта питьевого водоснабжения от ГКП «Водоканал» в собственность ТОО «Рудненский водоканал», - сообщила судья Елена ЛЫМАРЬ. - Сенат для ответа по существу перенаправил его заявление в Генеральную прокуратуру РК, оттуда письмо перенаправили в прокуратуру Костанайской области. В ответе Гиньятову от 21 августа 2019 года Костанайская областная прокуратура сообщила, что с целью обеспечения законности интересов государства и ТОО «Рудненский водоканал» и во избежание нарушений стабильной работы данного объекта результаты проведенного областной прокуратурой анализа направлены в акимат Костанайской области.

Поэтому 14 октября 2019 года Гиньятов направил запрос в акимат Костанайской области с просьбой ответить на вопросы: какие мероприятия проводятся по факту передачи государственного объекта стратегического значения в частные руки, что, по его словам, повлекло двойное тарифообложение для потребителей, и на каком основании объект был передан.

Ответ поступил за подписью первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова. Он сообщил, что в предоставлении информации о планируемых мероприятиях по данному вопросу отказано, так как в акимат области поступило информационное письмо от прокуратуры Костанайской области с пометкой ДСП (для служебного пользования). Проще говоря, областная прокуратура, направляя ответ в акимат области, дала ему статус, не позволяющий предоставлять эту информацию широкой общественности. В связи с чем Нурмухамбетов указал, что предоставление запрашиваемых сведений является недопустимым.

- Гиньятов в своем обращении указал, что запрос направлялся в адрес Мухамбетова, а не Нурмухамбетова, - продолжила судья. - К тому же планируемые методы и способы реализации по этому вопросу не являются информацией для служебного пользования, является лишь само письмо, поступившее из прокуратуры Костанайской области, на котором имеется соответствующая пометка. Но никак не дальнейшие планируемые действия акима области по вопросу передачи государственного объекта в частные руки. В связи с чем Гиньятов считает отказ в предоставлении информации неправомерным и полагает, что в действия Мухамбетова имеются признаки административного правонарушения по ст. 456 прим. 1 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. И просит привлечь Архимеда Мухамбетова к административной ответственности.

В материалах административного дела также имеется обращение Гиньятова в прокуратуру Костанайской области через портал электронного правительства - о привлечении к уголовной ответственности виновных должностных лиц коммерческих организаций департамента Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области по факту незаконной передачи госимущества в частные руки. В деле имеется информация и о постановлении акима Рудного от 6 мая 2004 года, согласно которому ГКП «Водоканал» был передан в частные руки. Есть и постановление прокурора Рудного о том, что реорганизовали «Водоканал» из ГКП в ТОО незаконно. В связи с чем городской прокурор направил акиму Рудногопредставление об устранении нарушений. Были ли эти нарушения устранены, на сегодняшнем слушании не рассматривали, так как дело касалось исключительно непредоставления ответа Мухамбетовым.

- Обращение от Гиньятова поступило не на имя акима области, а в аппарат акима области, - пояснил суду свидетель, руководитель государственно-правового отдела аппарата акима Костанайской области Булат АБИШЕВ. - Согласно регламенту работы, не все обращения рассматривает лично аким области. Он решает более глобальные задачи. Есть обращения, которые не заслуживают его внимания. Обращение Гиньятова было отписано для исполнения его первому заместителю Гауезу Нурмухамбетову, который и дал ответ.

- То есть, аким области даже не видел обращения Гиньятова, - уточнил адвокат Азамат НАЙМАНОВ, представлявший в суде интересы Мухамбетова. - Результаты анализа по факту передачи рудненского водоканала в частные руки областная прокуратура направила в областной акимат под грифом «Для служебного пользования», обозначив таким образом, что распространять эту информацию нельзя. Считаю, что непредоставление ответа Гиньятову правомерно и в привлечении Мухамбетова к административной ответственности прошу отказать.

Судья согласилась с доводами представителя акима области и вынесла постановлении об отказе в привлечении Архимеда Мухамбетова к административной ответственности. Елена Лымарь пояснила, что «Мухамбетов не является субъектом настоящего административного правонарушения», так как ответ на обращение Гиньятова был подписан Нурмухамбтовым. Данные под грифом ДСП, поступившие из областной прокуратуры, действительно имеют ограниченный доступ, поэтому не могли быть предоставлены Гиньятову.

Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ