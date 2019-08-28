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лимон
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Сергей_я
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Сергей_я
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28.08.19 15:10
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Полицейских обвиняют в «крышевании» житикаринской наркоторговки

Георгий ГОВОРОВ

28 августа 2019, 12:15 |  Криминал

На скамье подсудимых трое: Нурлан Даньяров, Бауыржан Колтаев и Берик Ерсултанов. Они обвиняются в том, что покровительствовали наркосбытчице Светлане Шамардак. Женщина в октябре 2018 была задержана сотрудниками КНБ за сбыт наркотиков в особо крупном размере и в апреле осуждена на 10 лет лишения свободы. По версии обвинения, сотрудники Житикаринского РОВД брали с нее деньги, чтобы она могла спокойно торговать наркотиками в Житикаре.

В материалах дела фигурирует сумма, которую якобы получали сотрудники полиции: от 80 000 до 150 000 тенге ежемесячно с апреля по сентябрь 2018 года. Кроме того, следствие утверждает, что полицейские сами бесплатно брали наркотики у Шамардак, но с какой целью - пока неизвестно. Интересно, что Колтаев и Ерсултанов были откомандированы из Костаная в Житикару в состав специально созданной группы. Вместе со старшим оперуполномоченным РОВД Житикары Нурланом Даньяровым они как раз должны были бороться с наркопреступностью.

Судебные заседания по делу Даньярова, Колтаева и Ерсултанова идут в суде № 2 Костаная уже месяц. Последнее состоялось 27 августа. С помощью видеосвязи из Житикары допросили свидетелей.

- Я был знаком с Шамардак через сестру. Мне известно, что у себя дома Светлана продавала героин, - рассказал свидетель Юрий ФАТЕЕВ. - По поводу связи Шамардак и полицейских я ничего не знаю.

Здесь с показаниями свидетеля не согласился прокурор, он попросил суд зачитать показания Фатеева от 30 января 2019 года:

- Со слов Шамардак я знаю, что после покупки у неё героина наркозависимые лица задерживались сотрудниками Житикаринского РОВД. Как мне известно, Шамардак и её подруга Сушко пользовались покровительством со стороны Житикаринского РОВД. Я замечал пребывание трёх полицейских во дворе дома, где проживает Шамардак. Там сотрудники полиции задерживали наркозависимых сразу после покупки героина у Шамардак, при этом сама Светлана задержана не была. Мне было очевидно, что Шамардак платит деньги сотрудникам полиции, чтобы те покровительствовали её деятельности по продаже наркотиков. Такие задержания наркозависимых проходили неоднократно. Город небольшой, все сотрудники знают торговцев и потребителей наркотиков. Уверен, что Шамардак платила деньги полицейским. В Житикаре говорят, что всем наркоторговцам покровительствует полиция.

Во время допроса свидетель утверждал, что лишь слышал об этом, но сам ничего не видел. Сам Фатеев - тоже личность неоднозначная, у Шамардак он дважды в неделю покупал наркотики.

На этом же заседании допросили ещё двух свидетелей. Но по сути дела они ничего конкретного рассказать не смогли. Один рассказал историю, как ездил к Шамардак, чтобы заставить её не продавать наркотики другу свидетеля. Другой и вовсе пришёл в зал суда пьяным.

Если вина полицейских будет доказана, то по п. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесения вреда им) их ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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§ abaika95
Re: Полицейских обвиняют в «крышевании» житикаринской...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Как мне известно, Шамардак и её подруга Сушко пользовались покровительством со стороны житикаринского РОВД.

Чего чего?) вот с этого момента поподробнее) помнится в другом моменте связанным с Житикаринскими полицейскими в деле о взятках одна журналистка однофамилица их упорно защищала) ничего не хочу сказать, просто интересно не родственники ли?)
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