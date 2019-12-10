Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"
Георгий ГОВОРОВ
ЧП на фабрике рудоподготовки и обогащения АО "ССГПО" произошло вечером 6 декабря. По информации "НГ", погиб 42-летний дробильщик Валерий Карасев.
- В конце рабочей смены дробильщик не прибыл в раскомандировку участка на послесменное собрание, - сообщили сегодня, 10 декабря, в службе по корпоративным ситуациям АО "ССГПО". - Начальником смены были даны указания технологическому персоналу проверить рабочие места. При обходе обнаружили тело сотрудника в разгрузочной течке приводного барабана с признаками механического сдавливания. Предварительные причины смерти – воздействие движущихся механизмов, в результате чего дробильщик получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту смерти рабочего проводится проверка. "НГ" направила запрос в АО "ССГПО" с просьбой разъяснить обстоятельства произошедшего.
Это уже третье ЧП с начала ноября, связанное с сотрудниками АО "ССГПО".
15 ноября на металлопрокатном заводе двое рабочих получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси.
Вечером 3 ноября произошла авария с участием автобуса, который перевозил рабочих из Качара в Рудный. В ДТП погибли два человека и трое получили тяжёлые ранения.
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