Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"

ЧП на фабрике рудоподготовки и обогащения АО "ССГПО" произошло вечером 6 декабря. По информации "НГ", погиб 42-летний дробильщик Валерий Карасев.

- В конце рабочей смены дробильщик не прибыл в раскомандировку участка на послесменное собрание, - сообщили сегодня, 10 декабря, в службе по корпоративным ситуациям АО "ССГПО". - Начальником смены были даны указания технологическому персоналу проверить рабочие места. При обходе обнаружили тело сотрудника в разгрузочной течке приводного барабана с признаками механического сдавливания. Предварительные причины смерти – воздействие движущихся механизмов, в результате чего дробильщик получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту смерти рабочего проводится проверка. "НГ" направила запрос в АО "ССГПО" с просьбой разъяснить обстоятельства произошедшего.

Это уже третье ЧП с начала ноября, связанное с сотрудниками АО "ССГПО".

15 ноября на металлопрокатном заводе двое рабочих получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси.

Вечером 3 ноября произошла авария с участием автобуса, который перевозил рабочих из Качара в Рудный. В ДТП погибли два человека и трое получили тяжёлые ранения.