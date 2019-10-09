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drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95: Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно) Конечно, drakon, поносить с утра - начал... :lol: :-o :oops:
09.10.19 12:56
лимон
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
09.10.19 12:56
Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95 -- А что в Эсватини творится , не расскажите ?? :lol: :lol:
09.10.19 12:52
Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
42 тыс. за десять смен, знакомый работает 42 500 -это только минималка.
09.10.19 12:52
Змея Подколодная
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
«Да вы чурки, вы охренели!», - пояснил в суде Жазитов. Понятно, на этом и играть будут. Сейчас крайним сделают убитого парня. С мертвых то не спросишь. Нашли свидетеля- таксиста, у которого вот...
09.10.19 12:50
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«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА

9 октября 2019, 08:45 |  Спорт

Старт команды из Рудного в еврокубке получился удачным, сообщает Prosports.kz.

Лига чемпионов УЕФА. Основной раунд. Группа 3

«Аят» (Рудный, Казахстан) – «Витис» (Каунас, Литва) 5:4 (3:1, 2:3)

Голы: Юхно 07:30 (0:1), Матеус Преа 08:14 (1:1), Хебберт Болт 14:54 (2:1), Валиуллин 17:01 (3:1), Леандро 23:58 (3:2), Матеус Преа 24:21 (4:2), Матеус Преа 34:13 (5:2), Рафа 35:34 (с пенальти – 5:3), Леандро 38:43 (5:4)

В следующем матче основного раунда «Аят» 9 октября встретится с «Барсой».
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Комментарии к новости
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§ alex_60
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5226
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//(3:1)//
//5:4//

первый счет это результат первого тайма.
правильно 5:4 (3:1 ,2:3)

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 09:17]
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§ Тимур Гафуров
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 459
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 09.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
первый счет это результат первого тайма.

Исправили. Спасибо
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§ Гога
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каков состав *Аята*?? Только пришлые забивали ??
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§ abaika95
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Каков состав *Аята*?? Только пришлые забивали ??//

а какой состав ФК Краснодар? и кто чаще забивает у вас?)
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§ Гога
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это глобализация , общемировые тенденции - я просто хочу состав команды узнать , а у кого-то кровь уже закипает в жилах . Все какой - то второй смысл ищут , подоплеку ? А зачем ? Проще надо быть - и люди к вам потянутся.
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§ Гога
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Зайдите на сайт команды и посмотрите .
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