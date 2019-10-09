Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту? Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.

Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.

Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.

Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.

