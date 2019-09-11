Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане

Родители сыновей, которых 22-летняя жительница п. Екидын (в 150 км от Аркалыка) обвиняет в групповом изнасиловании, заявили сегодня, 11 сентября, корреспонденту "НГ", что они возмущены тем, что их детей регулярно "дергает полиция" за то, чего они не совершали.

- Все наши дети уже прошли ДНК-тест на установление отцовства, он дал отрицательный результат, - возмутились сельчане. - Теперь нам сообщили, что они должны сдать его повторно! Мы вынуждены ехать в Костанай, так как только в рамках уголовного дела сдать его можно бесплатно, но жить тут нам нужно по 3-4 дня за свой счет.

Повторный тест ДНК будут брать у 13 молодых жителей поселка Екидын в связи с тем, что адвокат потерпевшей усомнилась в прошлой экспертизе, заявив, что она подложная.

- Сколько это может продолжаться! - возмутились родители. - Мы знаем эту девушку, она и в другие поселки ездила, и в Алматы была. Так что, теперь и там надо брать материал для ДНК-теста? Наши дети готовы написать заявление о клевете.

В департаменте полиции пояснили, что заявившая об изнасиловании находившаяся на 8-м месяце беременности местная жительница указала на 14 парней, которые якобы совершили с ней преступные действия, в результате чего она забеременела. 13 человек проверку на отцовство прошли. 14-го полиция найти не смогла, потому что потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел.

- В связи с этим прокуратура и возобновила дело, которое было приостановлено, - пояснил "НГ" следователь Канагат ШАУЕНОВ. - Мы будем оперативно-следственным путем устанавливать 14-го парня, который якобы был при изнасиловании. Будем вновь опрашивать всех мужчин п. Екидын и двух ближайших поселков. Если выясним, что кто-то имел связь с девушкой, то будем брать у него биоматериал на ДНК-тест. Когда установим отца, будем работать с ним, выяснять, было ли изнасилование, и так далее.

Бектас АМИРОВ, адвокат 4-х молодых мужчин, которые сейчас имеют статус свидетелей с правом защиты, считает, что дело давно нужно было прекратить за отсутствием состава преступления.

- Я считаю, что состава преступления нет в отношении 13-ти проверенных лиц, - говорит Амиров. - Зачем их повторно проверять? Дело нужно прекращать. А моим подзащитным подавать на односельчанку за клевету, За это грозит уголовное наказание.

Ранее начальник ДП Бекет АЙМАГАМБЕТОВ заявлял, что в прошлом году уголовное дело после всех проверок приостанавливали. Собрано 9 томов документов. Чтобы допросить пострадавшую, сотрудники полиции выезжали в Алматы, где она какое-то время находилась.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА