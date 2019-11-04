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Трое тяжелораненых, двое погибших - ДТП на трассе Качар-Рудный прокомментировали в департаменте полиции и управлении здравоохранения Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

4 ноября 2019, 12:36 |  Происшествия

Крупная авария произошла в ночь с 3 на 4 ноября. Как сообщили  "НГ" очевидцы ДТП, автобус ССГПО, который вез рабочих, врезался в прицеп трактора, гружёного тюкованным сеном. По некоторым данным, на тракторе не горели габаритные огни. В автобусе находилось 34 пассажира.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции, 49-летний водитель автобуса марки «НефАЗ», следовавший в сторону Рудного, совершил столкновение со стоящим на обочине трактором марки «Беларус», а именно прицепом, груженным тюкованным сеном. Трактором управлял 31-летний водитель.

- В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств ДТП, - говорится в сообщении пресс-службы.

 

Как сообщили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения по Костанайской области, прибывшие на место происшествия бригады скорой  констатировали гибель мужчины 1968 года рождения. 

- Еще один тяжелораненый 1984 г. р.  скончался по дороге в больницу, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Трое  госпитализированы в Рудненскую городскую больницу. По данным на 4 ноября, состояние двоих из них продолжает оставаться очень тяжелым.  Они в реанимации. 14 человек обратились за медицинской помощью с лёгкими травмами.

Портал Sputnik.kz сообщает со ссылкой  на пресс-службу ССГПО, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. Расходы на похороны предприятие также обещает взять на себя


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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Трое тяжелораненых, двое погибших - ДТП на трассе...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.11.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с/х техника ночью на трассе капец как опасна
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* drakon
Re: Трое тяжелораненых, двое погибших - ДТП на трассе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17733
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.11.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
с/х техника ночью на трассе

Воровал, сено, тракторист.
Ночью сено не косят... 8-) :-o
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