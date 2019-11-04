Трое тяжелораненых, двое погибших - ДТП на трассе Качар-Рудный прокомментировали в департаменте полиции и управлении здравоохранения Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Крупная авария произошла в ночь с 3 на 4 ноября. Как сообщили "НГ" очевидцы ДТП, автобус ССГПО, который вез рабочих, врезался в прицеп трактора, гружёного тюкованным сеном. По некоторым данным, на тракторе не горели габаритные огни. В автобусе находилось 34 пассажира.
Как сообщает пресс-служба департамента полиции, 49-летний водитель автобуса марки «НефАЗ», следовавший в сторону Рудного, совершил столкновение со стоящим на обочине трактором марки «Беларус», а именно прицепом, груженным тюкованным сеном. Трактором управлял 31-летний водитель.
- В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств ДТП, - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения по Костанайской области, прибывшие на место происшествия бригады скорой констатировали гибель мужчины 1968 года рождения.
- Еще один тяжелораненый 1984 г. р. скончался по дороге в больницу, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Трое госпитализированы в Рудненскую городскую больницу. По данным на 4 ноября, состояние двоих из них продолжает оставаться очень тяжелым. Они в реанимации. 14 человек обратились за медицинской помощью с лёгкими травмами.
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