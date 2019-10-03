Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 предъявили обвинения в гибели 40 пассажиров

По версии следствия, командир судна осуществил грубую посадку и нарушил правила управления самолётом, передает Informburo.kz.

Следственный комитет России предъявил обвинение пилоту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100, сообщает сайт ведомства.

Командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову инкриминируется преступление по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".

"По версии следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением "Москва – Мурманск", 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолёта", – говорится в информации СК РФ.

Расследование уголовного дела ещё продолжается.

ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100, который следовал из Москвы в Мурманск, произошло 5 мая. Через 28 минут после вылета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. На борту находились 78 человек, в результате пожара погибли 40 пассажиров и один член экипажа. 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести

Следователи рассматривали несколько версий катастрофы в аэропорту Шереметьево. Среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Ранее Росавиация рассказала о действиях пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100. Однако "Аэрофлот" заявил о несоответствии информации о нарушении инструкций экипажем.