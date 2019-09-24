Пьяны были и подозреваемый, и жертва - судебное разбирательство по поводу убийства у магазина "Коктем" началось в Костанае
Предварительное слушание состоялось сегодня, 24 сентября, в Специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых 27-летний костанаец Мадияр Жакулин. Он обвиняется в том, что 14 июля, в 5.43, в драке пырнул ножом 33-летнего жителя Костаная Коржикова, который скончался в машине скорой помощи от обильной кровопотери.
Драка произошла у магазина "Коктем" в микрорайоне № 7. Судя по обвинительному заключению, и Жакулин с приятелем, и его жертва, тоже с товарищем, были крайне нетрезвы. Между парнями произошел конфликт. В словесном споре приятель Жакулина плюнул на ботинок товарищу Коржикова. Немедленно началась драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения.
По данным следствия, Жакулин вынул нож и ударил Коржикова в пах, повредив артерию. После чего они с приятелем покинули место происшествия.
Кадр из видео
Главное судебное разбирательство назначено на 18 октября.
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16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
maxsaf: лавное, чтобы она не стала рейхсканцлером обьединенной Европы. Уж лучше пусть экологией занимается. Ну,насколько мне помнится,"зелёные" в Германии именно на этой волне к власти...
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Ваш земляк: может и нет, но в посту 16, что бы не повторятся. ;-)
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
А что,это самая востребованная информация на данный момент?Больше писать не о чем?!
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Ваш земляк: Девочка повёрнута на экологии.Эту бы энергию,да в мирных целях Главное, чтобы она не стала рейхсканцлером обьединенной Европы. Уж лучше пусть экологией занимается. :lol:
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
tsargrad.tv Из источников всемогущего интернета. [Исправлено: elektron, 24.09.2019 - 17:06]