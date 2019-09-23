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23.09.19 15:20
abaika95
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
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drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
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23.09.19 15:14
Сталкер
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Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в Рудном

Георгий ГОВОРОВ

23 сентября 2019, 10:13 |  Общество

Постановление акимата Рудного вступит в силу с 30-го сентября. Проезд в  автобусе будет стоить 80 тенге. Льготный для пенсионеров - 70 тенге, для детей от 7 до 15 лет - 40 тенге.

С 2016 года по настоящее время стоимость проезда в городе составляла 60 тенге. Рудненские автобусы обслуживают две кампании. Маршруты №№ 1, 13 и 200 закреплены за ТОО "Транс-Экспресс-Сервис", остальные за ТОО "Рудныйавтотранс". Повышению платы за проезд предшествовала активная борьба перевозчиков.

Инициатива о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте по городским маршрутам поступила от Общественного совета Рудного ещё 5-го июня. Спустя 2 месяца инициативу оформили в постановление акимата. Но  департамент юстиции Костанайской области отказал в согласовании проекта из-за формальных ошибок.  И только 18 сентября на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК опубликовали постановление за подписью акима Рудного Бахытжана Гаязова.

- Установить единый для всех маршрутов тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении в размере 80 тенге, - написано в постановлении.

 Фото Георгия ГОВОРОВА
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§ Козлов я
Re: Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.09.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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