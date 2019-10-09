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Сергей_я
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Змея Подколодная: Сейчас крайним сделают убитого парня. По сути так и есть. Руками начал махать он, второй просто неудачно защитился. Ткнул ножом куда смог. Змея Подколодная: Но во всем...
09.10.19 12:59
drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95: Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно) Конечно, drakon, поносить с утра - начал... :lol: :-o :oops:
09.10.19 12:56
лимон
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
09.10.19 12:56
Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95 -- А что в Эсватини творится , не расскажите ?? :lol: :lol:
09.10.19 12:52
Змея Подколодная
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
42 тыс. за десять смен, знакомый работает 42 500 -это только минималка.
09.10.19 12:52
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Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

9 октября 2019, 12:34 |  Криминал

Уголовное дело в отношении 27-летнего Мадияра ЖАКУЛИНА, который обвиняется в том, что во время драки зарезал 34-летнего Дмитрия Коржикова, начали рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам 8 октября.

Драка, видеозапись которой попала в соцсети и широко обсуждалась, произошла ранним утром 14 июля возле магазина «Коктем» в 7-ом микрорайоне. Согласно обвинительному заключению в драке участвовали четверо.

- 14 июля около 5.53 Жакулин в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Коктем», расположенного в 7-ом микрорайоне в доме №15, нанес удар в паховую область Коржикову неустановленным следствием ножом, - зачитал обвинительное заключению прокурор ТАШМАГАМБЕТОВ. - В результате чего была повреждена артерия и потерпевший скончался от обильной кровопотери. В крови Коржикова была обнаружена доза алкоголя, соответствующая тяжелой степени опьянения.

 

На вопрос судьи о признании вины, подсудимый пояснил, что признает ее частично.

- Умысла убивать не было, я не хотел его убивать и удары ножом не наносил, - сказал Мадияр Жакулин.

Свидетель Мади ЖАЗИТОВ сообщил суду, что работает таксистом и в день убийства довозил Дмитрия Коржикова и его друга Евгения Жигарева до сауны. В салоне автомобиля, по словам Жазитова, Коржиков вел себя нормально, а его друг, который сидел на заднем сиденье, был неадекватным: матерился, цеплялся и даже чуть не спровоцировал драку с таксистом. Позже Жазитов поехал на заявку к магазину «Коктем» в 7-ой микрорайоне. Однако клиент заявку отменил, и он остался во дворе.

- Около 6-ти утра я услышал какой-то шум и крики: «Да вы чурки, вы охренели!», - пояснил в суде Жазитов. - Так как я сам азиат, меня это задело, и я поехал посмотреть, кто там такой горластый. Когда подъехал, увидел тех самых парней, который я подвозил в сауну. Европеец, что поменьше (Жигарев) вел себя агрессивно и толкнул на лестнице магазина «Коктем» азиата поменьше. Его начал защищать азиат покрупнее, а европейца — европеец покрупнее (Коржиков), который в такси был адекватным.

Дальше, согласно показания Жазитова, "азиат поменьше" убежал. Причем, был настолько пьяным, что «еле бежал». Драка продолжилась между Коржиковым, Жигаревым и Жакулиным. По словам свидетеля, он видел, как «два европейца бьют азиата, лежащего на земле. Один стоял сверху и бил руками, а второй пинал ногами». Судья попросила встать подсудимого и поинтересовалась у свидетеля, он ли участвовал в драке. Жазитов ответил, что не помнит, а Жакулина увидел лишь, когда врачи «скорой помощи» уносили на носилках Коржикова. Мол, он пытался оказать помощь.

- В какой-то момент я сам хотел вмешаться в драку, так меня задели те слова, - пояснил Жакулин. - Однако у меня заклинило дверь. Когда, наконец, я вышел из машины, то увидел, как европеец побольше смотрит прямо на меня, а ниже пояса у него все залито кровью. Честно сказать, я испугался, крови боюсь. Тогда я вызвал полицию.

На неоднократные уточняющие вопросы, Жазитов отвечал, что не видел, что дрался именно Жакулин, блеска ножа и как наносился удар тоже не видел.

- Когда я лежал, кто именно меня пинал? - уточнил сам подсудимый Жакулин.

- Не помню, - ответил Жазитов.

Полицию в то утро вызвала Наталья АНИСИМОВА, которая увидела драку из окна квартиры, расположенной над магазином «Коктем». Женщина проснулась около 6 утра из-за шума на улице.

- Когда посмотрела в окно, то увидела, что спиной ко мне в луже крови стоит мужчина, по его ногам тоже текла кровь, - сообщила в суде Анисимова. - Я поняла, что дело плохо и вызвала полицию. Больше к окну я не подходила, потому что очень испугалась.

По словам Анисимовой, лиц участников драки она не видела. Да и драки на ее глаза не происходило. Мужчина, истекающий кровью, просто жестикулировал и ругался с парнем напротив. Никаких обрывков фраз она не уловила, помнит, что было много нецензурных слов.

Также были допрошены друзья подсудимого, которые 14 июля встречались с ним во дворе дома №15  7-го микрорайона и пили пиво.

- Мадияр приехал из Алматы, где он последнее время работал, мы долго с ним не виделись, - пояснил Алмат АБДИБЕКОВ. - Мы сидели во дворе, общались, пили пиво, каждый выпил по 2-3 бутылки 0,5. Мадияр сказал, что шеф в Алмате подарил ему нож и вынес его нам показать. Это был складной нож серебристого цвета. Это был явно не кухонный нож, а, скорее, охотничий, сувенирный. Куда он убрал нож, я не видел.

Как сообщил Абдибеков, около 4 утра компания  начала расходиться. что подтвердили и двое других друзей подсудимого -Азамат Ержанов и Жомарт Айтбаев. По словам свидетелей, «оставались только Мадияр и Нурсултан», которые тоже планировали идти домой. О том, что произошло, все друзья, которые дали показания в суде, узнали спустя несколько часов.

Супруга убитого Марина Коржикова тоже узнала о случившемся около 7 утра, когда собиралась на работу. По ее словам, с мужем на тот момент она была в ссоре около 10-ти дней, поэтому дома он не жил. Супруги общались по телефону. Друга мужа Жигарева видела всего один раз и близко с ним не общалась. У пары есть 3-летний сын.

- Я хочу попросить прощения, - обратился к супруге подсудимый Жакулин. - Прошу принять мои соболезнования, Мне очень жаль, что так произошло.

Очередное слушание этого дела пройдет 17 октября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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* Змея Подколодная
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Да вы чурки, вы охренели!», - пояснил в суде Жазитов.

Понятно, на этом и играть будут. Сейчас крайним сделают убитого парня. С мертвых то не спросишь. Нашли свидетеля- таксиста, у которого вот прямо дверь заклинило в момент драки. А до этого стоял во дворе, но все слышал. Какой ценный свидетель.
Цитата:
Умысла убивать не было, я не хотел его убивать и удары ножом не наносил, - сказал Мадияр Жакулин.

Погибший сам нанес себе смертельный удар что ли.

Но во всем виновата синька.
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* лимон
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1073
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
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* Сергей_я
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2808
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Сейчас крайним сделают убитого парня.

По сути так и есть. Руками начал махать он, второй просто неудачно защитился. Ткнул ножом куда смог. Цитата:
Змея Подколодная:
Но во всем виновата синька.

Это уже оправдание. Почему не обвинить тех, кто изготавливает ножи? Синька это лишь катализатор, то что она на всех по-разному действует говорит о том, что дело не в ней, в том, кто и в каких дозах выпивает. Т.е. не можешь пить - не пей. Сам не пей, а не жди пока тебя начнут ограничивать ценами или здоровьем.
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