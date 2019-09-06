О том, что полицейские Костанайской области до сих пор не задержали никого из 14-ти насильников, на которых указала 22-летняя жительница п. Екидын, что в 150 км от Аркалыка, сегодня, 6 сентября, сообщила адвокат потерпевшей Айман УМАРОВА.
Громкое заявление она сделала на Национальном совете общественного согласия, обращаясь лично к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Оно вызвало большой общественный резонанс по всей стране. Костанайские полицейские провели брифинг и объяснили суть дела.
- Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию в апреле 2018 года, - сообщил начальник следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлан АРЫСТАНОВ. - На тот момент ее беременности было 28 недель. Она объяснила, что ее изнасиловали сначала 5 парней, потом 14. Все 14 человек, на которых она указала, были допрошены, у всех железное алиби. Кроме того, у всех был взят биоматериал для проведения ДНК-теста на определение отцовства. Ни один из 14-ти не являлся отцом ребенка. Законных оснований для задержания кого-то из 14-ти парней не было. В связи с чем уголовное дело было приостановлено за неустановленностью причастных лиц и направлено в прокуратуру.
Арыстанов пояснил, что один из парней, на которых указала потерпевшая, в тот день даже находился на собственной свадьбе в Аркалыке. То есть, он никак не мог преодолеть 150 км, чтобы совершить насилие. В ходе очных ставок с другими подозреваемыми также было много противоречий. Все 14 парней отрицают физический контакт с потерпевшей, а тем более - факт группового изнасилования. Сейчас потерпевшая уже родила ребенка.
Как пояснили на брифинге, следствие может быть возбновлено, если потерпевшая обозначит новый круг подозреваемых. Их будут проверять на отцовство, а потом выяснять обстоятельства дела. Пока потерпевшая с таким заявлением не обращалась.
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Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
А вообще, раз девушка сказала - сначала всех кастрировать, а потом разбираться )))