Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в Рудном
Георгий ГОВОРОВ
Постановление акимата Рудного вступит в силу с 30-го сентября. Проезд в автобусе будет стоить 80 тенге. Льготный для пенсионеров - 70 тенге, для детей от 7 до 15 лет - 40 тенге.
С 2016 года по настоящее время стоимость проезда в городе составляла 60 тенге. Рудненские автобусы обслуживают две кампании. Маршруты №№ 1, 13 и 200 закреплены за ТОО "Транс-Экспресс-Сервис", остальные за ТОО "Рудныйавтотранс". Повышению платы за проезд предшествовала активная борьба перевозчиков.
Инициатива о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте по городским маршрутам поступила от Общественного совета Рудного ещё 5-го июня. Спустя 2 месяца инициативу оформили в постановление акимата. Но департамент юстиции Костанайской области отказал в согласовании проекта из-за формальных ошибок. И только 18 сентября на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК опубликовали постановление за подписью акима Рудного Бахытжана Гаязова.
- Установить единый для всех маршрутов тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении в размере 80 тенге, - написано в постановлении.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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