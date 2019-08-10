Yudjin: В ожидании праздника…

Родился я в дни празднования столетнего юбилея Кустаная, получив в роддоме праздничную медаль. Наверное, поэтому день рождения города воспринимаю по-особому. Всегда жду с нетерпением главный городской праздник с его неповторимыми традициями, удивительными открытиями, яркими впечатлениями, радостными лицами горожан, которые, от мала до велика, становятся непременными участниками многих праздничных мероприятий.

Если вспомнить, как отмечали этот праздник в городе 40 лет назад, то масштаб просто поражает и не идет в сравнение с сегодняшней подготовкой к юбилею. Город жил праздником! Еще в январе 1977 года особым постановлением Кустанайского горкома партии и горисполкома все трудовые коллективы, учреждения, школы организовали социалистические соревнования за достойную встречу юбилея города. В предшествующий год в Кустанае были построены три общеобразовательных школы на 1 176 мест, кинотеатр на 1 200 мест, типография, библиотека на 5 000 томов, комплекс сельхозинститута, главный корпус пединститута, роддом на 187 коек, пристройка к городской больнице.

Подскажите, а чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Какими открытиями на благо рядового жителя Костаная? Пыльной брусчаткой, деревьями «под шарик», заваленными мусорными площадками, неухоженными скверами и набережными, а может, неоднозначными переименованиями?

В дни празднования в августе 1979-го в домах культуры, библиотеках, музее оформили выставки об истории города, о прошлом и настоящем Кустаная, о почетных гражданах города и передовиках производства. Фотовыставки о Кустанае и кустанайцах отражали этапы развития города. Специально были изготовлены сувенирные значки с видами города и наборы открыток с описанием памятных мест. Вы представляете, история города и его жители были главными героями праздника!

Что же сейчас? Читая заявленную праздничную программу, из истории нахожу только цифру 140 и получасовой фильм про метаморфозы города. Зато с десяток концертных программ приезжих малоизвестных артистов. История Костаная оказалась вне празднования! Мало того, ни одно старинное здание в преддверии юбилея не только не подверглось ремонту или реконструкции, даже не обновило табличку с указанием своей исторической ценности.

Одной из многолетних традиций празднования, которую вычеркнули из программы 4 года назад, была 19-я по счёту выставка цветов. 19 августа 1979 года она расположилась на улице Калинина, в районе новой библиотеки им. Толстого. Тематика цветочного оформления посвящалась 100-летию города, миру на планете, Олимпиаде-80, году ребенка. Первые места за оригинальное составление букетов с вручением диплома 1-й степени и премии в сумме 200 руб. присудили школе-интернату № 4, ясли-саду № 15, СУ «Зеленстрой» и КСК.

Нынешняя программа из рукотворного творчества включила в себя арт-фестиваль, как итог конкурса скульптур и инсталляций художников и скульпторов региона. Один объект уже широко рекламируется – это семиметровый зеркально-пластиковый сайгак. Причем не просто арт-объект для украшения города, а наглядный экспонат для обращения внимания людей на проблему уничтожения сайгаков на территории области. Правда, не уточняют, в какую сумму он обошелся и не лучше ли было потратить эти средства действительно на проблему уничтожения сайгаков, пока из всей популяции не остался один, но пластиковый?

Культурная программа празднования столетия Кустаная также отличилась своим масштабом. Два праздничных дня на стадионе «Трудовые резервы» перед собравшимися на трибунах гостями и жителями города развернулось театрализованное представление «Когда мы вместе, есть хлеб и песня» , в котором предстала картина векового прошлого города на Тоболе. На праздник города прибыли моряки теплохода «Кустанай» Азовского морского пароходства, которому исполнилось 10 лет со дня спуска на воду. За это время экипаж совершил 167 рейсов в порты зарубежных государств. На теплоходе была развернута выставка детских рисунков кустанайского Дворца пионеров, стенды о Кустанае, которые посмотрели жители Греции, Италии, Ливана. Моряки рассказали, что право поездки на юбилей они завоевали в социалистическом соревновании в честь 100-летия города. Из гостей праздника, кроме партийных работников, можно отметить летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Б. В. Волынова, именем которого в Кустанае названа улица. В день празднования над центральной площадью города появился самолет, скинувший тысячи листовок со словами приветствия горожанам. Следом на площади появились мотоциклисты клуба «Звездный», оставившие за плечами более 10 000 км пробега по городам-героям в честь юбилея Кустаная.

Рассматривая список приглашенных «звёзд» на празднование 140-летия города стал копаться в памяти и в… Интернете, чтобы узнать, кто все эти люди, что будут радовать костанайцев своими песнями. Не умаляя творческого потенциала каждого, а есть среди них пара-тройка достаточно известных и талантливых исполнителей и коллективов, всё же надо признать однобокий подход к составлению музыкальной программы. Попсовая и клубная и музыка «на любителя» малоизвестных исполнителей - это не вариант для празднования юбилея областного центра. А для дискотеки на День молодёжи вполне подойдёт.

А где же наши артисты из областной филармонии, театров и других творческих коллективов, где представители национально-культурных центров, которые в прежние годы так удивляли выставками и программой, где коллективы учреждений образования, предприятий и организаций города, так памятно и ярко участвовавшие в карнавальном шествие в недалеком прошлом? Наверное, всем стало в тягость? А имея бюджетные деньги и приглашенных на них артистов, делать праздник проще?

Будет ли это праздник именно нашего города со своими душой, историей, традициями и людьми, покажут торжества 16-го и 17 августа.

С юбилеем, кустанайцы!