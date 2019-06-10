Форум
таноми52
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Вот прописал невролог знакомой препарат, принимать целый год. В месяц затраты около 7 тыс. тенге. Сразу на год таких денег у пенсионерки нет. Будет ходить каждый месяц за рецептом, при том , что ...
10.06.19 19:20
Добринцофф
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
С картошкой второй год подряд завал,оптовая цена 60-75,а раньше в это время уже по 150 была.Покупателям конечно удобно,можно и не заморачиваться с погребами пришёл купил сколько надо.
10.06.19 19:09
Добринцофф
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital: Вот передо мной стоит зомбированая женщина и говорит мне нужно вот это от желудка, вот это от сердце, вот это от головы, вот это просто есть ещё ченбудь от ноги. Ну че, накидали ей пакет на...
10.06.19 18:52
Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
И вабще тут мафия. Я уже говорил. Эналаприл я покупал в рф за 40-50 руб маде ин Белоруссия. У нас нету. Есть другие производители. Индия 400 теньге. И так во всем.
10.06.19 18:41
maxsaf
Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
Ну все, ближайшее время можете не переживать
10.06.19 18:31
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в Рудном

Георгий ГОВОРОВ

10 июня 2019, 14:05 |  ЖКХ

Такое предложение 5 июня поддержал Общественный совет города. Теперь для реализации идеи необходимы одобрение экспертного совета, который проверит достоверность расчёта перевозчика, и решение городского маслихата.

Фото из архива "НГ"

Рудненские автобусы обслуживают две кампании. Маршруты №№ 1, 13, 27, 47 и 200 закреплены за ТОО "Транс-Экспресс-Сервис", остальные за ТОО "Рудныйавтотранс".

- Последний раз мы меняли цену проезда в 2016 году, - пояснил "НГ" заведующий сектором благоустройства, коммунального хозяйства, инфраструктуры и технического надзора акимата Рудного Ерлан АЛМЕРЕКОВ. - Причина повышения тарифа - изменение фактической цены технического обслуживания более чем на 10%. С 2016 года этот процент увеличился значительно больше, чем обозначенный минимальный порог. Социально значимых маршрутов в Рудном нет. Сейчас планируется их обозначить, но только на тех направлениях, которые выходят за пределы города.

До 2016 года взрослый билет на проезд в автобусе в Рудном стоил 45 тенге, затем повысили до 60 тенге. Новое повышение ожидают уже в этом году, однако планов закупить новые автобусы нет. Эта мера необходима лишь для того, чтобы окупить нынешние траты.

- Мы пытаемся добиться повышения цен уже 3 года, - рассказала учредитель ТОО "Рудныйавтотранс" Ботагоз БОПАТАЕВА. - В Костанае тариф - 80 тенге. Но, в отличие от областного центра, у нас, можно сказать, одностороннее движение. Мы ранним утром, пока костанайские водители ещё спят, начинаем отвозить рабочих на комбинат. При этом назад никто не едет. Ночная смена возвращается только через 2 часа. Получается, что автобус назад идёт в убыток. Мы только за тепло в месяц платим около 3 млн тенге. Для нас 20 тенге - это увеличение дохода на 33%. С начала этого года у нас убытки на 13 млн тенге. Надеемся покрыть их за счёт повышения тарифа.

По словам Бопатаевой, в ее ТОО работают 300 водителей, зарплата - около 60 000 тенге. Чтобы увеличить заработок рудненских водителей, тоже необходимы дополнительные средства.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.06.19 17:16 Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
10.06.19 16:50 Миссия ОБСЕ дала оценку выборам президента Казахстана
10.06.19 16:35 Кратковременный дождь скрасит жару - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни
10.06.19 16:16 Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
10.06.19 15:39 Выгодно быть умным - 2-й этап детского Кубка РК по шахматам, посвященный Анатолию Уфимцеву, проходит в Костанае
10.06.19 13:45 Выборы в Костанайской области прошли на «высочайшем организационном уровне» – выводы наблюдателей СНГ
10.06.19 13:09 Европе выгодно продавать Казахстану старые ветряки - Бозумбаев
10.06.19 12:12 Кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов прокомментировал данные экзитполов
10.06.19 12:01 ЦИК огласила предварительные итоги выборов: победил Токаев
10.06.19 09:07 Кувалдой по голове - брат убил брата в Федоровском районе

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Vital
Re: Тариф на проезд в автобусах планируют повысить до 80 тенге в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема двадцать раз тут мусолилась про руководителя Ботагоз. Она как я понял держит и рудненский автопарк и автовокзал. И костанайский автовокзал. Везде старье и рванье и самые низкие зарплаты. Как я понял директор ттс имея всего 3-4 маршрута отстроил современный автовокзал и ему так и не дали его запустить. Вывод лично для меня один. После повышения, не будет не высоких зарплат не более менее хороших автобусов. Такой руководитель. Увы.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 1
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх