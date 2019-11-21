Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси
Георгий ГОВОРОВ
ЧП произошло 15 ноября в 21:00 на металлопрокатном заводе АО ССГПО. Однако пресс-служба предприятия распространила сообщение об этом только сегодня.
-Произошел выброс металлошлаковой смеси на рабочую поверхность, на которой находились два сотрудника, - говорится в пресс-релизе АО "ССГПО". - Один – получил термические ожоги шеи и руки, второй – ожоги третьей степени. Оба сотрудника в рудненской больнице. Расходы по лечению специалистов несет предприятие.
Все попытки уточнить информацию на предприятии пока бесплодны. В пресс-службе предприятия потребовали прислать официальный запрос.
- Нам уже известно о произошедшем, - заявил корреспонденту "НГ" и.о. руководителя ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области» Бакытжан МАКЕЕВ в 12.30 21 ноября. - Ждём итогов расследования, после чего комиссия даст свою оценку происшествию.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 4
Всего: 155
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Yorik: Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству Ну он же там в комментах объяснил, что Рафик вапще неувиновэн
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
87 млн тенге достаточно для мирной жизни. А бегать жизнь - это копейки.
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
maxsaf: А у судьи первой инстанции есть какие-то лимиты на кол-во отмененных решений вышестоящим судом? Как сейчас, не знаю. Председатель Верховного Суда проводит другую политику, нежели...
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
таноми52: Что с логикой у этой Айнур НУРБАЕВОЙ? Или дело не в логике? Лично я не видел не по одному делу, рассмотренному с моим участием (или дела, в котором хоть как-то бы не высвечивались уши...
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: алкогольная тема Рудного О как, мир тесен :-) Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству :-o