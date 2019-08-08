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drakon
Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае
еще 12 творческих работ, 12 сайгачат, на углах мостов. Их 3 кажется...
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Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае

8 августа 2019, 15:06 |  Культура

Открытие уникального арт-объекта намечено к 140-летию Костаная. Он будет размещен на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza".  Костанайцы увидят саму инсталляцию, монтаж которой уже начался, и перфоманс, посвященный сохранению краснокнижной сайги, 17 августа в 12 часов. 

Арт-объект выполнен из зеркального пластика, его высота 7 метров. Автор работы - столичный художник Марат Махамбетов.

- Цель работы не просто украсить городскую среду, и привлечь к себе внимание размером. Скорее ее величиной мы хотим обратить взор жителей Костаная и страны на серьезную, актуальную социальную проблему: истребление сайгака, красно-книжного животного, находящегося на грани исчезновения и обитающего в Костанайской области, - сообщили в пресс-службе Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. -  По результатам авиаучета 2019 года, общая численность сайгаков в Казахстане составляет всего 334 400 особей.

Организаторы проводят масштабную информационную акцию, которая  должна донести до широкого числа жителей важность сохранения сайги. Пока всей сути проекта не раскрывают, известно лишь, что проследить онлайн за активностями можно под хэштегом #вымру_дорого_навсегда. А кульминация пройдет в Костанае 17 августа на открытии инсталляции.

- В данное время "Сайгак" уже доставлен в Костанай. Его везли частями, фурой. Сейчас рабочие под авторским надзором  приступили к монтажу, - сообщила "НГ" куратор фестиваля "Кунарлы Костанай", представитель креативного агентства Funk Алеся НУРГАЕВА.

"Сайгак" -  не единственная инсталляция, которая появится в Костанае к дню города. Кроме него в областном центре установят еще 12 творческих работ, авторы которых - художники из Костаная,  Казахстана и других стран.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6034
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.08.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а стоимость инсталляции какова? На что акимат ответит, мол ни тенге из бюджета... усё спонсорские пожертвования. Ну-ну... А почему бы деньги не пустить действительно на сохранение популяции, а не на пластиковую имитацию проблемной сайги?

Да, а куда на проспекте Назарбаева поставят памятник? Хотя всё верно, когда надо будет сайгака подвинут, если сам не скукожится от солнца.
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§ Menden1968
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....к потому сайгаку инстолятору можно Ышо добавить инстоляцию исчезнувшего кинотеатра Кустанай,пущай поглазеют новые жители и гости города да и сравнив с Мальдомальсами
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§ alex_60
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4447
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом какой то.
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§ arman_kst
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы белочку из соломы
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§ zloy kyrgyz
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая тема, не от того что я любитель современного исскуства)) просто если мы сейчас не займемся проблемой сайгаков у нас только такие фигурки и останутся, еще можно памятник егерям установить погибшим при исполнении служебных обязанностей
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§ dandiv
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник деревьям нужен ;-)
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§ директор пляжа
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.08.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
првильно! а потом переименовать его в кого нибудь! :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.08.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Ышо добавить инстоляцию исчезнувшего кинотеатра Кустанай,пущай поглазеют новые жители и гости города да и сравнив с Мальдомальсами

Реально поддерживаю,предлагаю создать инициативную группу!
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§ drakon
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17038
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

еще 12 творческих работ,

12 сайгачат, на углах мостов.
Их 3 кажется?...
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