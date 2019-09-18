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На переезде станции Шамалган провели следственный эксперимент с автобусом

18 сентября 2019, 09:24 |  Происшествия

Пользователи соцсетей сняли видео с ещё одним застрявшим на переезде автобусом, передает Informburo.kz.

17 сентября в соцсети распространили видео, на котором автобус стоит на том же переезде на станции Шамалган, где 15 сентября произошло ДТП. Акимат Алматинской области предупредил жителей станции Шамалган о том, что там идут следственные действия.

 

"Люди увидели автобус, зеваки начали снимать на телефоны... Акимат Алматинской области официально сообщает: 17 сентября на станции Шамалган проводился следственный эксперимент в рамках досудебного расследования по факту столкновения поезда с автобусом. Правоохранительные органы доставили туда такой же автобус, поставили на переезд и проводили следственный эксперимент", – сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Он также отметил, что по поручению акима области организовано круглосуточное дежурство полицейских: они будут регулировать движение на переезде.

В полиции распространили информацию о розыске очевидцев этого ДТП.

"По факту столкновения поезда сообщением Алматы-1 – Костанай с пассажирским автобусом 15 сентября на переезде станции Шамалган в Алматинской области свидетелей, очевидцев и пассажиров автобуса просим связаться с сотрудниками департамента полиции на транспорте по телефонам: 8 (727) 296-35-93, 8 (701) 555-78-02 и 8 (775) 643-00-04", – сообщила пресс-служба МВД.

ДТП произошло вечером 15 сентября. Поезд врезался в автобус, выехавший на рельсы на запрещающий сигнал светофора. На месте аварии погиб один человек, им оказался 40-летний водитель автобуса. 33-летняя мать с двумя малолетними дочерьми не успела покинуть салон автобуса до столкновения. Сейчас они в тяжёлом состоянии находятся в Карасайской областной больнице.

Несмотря на аварию, поезд прибыл в Костанай строго по расписанию - 17 сентября в 8.50.

После аварии на железной дороге в Шамалгане построят надземный переход для пешеходов. Его строительство обойдётся местному бюджету в 150-200 млн тенге. Надземный переход обещают построить к 1 сентября 2020 года.
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Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
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