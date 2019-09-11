«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Уголовное дело в отношении трех полицейских - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА - продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 10 сентября.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Согласно обвинительному заключению, они крышевали местную торговку героином Светлану Шамардак и с апреля по сентябрь 2018 года брали с неё за покровительство от 80 000 до 150 000 тенге в месяц. Причем в Житикару все трое были командированы из Костаная в составе специально созданной группы для борьбы с наркопреступностью.
Светлану Шамардак в апреле 2019 года приговорили к 10 годам лишения за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Позже появилось дело в отношении полицейских.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
10 сентября в суде допросили бывшего рудненского полицейского Самата НАУРУЗОВА, который 26 июня был осужден за вымогательство и сейчас отбывают срок в колонии средней безопасности. Он показал, что неоднократно встречался в СИЗО и автозаках с Шамардак, с которой они в одно и то же время ездили на судебные процессы.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
- С Шамардак я встречался не менее 7-8 раз, общались как арестанты, - сообщил Наурузов. - Она рассказала, что ее нагибают следственные органы - хотят, чтобы она дала показания против полицейских. Позже она передала маляву (так у нас записки называются), что скоро на скамью подсудимых трое полицейских сядут. Так в итоге и произошло. Шамардак написала, что ей сказали: либо она оговаривает полицейских, либо пойдет в составе ОПГ вместе с сыном и матерью на 15-20 лет. Говорила, что не было другого выхода, поэтому оговорила всех.
По словам Наурузова, версию Шамардак об оговоре полицейских слышали и другие арестанты. Когда в СИЗО были доставлены Даньяров, Колтаев и Ерсултанов, им так и сказали: «Вы заехали по беспределу!»
Второй свидетель Валерий СЕМАКОВ, который сейчас находится на лечении от алкогольной и наркотической зависимости, пояснил, что с Шамардак они живут в одном дворе и он покупал у нее героин.
- Шамардак вам что-либо говорила про сотрудников полиции? - спросил гособвинитель КАЛИЕВ.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Говорила, что они помогают ей, в случае чего прикрывают. Что она платит деньги полиции, чтобы она ее крышевала, - ответил свидетель и добавил: - Все это я знаю только со слов Шамардак.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Семаков путался в показаниях. К примеру, в суде он говорил, что попытался один раз купить героин у Шамардак, но у него не получилось, а в показаниях на следствии - о том, что покупал неоднократно. В суде он заявил, что знает полицейских только в лицо, а по фамилиям не знает и их фотографии ему не давали. Однако, согласно протоколу допроса, ему все-таки показывали фото полицейских для опознания. Свои подписи под протоколами допроса свидетель подтвердил.
- Я уже сам запутался, у меня голова болит, проблемы с памятью! - сказал Семаков. - Тем более, что допрашивали меня часа через 4 после того, как я приговорил пузырь водки!
Но в итоге, после неоднократных уточнений прокурора, этот свидетель в целом подтвердил свои показания, которые давал на допросах.
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«Вы заехали по беспределу!» - на процессе по делу о покровительстве наркоторговле допросили свидетелей в Костанае
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