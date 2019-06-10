Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном

Такое предложение 5 июня поддержал Общественный совет города. Теперь для реализации идеи необходимы одобрение экспертного совета, который проверит достоверность расчёта перевозчика, и решение городского маслихата.

Фото из архива "НГ"

Рудненские автобусы обслуживают две кампании. Маршруты №№ 1, 13, 27, 47 и 200 закреплены за ТОО "Транс-Экспресс-Сервис", остальные за ТОО "Рудныйавтотранс".

- Последний раз мы меняли цену проезда в 2016 году, - пояснил "НГ" заведующий сектором благоустройства, коммунального хозяйства, инфраструктуры и технического надзора акимата Рудного Ерлан АЛМЕРЕКОВ. - Причина повышения тарифа - изменение фактической цены технического обслуживания более чем на 10%. С 2016 года этот процент увеличился значительно больше, чем обозначенный минимальный порог. Социально значимых маршрутов в Рудном нет. Сейчас планируется их обозначить, но только на тех направлениях, которые выходят за пределы города.

До 2016 года взрослый билет на проезд в автобусе в Рудном стоил 45 тенге, затем повысили до 60 тенге. Новое повышение ожидают уже в этом году, однако планов закупить новые автобусы нет. Эта мера необходима лишь для того, чтобы окупить нынешние траты.

- Мы пытаемся добиться повышения цен уже 3 года, - рассказала учредитель ТОО "Рудныйавтотранс" Ботагоз БОПАТАЕВА. - В Костанае тариф - 80 тенге. Но, в отличие от областного центра, у нас, можно сказать, одностороннее движение. Мы ранним утром, пока костанайские водители ещё спят, начинаем отвозить рабочих на комбинат. При этом назад никто не едет. Ночная смена возвращается только через 2 часа. Получается, что автобус назад идёт в убыток. Мы только за тепло в месяц платим около 3 млн тенге. Для нас 20 тенге - это увеличение дохода на 33%. С начала этого года у нас убытки на 13 млн тенге. Надеемся покрыть их за счёт повышения тарифа.

По словам Бопатаевой, в ее ТОО работают 300 водителей, зарплата - около 60 000 тенге. Чтобы увеличить заработок рудненских водителей, тоже необходимы дополнительные средства.