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Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 июля 2019, 19:05 |  Криминал

Приговор в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД Абдугали Оркашбаева и его заместителя, экс-начальника местной полицейской службы Кайрата Искакова в суде №2 Костаная вынесли сегодня, 5 июля.

Суд оправдал Оркашбаева и признал невиновным в превышении должностных полномочий. Искакова суд признал виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде 60-кратного штрафа от суммы взятки .

От 250 000 тенге штраф составил 15 млн тенге. В связи с тем, что он содержался под стражей сумму штрафу ему снизила до 13 млн 152 900 тенге. Содержание под стражей ему заменили на подписку о невыезде и отпустили в зале суда.

Искакова лишили специального звания майор полиции.

- Оркашбаев, вы оправданы, потому что на момент задержания не являлись начальником Житикаринского РОВД, - объяснил суть приговора судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Искаков, вам переквалифицировали статью о превышении должностных полномочий на злоупотребление. Вам назначен штраф, который вы должны уплатить в течение трех месяцев, иначе отправитесь в колонию. Оркашбаев, вы пока оправданы, но еще неизвестно, что скажет суд апелляционной инстанции.

Гособвинитель на вопрос журналистов будет ли апелляция, отмолчался. Присутствующие в зале друзья полицейских встретили приговор аплодисментами и криками: "Отмучились братаны!"

Сам Оркашбаев уверен, что будет апелляция, а на вопрос журналистов, вернется ли он в полицию, ответил: "Как я теперь вернусь? Они теперь сделают все, чтобы я не вернулся. Вся Житикара теперь гудит". Хотя он остается в резерве департамента полиции и при специальном звании - подполковник.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мафия бессмертна.
Тут похоже судей надо судить уже.
Причем однозначно.
Не ребята, если вы с одного аула, или жуза,
То это не то.
Тут вроде законы. Или нет?
Или это КВН?

[Исправлено: alex_60, 05.07.2019 - 20:21]
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* drakon
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Оркашбаев, вы оправданы, потому что на момент задержания не являлись начальником Житикаринского РОВД,

Господа Судьи и Прокуроры. Кем был Оркаша-
на момент совершения Преступления?
Они что? Все из Костанайского колледжа?... :-o
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§ kolibri
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 05.07.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы то ни было решение суда есть.
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* drakon
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16713
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Присутствующие в зале друзья полицейских встретили приговор аплодисментами и криками: "Отмучились братаны!"

Дело Карагандинской ШМ - Живёт... :lol:
А мы - БАНДА, не кричали?... :-o
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§ Vradon
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оркашбаев, вы оправданы, потому что на момент задержания не являлись начальником Житикаринского РОВД, - объяснил суть приговора судья Самат САТМАГАМБЕТОВ

Любой юрист первокурсник сказал бы тоже самое. Просто это дело было исключением из правила. много было не состыковок. А закон этого не терпит!
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§ Серый волк
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10291
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классная идея! Теперь все полицеяки будут носить с собой на прошлой неделе написанную бумагу об отставке, или вообще сами если что дату вписывать при опасности. Предъявлять её при необходимости и говорить "Я в домике" :lol:
Ещё хорошо бы в управлении на всякий случай завести надувную песочницу, совочки, и формочки для лепки черепашек и прочих фигурок.
Сразу можно будет показывать и говорить: "да вы видите, это вообще со вчерашнего дня воспитанники детсада"
:lol:
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§ Сыкымы
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
Сыкымы


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Сообщений: 926
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Искаков, вам переквалифицировали статью о превышении должностных полномочий на злоупотребление. Вам назначен штраф, который вы должны уплатить в течение трех месяцев, иначе отправитесь в колонию.

Бывшие подчинённые с премиий скинутся, поддержат "братана". Ну, или не поддержат... Он ведь на момент вынесения приговора уже не являлся их начальником. 8-)
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§ elektron
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3145
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Если поднапрягутся, думаю за три дня соберут. ;-)
Ну как не собрать на проводы, уважаемому коллеге? :-)

[Исправлено: elektron, 05.07.2019 - 16:03]
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§ saba
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 05.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, позитив! У нас родилась новая звезда, без вопросов новая звезда, я , сам бывший музыкант, но , то что имеет за душой Данелия Тулешова , именно с точки зрения музыканта стоит многого, пы. сы Меня очень, осуждают родственники, но для меня Димаш, один из.. А Данелия это гений , пока не нашедший своего композитора
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§ saba
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 05.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня , не знаю, наверное к украинским песням, позыв, у меня и в росийском лагере орленок были дети из украины, я очень рад . что в впервые с основания голоса дети украины победила девочка из казахстана,
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§ Серый волк
Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его заместителю назначили штраф
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10291
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.07.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Ребята, позитив! У нас родилась новая звезда, без вопросов новая звезда, я , сам бывший музыкант, но , то что имеет за душой Данелия Тулешова...

Дорогой наш начинающий на форуме друх!
Эта тема про жуликов в богом и железными и всеми прочими дорогами забытой Джетыгаре если что. :-)
Но я конечно же не против, если проникнувшись вашими чувствами все описанные персонажи из этой деньгособирательной истории пойдут в композиторы!
А феерический судья станет дирежером.
Вы только представьте себе вокруг Данелии хор из этих уважаемых людей! :lol:
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§ Maksim Glushko
Re: Экс-начальника Житикаринского РОВД оправдали, его...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 05.07.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какой-то позор (голосом Швондера)
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