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Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
"престижным" совершенно нас...ть, были ли пострадавшие в аварии, им важнее, что их имущество "повреждено". Виновные в угоне, конечно должны понести наказание. Надеюсь kbkz поняла,...
07.09.19 18:07
пешеход
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
Следы крим.порошка на дверях.
07.09.19 18:05
пешеход
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
При перевертыше могут быть пострадавшие и поэтому все больнички надо "прошерстить". Подушки не стреляны, т.к. ударов прямых и боковых не было. Вряд ли угонщики да и пристегивались.
07.09.19 18:03
kbkz1980
Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
мысль то продолжите,если начали.
07.09.19 17:57
пешеход
Три знака "Главная дорога" на перекрестке в Костанае
Проезжал там пару дней назад и сам удивился по Сьянова идет "главная" и она меняет направление. А про то что по Гагарина тоже стоит знак даже не знал. Гагарина считается магистральной...
07.09.19 17:55
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Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области

7 сентября 2019, 16:13 |  Криминал

Прокуратура Костанайской области 6 сентября приняла решение о возобновлении расследования по уголовному делу об изнасиловании 22-летней жительницы п. Екидын. Департамент полиции продолжает расследование, сообщили "НГ" сегодня, 7 сентября, в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта directmap.kz

Свою личную позицию высказал в "Фейсбуке" начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ

- Я внимательно ознакомился с претензиями адвоката, проведено совещание по этому делу. Для меня главное - законность, что подразумевает как адекватную защиту прав потерпевшей, так и профессиональное расследование деяний подозреваемых.

Ранее, 6 сентября, на брифинге в ДП пояснили, что следствие может быть возбновлено, если потерпевшая обозначит новый круг подозреваемых. Их будут проверять на отцовство, а потом выяснять обстоятельства дела. 
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Комментарии к новости
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§ Vital
Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7975
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.09.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вобщем весь п. Екидын в очередь сдавать анализы. Будут искать отца. Девушка не помнит с кем переспала. 14 парней уже прошли.могут уже спокойно вздохнуть.

[Исправлено: Vital, 07.09.2019 - 15:42]
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* Сталкер
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 07.09.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не пара ли полицейским уже дело заводить на горе-потерпевшую...
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§ сайлау курманов
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3150
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врёт она все, нынешняя молодежь грамотная, не полезет в эту бодягу
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* пешеход
Re: Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.09.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы ей не предложить пройти полиграф(детектор лжи). Ей же такой в ДП области. Сформулировать и поставить необходимые вопросы. Адвокат пусть рядом посидит и посмотрит, что никакого давления не оказывается. Если она откажется от прохождения, то не стоит наверное тогда всю мужскую часть поселка подозревать.
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