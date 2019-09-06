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Kairat stayer
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06.09.19 21:31
Kairat stayer
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06.09.19 21:27
Kairat stayer
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таноми52: Если оценку действиям не даёте, зачем о них пишете? И вообще, зачем торчите на форуме, где идут обсуждения действий и даются оценки? Для провокаций? С каких пор диванные эксперты могут...
06.09.19 21:24
таноми52
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer: указал-же выше, что оценку их действиям не даём, Если оценку действиям не даёте, зачем о них пишете? И вообще, зачем торчите на форуме, где идут обсуждения действий и даются...
06.09.19 21:21
maxsaf
Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
А вообще, раз девушка сказала - сначала всех кастрировать, а потом разбираться )))
06.09.19 21:12
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Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

6 сентября 2019, 18:07 |  Криминал

О том, что полицейские Костанайской области до сих пор не задержали никого из 14-ти насильников, на которых указала 22-летняя жительница п. Екидын, что в 150 км от Аркалыка, сегодня, 6 сентября, сообщила адвокат потерпевшей Айман УМАРОВА.

Громкое заявление она сделала на Национальном совете общественного согласия, обращаясь лично к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Оно вызвало большой общественный резонанс по всей стране. Костанайские полицейские провели брифинг и объяснили суть дела.

- Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию в апреле 2018 года, - сообщил начальник следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлан АРЫСТАНОВ. - На тот момент ее беременности было 28 недель. Она объяснила, что ее изнасиловали сначала 5 парней, потом 14. Все 14 человек, на которых она указала, были допрошены, у всех железное алиби. Кроме того, у всех был взят биоматериал для проведения ДНК-теста на определение отцовства. Ни один из 14-ти не являлся отцом ребенка. Законных оснований для задержания кого-то из 14-ти парней не было. В связи с чем уголовное дело было приостановлено за неустановленностью причастных лиц и направлено в прокуратуру.

Арыстанов пояснил, что один из парней, на которых указала потерпевшая, в тот день даже находился на собственной свадьбе в Аркалыке. То есть, он никак не мог преодолеть 150 км, чтобы совершить насилие. В ходе очных ставок с другими подозреваемыми также было много противоречий. Все 14 парней отрицают физический контакт с потерпевшей, а тем более - факт группового изнасилования. Сейчас потерпевшая уже родила ребенка.

Как пояснили на брифинге, следствие может быть возбновлено, если потерпевшая обозначит новый круг подозреваемых. Их будут проверять на отцовство, а потом выяснять обстоятельства дела. Пока потерпевшая с таким заявлением не обращалась.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3149
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По стране волна насилия как цунами, озабоченность мужчин к противоположной стороне так высока, что нападения на женщин бывают толпой по 14 штук за раз и был таков!
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§ olegggon
Re: Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
По стране волна насилия как цунами, озабоченность мужчин к противоположной стороне так высока, что нападения на


На этой волне она и решила исправить свои дела.
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§ elektron
Re: Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.09.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Как пояснили на брифинге, следствие может быть возбновлено, если потерпевшая обозначит новый круг подозреваемых.//

А может её саму пора привлечь, за дачу ложных показаний. Ведь если бы прокатило, могла сломать жизни этим парням :-o
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§ Vital
Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7974
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.09.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я тоже не понял его. Ей че разрешили официально теперь в каждого пальцем тыкать, вот мой насильник? Глядишь и прокатит, может дурак и попадется.
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§ Victor Yang
Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11945
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А может её саму пора привлечь, за дачу ложных показаний.

Тупо испугалась родителей - мол, не виноватая я. А ещё некоторые родители - ярые приверженцы традиций, могут реально дочь выгнать из дома. А привлечь надо. Странно, на тенгри вроде новость про подростка была. А, это два разных случая. Но в этом, получается, не всё однозначно - через 8 месяцев трудно найти доказательства.

[Исправлено: Victor Yang, 06.09.2019 - 19:28]

[Исправлено: Victor Yang, 06.09.2019 - 19:33]
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§ elektron
Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.09.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю и Владимир Николаевич тоже —  Кин-дза-дза

Причём тут всё это. Правильные родители, неправильные дети. Воспитание оно или есть или его нет. Когда человек способен так легко оговорить, даже не одного, а целых 14-ть??? У меня слов просто не о воспитании не о морали нет ….
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§ Ваш земляк
Re: Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2606
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.09.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто последний - тот и папа!
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§ maxsaf
Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка ищет папу ребенку. Сначала сделали 5 тестов - не совпало. Потом еще 9 тестов. Та же беда. Ей надо к малахову. Тот и деньжат подкинет, и отца ребенка найдет ))
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§ maxsaf
Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, раз девушка сказала - сначала всех кастрировать, а потом разбираться )))
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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