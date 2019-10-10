Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева предложила выделять из госбюджета 3 млн тенге на первую свадьбу молодоженам в качестве «свадебного капитала». Поддерживаете ли вы эту инициативу? Да. Эти деньги помогут молодоженам начать семейную жизнь без кредита в банке.

Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.

Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.

Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.

