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abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Цитата- // " за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?// Очень много взойдет) но сколько взойдет столько и сорвут) "посадочная машина"...
11.09.19 14:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Сочту за комплимент! Даже и близко тягаться не возьмусь// Ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит) А вы чтобы до конца в роль Макса войти пишите что Штутгарт это рай на земле где по...
11.09.19 14:43
yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95: Ну так то этот "цвет общества" закрыли) такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы"...
11.09.19 14:42
yudjin
Подать заявление о клевете на обвинившую их в групповом изнасиловании жительницу Костанайской области намерены односельчане
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abaika95
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«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

11 сентября 2019, 10:21 |  Криминал

Уголовное дело в отношении трех полицейских - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА - продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 10 сентября.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Согласно обвинительному заключению, они крышевали местную торговку героином Светлану Шамардак и с апреля по сентябрь 2018 года брали с неё за покровительство от 80 000 до 150 000 тенге в месяц. Причем в Житикару все трое были командированы из Костаная в составе специально созданной группы для борьбы с наркопреступностью.

 

Светлану Шамардак в апреле 2019 года приговорили к 10 годам лишения за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Позже появилось дело в отношении полицейских.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

10 сентября в суде допросили бывшего рудненского полицейского Самата НАУРУЗОВА, который 26 июня был осужден за вымогательство и сейчас отбывают срок в колонии средней безопасности. Он показал, что неоднократно встречался в СИЗО и автозаках с Шамардак, с которой они в одно и то же время ездили на судебные процессы.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- С Шамардак я встречался не менее 7-8 раз, общались как арестанты, - сообщил Наурузов. - Она рассказала, что ее нагибают следственные органы - хотят, чтобы она дала показания против полицейских. Позже она передала маляву (так у нас записки называются), что скоро на скамью подсудимых трое полицейских сядут. Так в итоге и произошло. Шамардак написала, что ей сказали: либо она оговаривает полицейских, либо пойдет в составе ОПГ вместе с сыном и матерью на 15-20 лет. Говорила, что не было другого выхода, поэтому оговорила всех.

По словам Наурузова, версию Шамардак об оговоре полицейских слышали и другие арестанты. Когда в СИЗО были доставлены Даньяров, Колтаев и Ерсултанов, им так и сказали: «Вы заехали по беспределу!»

Второй свидетель Валерий СЕМАКОВ, который сейчас находится на лечении от алкогольной и наркотической зависимости, пояснил, что с Шамардак они живут в одном дворе и он покупал у нее героин.

- Шамардак вам что-либо говорила про сотрудников полиции? - спросил гособвинитель КАЛИЕВ.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Говорила, что они помогают ей, в случае чего прикрывают. Что она платит деньги полиции, чтобы она ее крышевала, - ответил свидетель и добавил: - Все это я знаю только со слов Шамардак.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Семаков путался в показаниях. К примеру, в суде он говорил, что попытался один раз купить героин у Шамардак, но у него не получилось, а в показаниях на следствии - о том, что покупал неоднократно. В суде он заявил, что знает полицейских только в лицо, а по фамилиям не знает и их фотографии ему не давали. Однако, согласно протоколу допроса, ему все-таки показывали фото полицейских для опознания. Свои подписи под протоколами допроса свидетель подтвердил.

- Я уже сам запутался, у меня голова болит, проблемы с памятью! - сказал Семаков. - Тем более, что допрашивали меня часа через 4 после того, как я приговорил пузырь водки!

Но в итоге, после неоднократных уточнений прокурора, этот свидетель в целом подтвердил свои показания, которые давал на допросах.

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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // с апреля по сентябрь 2018 года брали с неё за покровительство//

Цитата- // Светлану Шамардак в апреле 2018 года приговорили к 10 годам лишения//

Как таг?)
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§ Тимур Гафуров
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 456
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.09.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Светлану Шамардак в апреле 2018 года приговорили к 10 годам лишения

В апреле 2019 года. Исправили, спасибо
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§ yudjin
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
трех полицейских - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА

Вот это цвет общества!
Отправили бороться с наркопреступностью - крышевали торговлю героином!
Пропащая страна, однако...
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Пропащая страна, однако..//

Ну так то этот "цвет общества" закрыли)
Так что не все так плохо на сегодняшний день)
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§ Сергей_я
Re: «Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2788
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.09.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот это цвет общества! Отправили бороться с наркопреступностью - крышевали торговлю героином! Пропащая страна, однако...

Т.е если бы эти 3 мента зашли не по Цитата:
«Вы заехали по беспределу!»

то было бы все ок. Т.е получается суть проблемы не в том, что они крышевали, а в том что они это делали не правилам коррупционных чиновников. Вот такие дела...
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§ yudjin
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6096
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так то этот "цвет общества" закрыли)

такие "цветочки" еженедельно расцветают в новостных лентах и репортажах из судебных полей страны. Хороши "агрономы" за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?

Цитата:
Сергей_я:
Т.е если бы

да причём здесь как кто куда зашел... факт, что люди направленные бороться с преступностью - её крышуют, люди призванные бороться с коррупцией - берут взятки за покровительство коррупционеров.
3,14...ц. одним словом...
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§ abaika95
«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.09.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // " за 27 лет взрастившие целые кланы таких "цветочков". и сколько их еще взойдёт?//

Очень много взойдет) но сколько взойдет столько и сорвут) "посадочная машина" работает и мы сами каждый день на примере таких новостей это видим)


Цитата- // факт, что люди направленные бороться с преступностью - её крышуют, люди призванные бороться с коррупцией - берут взятки за покровительство коррупционеров//

Паршивые овцы есть везде) в РФ недавний скандал вспомните, где сотрудники ФСБ крышевали наркоторговлю, уму непостижимо)

Назовите хоть одну страну на постсоветском пространстве этого нет?)
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