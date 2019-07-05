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«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 июля 2019, 11:20 |  Криминал

Прения по уголовному делу в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД Абдугали ОРКАШБАЕВА и его бывшего заместителя, экс-начальника местной полицейской службы Кайрата ИСКАКОВА, прошли в суде №2 Костаная 4 июля.

Оба обвиняются в том, что с октябрь по декабрь 2018 года незаконно собирали часть премиальных с личного состава. Общая сумма денег, полученная таким образом за три месяца составила 5 млн тенге. В связи с чем им предъявлено обвинение по ст. 362 ч.4 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). Искаков обвиняется еще по ст. 366 ч. 2 УК РК (Получение взятки в значительном размере).

- Сложность раскрытия этого преступления состояла в том, что оно было совершено против системы, которая прогнила до каждого сотрудника, - сказал в прениях государственный обвинитель Еркебулан АЙТАПАЕВ. - И в том, что сотрудники, с которых собирали премии, отказались от своих показаний в суде. Однако фонограммы разговоров и другие добытые сведения полностью доказывают, что Оркашбаев организовал систему сбора премиальных со своих подчиненных, которые получал через Искакова. Схема преступных деяний доказана, сотрудники вынуждены были отдавать половину и больше половины премий, что составляло от 35 000-40 000 тенге и больше.

Айтпаев привел фрагменты записей некоторых разговоров между Оркашбаевым и Искаковым: «Мне надо с собой в Костанай забрать, деньги упали уже, у тебя сколько остается? Шеф сказал, чтоб я с собой забрал, остается по тридцатки у каждого. Я в Костанай собираюсь, а ты зайди до Куни...»

Согласно обвинительному заключению, жалоба о придуманной Оркашбаевым схеме незаконного получения премиальных поступила от бухгалтера РОВД Гузель Алдабергеновой, которая в суде отказалась от своих показаний.

Оркашбаев был задержан в декабре 2018 года, под сиденьем его автомобиля марки JAC находилось 1,6 млн тенге. Он объяснил, что часть этих денег была взята в долг у Искакова, а часть, наоборот, предназначалась для возврата родственнику. Кстати, Искаков, который на момент задержания Оркашбаева, никак не мог с ним договориться, эту версию подтвердил.

Сам Искаков согласно фабуле дела не только собирал деньги по указанию Оркашбаева, но и взял взятку в размере 250 000 тенге за прекращение уголовного дела в отношении жителя Житикары Евсеева. Взятку передавал его друг Алиев, который подтвердил это во время очной ставки с Искаковым.

В эпизодах по сбору средств фигурировало 58 сотрудников Житикаринского РОВД. Однако в суде все они отказались от своих показаний и статуса потерпевших. И заявили, что деньги отдавали добровольно. На это в прениях особенно упирали адвокаты. Также они акцентировали внимание суда на то, что Оркашбаев на момент задержания уже не являлся должностным лицом.

- Оркашбаев уволился с должности 28 ноября, а 4 декабря 2018 года был переведен в резерв департамента полиции, - сказал в прениях адвокат Дмитрий ЛЕЛЕКОВ. - И на момент задержания уже не являлся начальником РОВД. В связи с этим о каком превышении власти и должностных полномочий может идти речь? Из 58 сотрудников ни один, я подчеркиваю ни один, не признал себя потерпевшим, сообщив, что никто деньги с них не требовал, а отдавали они их добровольно. Если бы речь шла о целой системе поборов, которую пытается доказать гособвинитель, то хотя бы один из сотрудников заявил бы о ней. Что касается записей телефонных разговоров, то в одной из фонограмм говорится: «Все вопросы через Андасыновича, все решает Андасынович». Хочу напомнить, что отчество моего подзащитного Мырзагалиевич. В каком телефонном разговоре оно упоминается?

Второй адвокат Дмитрий КУЧЕНКОВ также пытался доказать в прениях, что никакого незаконного сбора денежных средств с сотрудников не было.

- Все сотрудники сообщили, что добровольно отдавали часть премий на проводы пенсионеров, на покупку тренажеров, на ремонт двух участковых пунктов, на ремонт футбольного поля, - отметил Кученков. - Кроме того, полицейские добровольно отдавали часть своих премий коллегам, у которых были дисциплинарные взыскания и которые были лишены премиальных. Так они хотели их поддержать.

Согласно материалам дела в октябре было собрано 2,2 млн тенге, в ноябре — 1,2 млн тенге, в декабре — 1,6 млн тенге.

Государственный обвинитель заявил, что полностью доказано: деньги были собраны незаконно. Получение взятки Искаковым он также назвал полностью доказанным. В связи с чем попросил суд назначить Оркашбаеву 7 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении) с пожизненным лишением права занимать госдолжности, Искакову — назначить 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности и также пожизненно лишить права занимать госдолжности.

Приговор по этому делу огласят сегодня.
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§ таноми52
Re: «Это преступление против системы, которая прогнила до...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//...Все сотрудники сообщили, что добровольно отдавали часть премий на проводы пенсионеров, на покупку тренажеров, на ремонт двух участковых пунктов, на ремонт футбольного поля, - отметил Кученков. - Кроме того, полицейские добровольно отдавали часть своих премий коллегам, у которых были дисциплинарные взыскания и которые были лишены премиальных. Так они хотели их поддержать//

Неслыханная сознательность в рядах служивых: поддерживают материально-техническую базу органа, помогают пенсионерам и сотрудникам... Какие ж у них зарплаты, если хватает и на это, и на содержание семьи? Или есть и другие источники?
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§ maxsaf
«Это преступление против системы, которая прогнила до каждого сотрудника», - гособвинитель на прениях по делу экс-начальника Житикаринского РОВД
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2175
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Какие ж у них зарплаты

Им еще и зарплату дают :-o :lol:
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