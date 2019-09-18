На переезде станции Шамалган провели следственный эксперимент с автобусом
Пользователи соцсетей сняли видео с ещё одним застрявшим на переезде автобусом, передает Informburo.kz.
17 сентября в соцсети распространили видео, на котором автобус стоит на том же переезде на станции Шамалган, где 15 сентября произошло ДТП. Акимат Алматинской области предупредил жителей станции Шамалган о том, что там идут следственные действия.
"Люди увидели автобус, зеваки начали снимать на телефоны... Акимат Алматинской области официально сообщает: 17 сентября на станции Шамалган проводился следственный эксперимент в рамках досудебного расследования по факту столкновения поезда с автобусом. Правоохранительные органы доставили туда такой же автобус, поставили на переезд и проводили следственный эксперимент", – сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.
Он также отметил, что по поручению акима области организовано круглосуточное дежурство полицейских: они будут регулировать движение на переезде.
В полиции распространили информацию о розыске очевидцев этого ДТП.
"По факту столкновения поезда сообщением Алматы-1 – Костанай с пассажирским автобусом 15 сентября на переезде станции Шамалган в Алматинской области свидетелей, очевидцев и пассажиров автобуса просим связаться с сотрудниками департамента полиции на транспорте по телефонам: 8 (727) 296-35-93, 8 (701) 555-78-02 и 8 (775) 643-00-04", – сообщила пресс-служба МВД.
ДТП произошло вечером 15 сентября. Поезд врезался в автобус, выехавший на рельсы на запрещающий сигнал светофора. На месте аварии погиб один человек, им оказался 40-летний водитель автобуса. 33-летняя мать с двумя малолетними дочерьми не успела покинуть салон автобуса до столкновения. Сейчас они в тяжёлом состоянии находятся в Карасайской областной больнице.
Несмотря на аварию, поезд прибыл в Костанай строго по расписанию - 17 сентября в 8.50.
После аварии на железной дороге в Шамалгане построят надземный переход для пешеходов. Его строительство обойдётся местному бюджету в 150-200 млн тенге. Надземный переход обещают построить к 1 сентября 2020 года.
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