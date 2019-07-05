Приговор в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД Абдугали Оркашбаева и его заместителя, экс-начальника местной полицейской службы Кайрата Искакова в суде №2 Костаная вынесли сегодня, 5 июля.
Суд оправдал Оркашбаева и признал невиновным в превышении должностных полномочий. Искакова суд признал виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде 60-кратного штрафа от суммы взятки .
От 250 000 тенге штраф составил 15 млн тенге. В связи с тем, что он содержался под стражей сумму штрафу ему снизила до 13 млн 152 900 тенге. Содержание под стражей ему заменили на подписку о невыезде и отпустили в зале суда.
Искакова лишили специального звания майор полиции.
- Оркашбаев, вы оправданы, потому что на момент задержания не являлись начальником Житикаринского РОВД, - объяснил суть приговора судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Искаков, вам переквалифицировали статью о превышении должностных полномочий на злоупотребление. Вам назначен штраф, который вы должны уплатить в течение трех месяцев, иначе отправитесь в колонию. Оркашбаев, вы пока оправданы, но еще неизвестно, что скажет суд апелляционной инстанции.
Гособвинитель на вопрос журналистов будет ли апелляция, отмолчался. Присутствующие в зале друзья полицейских встретили приговор аплодисментами и криками: "Отмучились братаны!"
Сам Оркашбаев уверен, что будет апелляция, а на вопрос журналистов, вернется ли он в полицию, ответил: "Как я теперь вернусь? Они теперь сделают все, чтобы я не вернулся. Вся Житикара теперь гудит". Хотя он остается в резерве департамента полиции и при специальном звании - подполковник.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сходить в Кентукки чтоль))) Давно не расслаблялась.
Можно ли изменить перспективный план п. Кушмурун ?
Специально для вас судебные истории, когда жители подали в суд на очень жадную компанию Вымпелком, известную под лого Билайн, разместившую с нарушениеями вблизи их домов свою ЖБ опору сотовой связи....
Флуд и оффтопик (часть 4)
В штате Кентукки кто живет? Там виски уже неделю течет в реке вместо воды.
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Две игры все равно в плюсе. При 38.равных. И кайрат проиграл.
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
Это какой-то позор (голосом Швондера)