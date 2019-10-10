«Аят» разгромно проиграл «Барсе» в Лиге чемпионов УЕфА
После стартовой победы над «Витисом» последовала громкая пощечина от испанского гранда, сообщает Prosports.kz.
Каталонцы сразу же обозначили свое тотальное преимущество, и уже на шестой минуте «Барса» открыла счет в матче. В первом тайме мяч еще трижды влетал в ворота рудненцев, к перерыву «Аят» проигрывал 0:4. Во второй половине встречи «Барса» немного сбавила обороты, ограничившись тремя голами. Казахстанцам удалось уйти от сухого поражения лишь на последней минуте игры.
Лига чемпионов УЕФА. Основной раунд. Группа 3
«Аят» (Рудный, Казахстан) – «Барса» (Барселона, Испания) – 1:7 (0:4)
Голы: Рындин - Адольфо (2), Хоселито, Даниэл Шираиши (3), Плана
Следующий матч в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА «Аят» проведет в пятницу, 11 октября, против российского МФК «Тюмень».
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