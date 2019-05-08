Большая часть людей погибла моментально – пассажир Superjet рассказал подробности
Он разместил на ютуб-канале ролик, на кадрах которого видно в том числе горящий "суперджет", который тушат пожарные, спасателей и выживших членов экипажа, передает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал "112".
Пассажир потерпевшего катастрофу в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 Олег Молчанов раскрыл подробности трагедии .
По словам Олега, самолет сгорел очень быстро, "как пластиковый стаканчик". У погибших не было шансов спастись, их смерть наступила практически моментально, отметил мужчина.
В страшной аварии в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
- Я был на этом рейсе, пару пояснений: люди с чемоданами — это бизнес-класс, эти сумки были небольшие и никому не мешали, давки не было. Одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули, — написал Олег. Таким образом он опроверг ранее появившиеся в СМИ предположения о том, что люди тормозили эвакуацию из горящего лайнера, доставая с полок и пытаясь унести с собой ручную кладь.
Олег Молчанов последним из пассажиров покинул пылающий самолет "Аэрофлота" SSJ-100. Он разместил на ютуб-канале ролик, на кадрах которого видно в том числе горящий "суперджет", который тушат пожарные, спасателей и выживших членов экипажа.
- Я был в самолёте до последнего , кого можно вытаскивали. Жар у меня только по верху, сначала шел вприсядку , когда понял что теряю сознание пополз. Видимости на уровне моей головы к моменту когда я вылез со своего места, уже небыло. Черный дым. В присядку был ещё белый. Я не видел других людей, - написал он.
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