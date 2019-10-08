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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Упс. А чёт не кто и не подумал. А че Абайка разве женский пол.? Ну ка Абайка признавайся.
08.10.19 20:33
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Ну если и так. Че трудно сказать, похвалить, может мне станет легче.может просто я хотел услышать от друзей с кем общаюсь много лет, че нибудь хорошее. Хоть раз. Думаешь легко вот так...
08.10.19 20:22
Сабыр
Надо открывать небо, нечего потакать одной компании - Токаев об авиарейсах
Однако смело,ведь все знают кому принадлежит эир астана. Прям,думаю,занозил шалу ;-)
08.10.19 20:18
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Это не параноя у тебя,а жажда похвалы и признания другими. А посему и написал все эти манёвры Виталя в реку,жене машину,шеф уважает,баб на работе впечатляешь ,хороший отец. Тебе важно всё это...
08.10.19 20:04
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Мне понравилась музыка.radikal.ru :lol: :oops: :lol: :oops:
08.10.19 19:54
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Рудненский «Аят» начинает путь в Лиге чемпионов УЕФА

8 октября 2019, 17:00 |  Спорт

На международной арене Казахстан представят сразу два клуба. Один из них - вице-чемпион чемпионата РК по мини-футболу «Аят». Корреспондент Prosports.kz Нурали Алтынбек представил расклад по группе, в которой будет выступать коллектив из Рудного.

Группа 3

«Барса» (Испания)

«Аят» (Казахстан)

«Тюмень» (Россия)

«Витис» (Литва)

Рудненскому клубу дико повезло в дебютном еврокубковом сезоне – он миновал предварительный раунд и сразу же попал в основной. Наверное, это самый удачный расклад, который только можно было представить для абсолютного новичка в Европе. Вот как эту ситуацию в интервью Prosports.kz объяснил президент «Аята» Кайрат Казбеков:

– Участие сборной Казахстана в групповом этапе чемпионатов Европы и мира, «Кайрата» в Финале четырех Лиги чемпионов дало баллы, которые позволили нам, как второй команде, попасть в ЛЧ, где выступают клубы из Испании, России, Португалии. Теперь в четверку входит и Казахстан, а раньше это место было у Италии.

 

«Аят» избежал ненужной нервотрепки на стартовом этапе и смог спокойно подготовиться к решающим противостояниям. Ведь для того чтобы полноценно называть этот сезон самым успешным в истории, парням из Рудного нельзя было форсировать тренировочный процесс. Что ж, казахстанцы реально сорвали джекпот.

«Аят» грамотно воспользовался временем, выжав максимум из предсезонья. Во-первых, Рудный постарался сохранить всех лидеров в составе. И получилось. Хотя вряд ли именно с этим пунктом возникли серьезные проблемы – мало кто из спортсменов променяет матчи, возможно, всей своей жизни на чек.

Во-вторых, руководство клуба продумало график товарищеских матчей. «Аят» не стал мудрить и пошел по единственно верному пути: команда поехала в Россию, чтобы сыграть с сильными соперниками.

Первой точкой для рудненцев стал Екатеринбург, где проходил Кубок Урала. Главной задачей был не результат, а подготовка команды, поэтому ждать больших свершений от казахстанцев не приходилось. Тем не менее красно-белые добились ничьей с «Синарой» (2:2) и перестреляли «Сиб-Транзит» (6:4). Правда, в оставшихся матчах их ждали поражения – 2:3 от самарских динамовцев и 2:7 от «Газпром-Югры».

И практически сразу команда Каната Танакпаева отправилась в Тюмень, чтобы сыграть с будущим соперником по Лиге чемпионов. Маститая «Тюмень» оказалась чуть сильнее – 2:3.

Предсезонных наработок хватает с лихвой на внутреннее первенство: «Аят» без проблем идет в Кубке Казахстана, по пути расправившись с «Кулагером Атом» (5:1),«Оралом» (15:1) и «Локомотивом» (4:0).

Кто в соперниках?

«Барса» (Барселона, Испания)

Чемпион Испании: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2018/19

Обладатель Кубка Короля: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2017/18

Обладатель Суперкубка Испании: 2013

Обладатель Кубка Испании: 1989, 2011, 2012, 2013, 2019

Обладатель Кубка обладателей кубков: 1989/90

Обладатель Кубка УЕФА: 2011/12, 2013/14

Понятное дело, что богатой истории встреч с будущими оппонентами у Рудного нет (исключение – недавняя игра с «Тюменью»). Однако один из соперников – «Барса» – в представлении точно не нуждается. Благодаря матчам с «Кайратом» казахстанские болельщики знают о каталонцах достаточно.

И если рассматривать это противостояние как «клуб из Казахстана vs «Барса», то преимущество явно на стороне первых. Алматинский флагман встречался с каталонцами трижды – и неизменно побеждал – 5:4, 3:2 и 5:2.

«Тюмень» (Россия)

Чемпион России: 2018/19

Российский клуб, образованный на месте любительской команды «Подарки», особыми достижениями не блещет. Золотые медали местного чемпионата, благодаря которым «Тюмень» пробилась в еврокубки, стали первыми в их 20-летней профессиональной истории. Тем не менее сходу одолеть их «Аят» не смог. Посмотрим, какие уроки вынесли Танакпаев и его штаб из предсезонной встречи.

Витис (Литва)

Чемпион Литвы: 2016/17, 2017/18, 2018/19

Информации по литовцам очень мало. Единственное, что понятно точно – эти парни сильнейшие в своей стране. «Витис» забирает золото три последние сезона в чемпионате. А в прошлом году они даже пробились в Элитный раунд ЛЧ. То есть данный этап для них не предел мечтаний – типичная темная лошадка.

Турнир пройдет с 8 по 11 октября в Литве в пригороде Каунаса Йонаве во дворце спорта Jonava Arena, вмещающем 2200 зрителей.


8 октября

19:30. «Барса» (Испания) – «Тюмень» (Россия)

22:00. «Аят» (Казахстан) – «Витис» (Литва)

9 октября

19:30. «Аят» – «Барса»

22:00. «Витис» – «Тюмень»

11 октября

19:30. «Тюмень» – «Аят»

22:00. «Витис» – «Барса».


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