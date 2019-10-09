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«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
9 октября 2019, 08:45 | Спорт
Старт команды из Рудного в еврокубке получился удачным, сообщает Prosports.kz.
Лига чемпионов УЕФА. Основной раунд. Группа 3
«Аят» (Рудный, Казахстан) – «Витис» (Каунас, Литва) 5:4 (3:1, 2:3)
Голы: Юхно 07:30 (0:1), Матеус Преа 08:14 (1:1), Хебберт Болт 14:54 (2:1), Валиуллин 17:01 (3:1), Леандро 23:58 (3:2), Матеус Преа 24:21 (4:2), Матеус Преа 34:13 (5:2), Рафа 35:34 (с пенальти – 5:3), Леандро 38:43 (5:4)
В следующем матче основного раунда «Аят» 9 октября встретится с «Барсой».
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