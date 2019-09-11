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abaika95
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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
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11.09.19 14:43
yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95: Ну так то этот "цвет общества" закрыли) такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы"...
11.09.19 14:42
yudjin
Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане
потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел. c.radikal.ru
11.09.19 14:35
abaika95
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Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 сентября 2019, 13:55 |  Криминал

Родители сыновей, которых 22-летняя жительница п. Екидын (в 150 км от Аркалыка) обвиняет в групповом изнасиловании, заявили сегодня, 11 сентября, корреспонденту "НГ", что они возмущены тем, что их детей регулярно "дергает полиция" за то, чего они не совершали.

- Все наши дети уже прошли  ДНК-тест на установление отцовства, он дал отрицательный результат, - возмутились сельчане. - Теперь нам сообщили, что они должны сдать его повторно! Мы вынуждены ехать в Костанай, так как только в рамках уголовного дела сдать его можно бесплатно, но жить тут нам нужно по 3-4 дня за свой счет.

Повторный тест ДНК будут брать у 13 молодых жителей поселка Екидын в связи с тем, что адвокат потерпевшей усомнилась в прошлой экспертизе, заявив, что она подложная.

- Сколько это может продолжаться! - возмутились родители. - Мы знаем эту девушку, она и в другие поселки ездила, и в Алматы была. Так что, теперь и там надо брать материал для ДНК-теста? Наши дети готовы написать заявление о клевете.

В департаменте полиции пояснили, что заявившая об изнасиловании  находившаяся на 8-м месяце беременности местная жительница указала на 14 парней, которые якобы совершили с ней преступные действия, в результате чего она забеременела. 13 человек проверку на отцовство прошли. 14-го полиция найти не смогла, потому что потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел.

- В связи с этим прокуратура и возобновила дело, которое было приостановлено, - пояснил "НГ" следователь Канагат ШАУЕНОВ. - Мы будем оперативно-следственным путем устанавливать 14-го парня, который якобы был при изнасиловании. Будем вновь опрашивать всех мужчин п. Екидын и двух ближайших поселков. Если выясним, что кто-то имел связь с девушкой, то будем брать у него биоматериал на ДНК-тест. Когда установим отца, будем работать с ним, выяснять, было ли изнасилование, и так далее.

Бектас АМИРОВ, адвокат 4-х молодых мужчин, которые сейчас имеют статус свидетелей с правом защиты, считает, что дело давно нужно было прекратить за отсутствием состава преступления.

- Я считаю, что состава преступления нет в отношении 13-ти проверенных лиц, - говорит Амиров. - Зачем их повторно проверять? Дело нужно прекращать. А моим подзащитным подавать на односельчанку за клевету, За это грозит уголовное наказание.

Ранее начальник ДП Бекет АЙМАГАМБЕТОВ заявлял, что в прошлом году уголовное дело после всех проверок приостанавливали.  Собрано 9 томов документов. Чтобы допросить пострадавшую, сотрудники полиции выезжали в Алматы, где она какое-то время находилась.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ yudjin
Re: Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом ...
yudjin


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Сообщений: 6096
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потерпевшая не знает, кто он, и не помнит, как он выглядел.

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