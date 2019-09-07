Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области

Прокуратура Костанайской области 6 сентября приняла решение о возобновлении расследования по уголовному делу об изнасиловании 22-летней жительницы п. Екидын. Департамент полиции продолжает расследование, сообщили "НГ" сегодня, 7 сентября, в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта directmap.kz

Свою личную позицию высказал в "Фейсбуке" начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ:

- Я внимательно ознакомился с претензиями адвоката, проведено совещание по этому делу. Для меня главное - законность, что подразумевает как адекватную защиту прав потерпевшей, так и профессиональное расследование деяний подозреваемых.

Ранее, 6 сентября, на брифинге в ДП пояснили, что следствие может быть возбновлено, если потерпевшая обозначит новый круг подозреваемых. Их будут проверять на отцовство, а потом выяснять обстоятельства дела.