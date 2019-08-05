Перевозчики отказываются от обслуживания дачных маршрутов в Рудном

О повышении тарифа на городские пассажирские перевозки было объявлено в Рудном. Согласно опубликованному в местной газете постановлению, с 30 июля тариф должен был подняться с ныне действующих 60 тенге до 80.

- Основной проезд по городу – 80 тенге. Пенсионеры по возрасту при предъявлении пенсионного удостоверения – 70 тенге. Дети до 7 лет – бесплатный проезд. Дети от 7 до 15 лет – льготный проезд 50%, - цитирует постановление газета "Хорошее дело".



Однако повышения не произошло, а 23 июля на пресс-конференции руководство отдела ЖКХ Рудного сообщило, что тариф пока остается прежним – 60 тенге.



- Перевозчик - ТОО «Рудныйавтотранс» - поторопился, забежал вперед. Конкретную дату, когда будет официально повышен тариф, акимат еще не озвучил, - пояснил руководитель городского отдела ЖКХ Олжас УМУРЗАКОВ. - Дело в том, что в СМИ был напечатан проект постановления акимата Рудного «Об утверждении стоимости проезда в общественном транспорте в городе Рудный», а не само постановление, прошедшее, как положено, регистрацию в органах юстиции. Потому отсчитывать 10 дней с момента публикации проекта постановления некорректно. Новый тариф вступает в силу не с 30 июля. Конкретной даты пока нет, так как постановление еще не прошло регистрацию в органах юстиции. Мы обязательно доведем до сведения населения точную дату, когда в силу вступит новый тариф. А пока по Рудному действует прежний тариф…



Разговоры о повышении тарифа длятся в Рудном уже около года.

- Чем-то это смахивает на ситуацию 2010 года, - пишет журналист "Хорошего дела" Сергей ПЕТРЕНКО. - Тогда в начале мая акимом города было подписано постановление, утвердившее новый тариф. Стоимость основного проезда по городу составила 35 тенге – повышение на 5 тенге. Также поменялись расценки для льготников и дачников. Перевозчики начали возить по новому тарифу, но прокуратура вынесла протест, так как это постановление, по мнению надзорного органа, было принято с рядом нарушений. Стоит отметить, что к самой методике расчета тарифа претензий не было! Проблема заключалась непосредственно в ошибках при составлении и утверждении постановления, то есть, ошиблись в акимате. Пока в жилищно-коммунальном отделе устраняли нарушения, акимом города было подписано постановление о приостановлении действия ранее утвержденного нормативно-правового акта, вступившее в силу с 10 июля. Именно с этого числа тариф был возвращен на прежние позиции, когда стоимость основного проезда по городу составляла 30 тенге.



Превозчик с такой постановкой вопроса не согласился и заявил, что возврат к прежнему тарифу в такой ситуации возможен только при датировании затрат со стороны акимата. В итоге перевозчики пытались возить по новому тарифу, а в автобусах началась 12-дневная война водителей и пассажиров, которые считали себя вправе ездить по-старому.



На этот раз ситуация может повториться, считает "Хорошее дело".

Проблемы уже возникли с дачными маршрутами – перевозчики отказываются их обслуживать. С 28 мая ТОО «Рудныйавтотранс» расторг договор об обслуживании маршрутов по договору №14 (28, 33, п. Сергеевка). На подходе маршруты 19 и 19«А». Их обслуживание перевозчик собирается прекратить с 13 августа.

Рудничане жалуются на 23 дачный маршрут, который обслуживается ТОО «ППП-2030» по цене 120 тенге с человека. Как поясняют в акимате, делается это по прямому договору между ТОО и садовым обществом.