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Обликоморале
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10.08.19 19:30
elektron
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10.08.19 19:19
Добринцофф
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10.08.19 19:18
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Yudjin: В ожидании праздника…

"История Костаная оказалась вне празднования 140-летия города!"
10 августа 2019, 08:29 |  Мнения

Родился я в дни празднования столетнего юбилея Кустаная, получив в роддоме праздничную медаль. Наверное, поэтому день рождения города воспринимаю по-особому. Всегда жду с нетерпением главный городской праздник с его неповторимыми традициями, удивительными открытиями, яркими впечатлениями, радостными лицами горожан, которые, от мала до велика, становятся непременными участниками многих праздничных мероприятий.

Если вспомнить, как отмечали этот праздник в городе 40 лет назад, то масштаб просто поражает и не идет в сравнение с сегодняшней подготовкой к юбилею. Город жил праздником! Еще в январе 1977 года особым постановлением Кустанайского горкома партии  и горисполкома все трудовые коллективы, учреждения, школы организовали социалистические соревнования за достойную встречу юбилея города. В предшествующий год в Кустанае были построены три общеобразовательных школы на 1 176 мест, кинотеатр на 1 200 мест, типография, библиотека на 5 000 томов, комплекс сельхозинститута, главный корпус пединститута, роддом на 187 коек, пристройка к городской больнице.

Подскажите, а чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Какими открытиями на благо рядового жителя Костаная? Пыльной брусчаткой,  деревьями «под шарик»,  заваленными мусорными площадками, неухоженными скверами и набережными, а может, неоднозначными переименованиями?

В дни празднования в августе 1979-го в домах культуры, библиотеках, музее оформили выставки об истории города, о прошлом и настоящем Кустаная, о почетных гражданах города и передовиках производства. Фотовыставки о Кустанае и кустанайцах отражали этапы развития города. Специально были изготовлены сувенирные значки с видами города и наборы открыток с описанием памятных мест. Вы представляете, история города и его жители были главными героями праздника!

Что же сейчас? Читая заявленную праздничную программу, из истории нахожу только цифру 140 и получасовой фильм про метаморфозы города. Зато с десяток концертных программ приезжих малоизвестных артистов. История Костаная оказалась вне празднования! Мало того, ни одно старинное здание в преддверии юбилея не только не подверглось ремонту или реконструкции, даже не обновило табличку с указанием своей исторической ценности.

Одной из многолетних традиций празднования, которую вычеркнули из программы 4 года назад, была 19-я по счёту выставка цветов. 19 августа 1979 года она расположилась на улице Калинина, в районе новой библиотеки им. Толстого. Тематика цветочного оформления посвящалась 100-летию города, миру на планете, Олимпиаде-80, году ребенка. Первые места за оригинальное составление букетов с вручением диплома 1-й степени и премии в сумме 200 руб. присудили школе-интернату № 4, ясли-саду № 15, СУ «Зеленстрой» и КСК.

Нынешняя программа из рукотворного творчества включила в себя арт-фестиваль, как итог конкурса скульптур и инсталляций художников и скульпторов региона. Один объект уже широко рекламируется – это семиметровый зеркально-пластиковый сайгак. Причем не просто арт-объект для украшения города, а наглядный экспонат для обращения внимания людей на проблему уничтожения сайгаков на территории области. Правда, не уточняют, в какую сумму он обошелся и не лучше ли было потратить эти средства действительно на проблему уничтожения сайгаков, пока из всей популяции не остался один, но пластиковый?

Культурная программа празднования столетия Кустаная также отличилась своим масштабом. Два праздничных дня на стадионе «Трудовые резервы» перед собравшимися на трибунах гостями и жителями города развернулось театрализованное представление «Когда мы вместе, есть хлеб и песня» , в котором предстала картина векового прошлого города на Тоболе. На праздник города прибыли моряки теплохода «Кустанай» Азовского морского пароходства, которому исполнилось 10 лет со дня спуска на воду. За это время экипаж совершил 167 рейсов в порты зарубежных государств. На теплоходе была развернута выставка детских рисунков кустанайского Дворца пионеров, стенды о Кустанае, которые посмотрели жители Греции, Италии, Ливана. Моряки рассказали, что право поездки на юбилей они завоевали в социалистическом соревновании в честь 100-летия города. Из гостей праздника, кроме партийных работников, можно отметить летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Б. В. Волынова, именем которого в Кустанае названа улица. В день празднования над центральной площадью города появился самолет, скинувший тысячи листовок со словами приветствия горожанам. Следом на площади появились мотоциклисты клуба «Звездный», оставившие за плечами более 10 000 км пробега по городам-героям в честь юбилея Кустаная.

Рассматривая список приглашенных «звёзд» на празднование 140-летия города стал копаться в памяти и в… Интернете, чтобы узнать, кто все эти люди, что будут радовать костанайцев своими песнями. Не умаляя творческого потенциала каждого, а есть среди них пара-тройка достаточно известных и талантливых исполнителей и коллективов, всё же надо признать однобокий подход к составлению музыкальной программы. Попсовая и клубная и музыка «на любителя» малоизвестных исполнителей - это не вариант для празднования юбилея областного центра. А для дискотеки на День молодёжи вполне подойдёт.

А где же наши артисты из областной филармонии, театров и других творческих коллективов, где представители национально-культурных центров, которые в прежние годы так удивляли выставками и программой, где коллективы учреждений образования, предприятий и организаций города, так  памятно и ярко участвовавшие в карнавальном шествие в недалеком прошлом? Наверное, всем стало в тягость? А имея бюджетные деньги и приглашенных на них артистов, делать праздник проще?

Будет ли это праздник именно нашего города со своими душой, историей, традициями и людьми, покажут торжества 16-го и 17 августа.

С юбилеем, кустанайцы!
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
abaika95


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Сообщений: 162
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.08.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да раньше все было круто, деревья выше, трава зеленее, мороженое вкуснее, София Ротару моложе, лидер государства бровастей чем сейчас) вот Юджин из столетее в столетие пожилые люди были недовольны настоящим и восхищались прошлым) это закон жизни и ничего не попишешь, так что нужно воспринимать все с хоть немного но с оптимизмом) всех Костанайцев с наступающим праздником! ;-)
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6640
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В те славные далёкие времена,праздники делать было намного проще,обычно на таких мероприятиях организовывали праздничную торговлю,на которых гражданин СССР неискушённый изобилием товаров в магазинах,мог купить чё нибудь вкусненькое,палку колбасы, бутылку спиртного ну и конечно же мороженку детям,вот этого скромного набора в принципе уже было достаточно для праздничного настроения.
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§ maxsaf
Yudjin: В ожидании праздника…
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Что могло быть вкуснее мороженого с автолавки пару раз в год... :-)
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что могло быть вкуснее мороженого с автолавки пару раз в год...

Ты в какой тьмутаракании жил? :lol:
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§ maxsaf
Yudjin: В ожидании праздника…
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты в какой тьмутаракании жил?

О, да ))) Говорил же - я деревенский ))
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я деревенский

Деревня деревне рознь.
Кино тоже поди раз в месяц показывали, на собранных по дворам простынях.
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§ Козлов я
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревню к Максу приехала автолавка ...
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* Victor Yang
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что могло быть вкуснее мороженого с автолавки пару раз в год...

Подтверждаю. Я хоть и городской, но у бабушки с дедушкой в Ульяновке реально мороженое с автолавки было только по праздникам.

А автору могу только позавидовать - какие проблемы у него. Мне давно уже не до праздников - работать надо, деньги зарабатывать. Иначе не выжить.
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§ Козлов я
Yudjin: В ожидании праздника…
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руссо туристо, я все думал,кого мне твоя ава напоминает. Ты сам мне напомнил про Кубу, был у нас там один местный похожий: :lol: :lol: :lol:
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* Ваш земляк
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 1979-ом мне было 5 лет. Я помню, как воспитатели обсуждали юбилей. Ну а по поводу юбилея - Юджин прав 100%. Нечем гордиться. Пусть создадут список предприятий, закрывшихся за эти 40 лет, и созданных. Уверен, список закрывшихся будет в разы длиннее.
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
был у нас там один местный похожий:

Может это дядя мой...перенесу во флуд.
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6640
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты в какой тьмутаракании жил?

В ЗТБ то же только по праздникам мороженное давали.
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§ drakon
Yudjin: В ожидании праздника…
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17050
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В ЗТБ то же только по праздникам мороженное давали.

Всётаки, мы деревенские Пацаны были счастливее,
вас, ЗТБольских и городских. У нас в совхозе
Новоильинский, на 4 отделении, в п.Валерьяновка,
был маслозавод, на котором делали и мороженное.
Наш директор Сельпо, наверное умел договариваться
с директором МЗ. Поэтому, мороженным мы небыли
обделены... :lol: :lol: :oops: :-P
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§ Серый волк
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10573
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.08.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подскажите, а чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Какими открытиями на благо рядового жителя Костаная?
Как, вы разве не видели феерических отчётов? Там же целый час толкли воду в ступе!
Видите цирк организовали, и ишака зеркального в этот циркус закупили.
Ещё можно медитировать на пеньки, и наверное барыши от дров из центра города. Что касается городской собственности, могут наверное похвастать (между своих жуликов и ономастов) сколько детских садов, украли, развалили и что ликвидировали. Как боролись за единогласность по Гагарину... :-)
Они гастарбайтеры чужие истории этого города! И праздник соответственно гастарбайтерскому мировозрению - гастарбайтерский. :lol:
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