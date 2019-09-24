Пьяны были и подозреваемый, и жертва - судебное разбирательство по поводу убийства у магазина "Коктем" началось в Костанае

Предварительное слушание состоялось сегодня, 24 сентября, в Специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых 27-летний костанаец Мадияр Жакулин. Он обвиняется в том, что 14 июля, в 5.43, в драке пырнул ножом 33-летнего жителя Костаная Коржикова, который скончался в машине скорой помощи от обильной кровопотери.

Драка произошла у магазина "Коктем" в микрорайоне № 7. Судя по обвинительному заключению, и Жакулин с приятелем, и его жертва, тоже с товарищем, были крайне нетрезвы. Между парнями произошел конфликт. В словесном споре приятель Жакулина плюнул на ботинок товарищу Коржикова. Немедленно началась драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным следствия, Жакулин вынул нож и ударил Коржикова в пах, повредив артерию. После чего они с приятелем покинули место происшествия.

Кадр из видео

Главное судебное разбирательство назначено на 18 октября.