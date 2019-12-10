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Дантист
Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"
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Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"

Георгий ГОВОРОВ

10 декабря 2019, 10:26 |  Происшествия

ЧП на фабрике рудоподготовки и обогащения АО "ССГПО" произошло вечером 6 декабря. По информации "НГ", погиб 42-летний дробильщик Валерий Карасев.

- В конце рабочей смены дробильщик не прибыл в раскомандировку участка на послесменное собрание, - сообщили сегодня, 10 декабря, в службе по корпоративным ситуациям АО "ССГПО". - Начальником смены были даны указания технологическому персоналу проверить рабочие места. При обходе обнаружили тело сотрудника в разгрузочной течке приводного барабана с признаками механического сдавливания. Предварительные причины смерти – воздействие движущихся механизмов, в результате чего дробильщик получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту смерти рабочего проводится проверка. "НГ" направила запрос в АО "ССГПО" с просьбой разъяснить обстоятельства произошедшего.

Это уже третье ЧП с начала ноября, связанное с сотрудниками АО "ССГПО".

15 ноября на металлопрокатном заводе двое рабочих получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси.

Вечером 3 ноября произошла авария с участием автобуса, который перевозил рабочих из Качара в Рудный. В ДТП погибли два человека и трое получили тяжёлые ранения.
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§ КГСПС
Re: Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На протяжении нескольких лет в конце года такая тенденция. Кстати,может кто в курсе. Вроде после ДТП ещё двое позже в больнице скончались?
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§ Дантист
Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 10.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в больнице скончались, к сожалению.
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