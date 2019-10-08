Рудненский «Аят» начинает путь в Лиге чемпионов УЕФА
На международной арене Казахстан представят сразу два клуба. Один из них - вице-чемпион чемпионата РК по мини-футболу «Аят». Корреспондент Prosports.kz Нурали Алтынбек представил расклад по группе, в которой будет выступать коллектив из Рудного.
Группа 3
«Барса» (Испания)
«Аят» (Казахстан)
«Тюмень» (Россия)
«Витис» (Литва)
Рудненскому клубу дико повезло в дебютном еврокубковом сезоне – он миновал предварительный раунд и сразу же попал в основной. Наверное, это самый удачный расклад, который только можно было представить для абсолютного новичка в Европе. Вот как эту ситуацию в интервью Prosports.kz объяснил президент «Аята» Кайрат Казбеков:
– Участие сборной Казахстана в групповом этапе чемпионатов Европы и мира, «Кайрата» в Финале четырех Лиги чемпионов дало баллы, которые позволили нам, как второй команде, попасть в ЛЧ, где выступают клубы из Испании, России, Португалии. Теперь в четверку входит и Казахстан, а раньше это место было у Италии.
«Аят» избежал ненужной нервотрепки на стартовом этапе и смог спокойно подготовиться к решающим противостояниям. Ведь для того чтобы полноценно называть этот сезон самым успешным в истории, парням из Рудного нельзя было форсировать тренировочный процесс. Что ж, казахстанцы реально сорвали джекпот.
«Аят» грамотно воспользовался временем, выжав максимум из предсезонья. Во-первых, Рудный постарался сохранить всех лидеров в составе. И получилось. Хотя вряд ли именно с этим пунктом возникли серьезные проблемы – мало кто из спортсменов променяет матчи, возможно, всей своей жизни на чек.
Во-вторых, руководство клуба продумало график товарищеских матчей. «Аят» не стал мудрить и пошел по единственно верному пути: команда поехала в Россию, чтобы сыграть с сильными соперниками.
Первой точкой для рудненцев стал Екатеринбург, где проходил Кубок Урала. Главной задачей был не результат, а подготовка команды, поэтому ждать больших свершений от казахстанцев не приходилось. Тем не менее красно-белые добились ничьей с «Синарой» (2:2) и перестреляли «Сиб-Транзит» (6:4). Правда, в оставшихся матчах их ждали поражения – 2:3 от самарских динамовцев и 2:7 от «Газпром-Югры».
И практически сразу команда Каната Танакпаева отправилась в Тюмень, чтобы сыграть с будущим соперником по Лиге чемпионов. Маститая «Тюмень» оказалась чуть сильнее – 2:3.
Предсезонных наработок хватает с лихвой на внутреннее первенство: «Аят» без проблем идет в Кубке Казахстана, по пути расправившись с «Кулагером Атом» (5:1),«Оралом» (15:1) и «Локомотивом» (4:0).
Кто в соперниках?
«Барса» (Барселона, Испания)
Чемпион Испании: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2018/19
Обладатель Кубка Короля: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2017/18
Обладатель Суперкубка Испании: 2013
Обладатель Кубка Испании: 1989, 2011, 2012, 2013, 2019
Обладатель Кубка обладателей кубков: 1989/90
Обладатель Кубка УЕФА: 2011/12, 2013/14
Понятное дело, что богатой истории встреч с будущими оппонентами у Рудного нет (исключение – недавняя игра с «Тюменью»). Однако один из соперников – «Барса» – в представлении точно не нуждается. Благодаря матчам с «Кайратом» казахстанские болельщики знают о каталонцах достаточно.
И если рассматривать это противостояние как «клуб из Казахстана vs «Барса», то преимущество явно на стороне первых. Алматинский флагман встречался с каталонцами трижды – и неизменно побеждал – 5:4, 3:2 и 5:2.
«Тюмень» (Россия)
Чемпион России: 2018/19
Российский клуб, образованный на месте любительской команды «Подарки», особыми достижениями не блещет. Золотые медали местного чемпионата, благодаря которым «Тюмень» пробилась в еврокубки, стали первыми в их 20-летней профессиональной истории. Тем не менее сходу одолеть их «Аят» не смог. Посмотрим, какие уроки вынесли Танакпаев и его штаб из предсезонной встречи.
Витис (Литва)
Чемпион Литвы: 2016/17, 2017/18, 2018/19
Информации по литовцам очень мало. Единственное, что понятно точно – эти парни сильнейшие в своей стране. «Витис» забирает золото три последние сезона в чемпионате. А в прошлом году они даже пробились в Элитный раунд ЛЧ. То есть данный этап для них не предел мечтаний – типичная темная лошадка.
Турнир пройдет с 8 по 11 октября в Литве в пригороде Каунаса Йонаве во дворце спорта Jonava Arena, вмещающем 2200 зрителей.
8 октября
19:30. «Барса» (Испания) – «Тюмень» (Россия)
22:00. «Аят» (Казахстан) – «Витис» (Литва)
9 октября
19:30. «Аят» – «Барса»
22:00. «Витис» – «Тюмень»
11 октября
19:30. «Тюмень» – «Аят»
22:00. «Витис» – «Барса».
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