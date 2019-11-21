Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси

ЧП произошло 15 ноября в 21:00 на металлопрокатном заводе АО ССГПО. Однако пресс-служба предприятия распространила сообщение об этом только сегодня.

-Произошел выброс металлошлаковой смеси на рабочую поверхность, на которой находились два сотрудника, - говорится в пресс-релизе АО "ССГПО". - Один – получил термические ожоги шеи и руки, второй – ожоги третьей степени. Оба сотрудника в рудненской больнице. Расходы по лечению специалистов несет предприятие.

Все попытки уточнить информацию на предприятии пока бесплодны. В пресс-службе предприятия потребовали прислать официальный запрос.

- Нам уже известно о произошедшем, - заявил корреспонденту "НГ" и.о. руководителя ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области» Бакытжан МАКЕЕВ в 12.30 21 ноября. - Ждём итогов расследования, после чего комиссия даст свою оценку происшествию.