ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности

В момент столкновения с автобусом, который вез работников ССГПО из Качар в Рудный, трактор с прицепом действительно стоял на обочине без габаритных огней. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Об этом "НГ" рассказал начальник управления местной полицейской службы подполковник Нурмет МАЖИКЕНОВ. По его словам расследованием аварии, которая произошла вечером 3 ноября и в которой погибли два человека и три получили тяжелые ранения, занимается отдел полиции Костанайского района.

- В данным момент идет расследование по ст.345, ч.4 КоАП РК (нарушение ПДД лицами, управляющими транспортом, что повлекло по неосторожности смерть двух или более человек) - сказал подполковник Мажикенов. - У прицепа трактора, который принадлежит одному из Крестьянских хозяйств Костанайского района, лопнуло колесо. Водитель съехал на обочину и ждал в кабине, когда подвезут запаску. Габаритные огни на прицепе не горели.

На трассе не был выставлен и аварийный знак.