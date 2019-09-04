Приговор экс-начальнику Житикаринского РОВД и его заместителю вынес суд апелляционной инстанции в Костанае

Апелляционные жалобы на приговор суда №2 Костаная в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД Абдугали ОРКАШБАЕВА и его заместителя, экс-начальника местной полицейской службы Кайрата ИСКАКОВА суд апелляционной инстанции рассмотрел сегодня, 4 сентября. Приговором суда первой инстанции от 5 июля Оркашбаев был оправдан, а Искаков приговорен к штрафу в 60-кратном размере от суммы взятки в размере 250 000 тенге.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Согласно материалам дела, Оркашбаев через Искакова незаконно отбирал денежные премии у личного состава РОВД. Искаков был ответственным за приказы о назначении премий сотрудникам. Деньги собирались с октября по декабрь 2018 года. По версии следствия, общая сумма денег, полученная таким образом за три месяца составила 5 млн тенге. В связи с чем им предъявлено обвинение по ст. 362 ч.4 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). Искаков обвиняется еще по ст. 366 ч. 2 УК РК (Получение взятки в значительном размере).

Абдугали Оркашбаев (слева) / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Оркашбаев был задержан в декабре 2018 года. Под сиденьем его автомобиля марки JAC находилось 1,6 млн тенге. Он объяснил, что часть этих денег была взята в долг у Искакова, а часть, наоборот, предназначалась для возврата родственнику. Кстати, Искаков, который на момент задержания Оркашбаева никак не мог с ним договориться, эту версию подтвердил.

Сам Искаков, согласно фабуле дела, не только собирал деньги по указанию Оркашбаева, но и взял 250 000 тенге за прекращение уголовного дела в отношении жителя Житикары Евсеева. Взятку передавал его друг Алиев, который подтвердил это во время очной ставки с Искаковым.

Кайрат Исаков (второй слева) / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О схеме по сбору средств сообщила главный бухгалтер РОВД Гузель Алдабергенова. Позже она отказалась от своих показаний.

Адвокаты подсудимых ссылались на то, что на момент задержания Искаков уже не являлся должностным лицом, а из более чем 60 сотрудников личного состава никто не признал себя потерпевшим.

- Деньги передавал добровольно, пострадавшим себя не считаю, угроз не было, Оркашбаев ничего не просил, - привел примеры показаний в суде со стороны сотрудников Житикаринского РОВД адвокат Оркашбаева Дмитрий ЛЕЛЕКОВ. - Кроме того, Оркашбаев являлся сотрудником, но не был должностным лицом и не был наделен должностными полномочиями.

Апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции подали прокурор и адвокат Искакова.

Сегодня адвокат Лелеков еще раз напомнил, что сотрудники добровольно сдавали деньги на проводы пенсионеров, покупку тренажеров для РОВД и ремонт участковых пунктов.

- Факт получения взятки Искаковым считаю не доказанным, - заявил его адвокат Юрий СОКОЛОВ. - Личность Алиева, который якобы передавал взятку, так и не была установлена. Между Искаковым и Евсеевым никаких телефонных разговоров зафиксировано не было и нет самого предмета взятки, то есть денег. В связи с чем прошу Искакова оправдать.

Юрий Сколов (второй слева) / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Осужденный Искаков и оправданный Оркашбаев сообщили, что полностью поддерживают своих адвокатов и просят суд объективно во всем разобраться.

- Считаю, что суд первой инстанции не исследовал доказательства и без всяких оснований оправдал Оркашбаева и назначил штраф Искакову, - заявил сегодня в областном суде государственный обвинитель Танат ТАСОВ. - Деньги собирались в том числе и с начальников служб, неподконтрольных Искакову. Указания о сборе средств мог дать только Оркашбаев. Бухгалтер Алдабергенова заявила, что в ее присутствии Искаков заявил: "В этот раз Оркашбаев забирает не 50%, а больше, у сотрудников остается по 15 000-17 000 тенге". В суде Алдабергенова изменила свои показания, заявив, что дала их под давлением сотрудников антикоррупционной службы, что не нашло своего подтверждения.

Танат Тасов (справа) / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Доводы о том, что на момент задержания Оркашбаев не являлся должностным лицом, Тасов также счел несостоятельными. Он отметил, что, когда сотрудник находится в резерве, он несет ответственность за свои действия и требовать деньги с сотрудников не имеет права. В связи с чем Тасов просил признать осужденного в первой инстанции Искакова и оправданного Оркашбаева виновными и назначить им по 7 лет лишения свободы. Оркашбаеву в колонии минимальной безопасности ( колонии-поселении), Искакову - в колонии средней безопасности.

Судья огласил приговор: Оркашбаев и Искаков отправятся на 5,5 лет в колонию минимальной безопасности.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Согласно перехваченным телефонным разговорам между Оркашбаевым и Искаковым речь шла о сборе денег. Первый пакет был передан в октябре через водителя Оркашбаева на стоянке департамента полиции области, - объяснил председательствующий на судебном заседании САЛЬМУХАМБЕТОВ после оглашения приговора. - В ноябре пакет с деньгами был передан через членов семьи Оркашбаева в его дом. В декабре 2018 года Оркашбаев был задержан с пакетом, в котором был 1 650 000 тенге. Виновность подсудимых доказывается и тем, что Искаков сразу дал признательные показания, в которых четко описал свою роль и роль Оркашбаева в этой схеме. Позже он от показаний отказался, но они полностью согласуются с показаниями других свидетелей. Часть потерпевших также давала показания против подсудимых, но потом отказались под давлением родственников подсудимых. В деле также имеются четкие показания так называемых сотых свидетелей (секретных), которые согласуются с данными других свидетелей и телефонными разговорами. Доводы о том, что на момент задержания Оркашбаев не являлся должностным лицом, являются несостоятельными, так как он в любом случае не должен был нарушать закон.

Подсудимых арестовали в зале суда. Судебная коллегия отметила, что ее постановление может быть обжаловано в Верховном суде РК.

