Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае

Открытие уникального арт-объекта намечено к 140-летию Костаная. Он будет размещен на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza". Костанайцы увидят саму инсталляцию, монтаж которой уже начался, и перфоманс, посвященный сохранению краснокнижной сайги, 17 августа в 12 часов.

Арт-объект выполнен из зеркального пластика, его высота 7 метров. Автор работы - столичный художник Марат Махамбетов.

- Цель работы не просто украсить городскую среду, и привлечь к себе внимание размером. Скорее ее величиной мы хотим обратить взор жителей Костаная и страны на серьезную, актуальную социальную проблему: истребление сайгака, красно-книжного животного, находящегося на грани исчезновения и обитающего в Костанайской области, - сообщили в пресс-службе Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. - По результатам авиаучета 2019 года, общая численность сайгаков в Казахстане составляет всего 334 400 особей.

Организаторы проводят масштабную информационную акцию, которая должна донести до широкого числа жителей важность сохранения сайги. Пока всей сути проекта не раскрывают, известно лишь, что проследить онлайн за активностями можно под хэштегом #вымру_дорого_навсегда. А кульминация пройдет в Костанае 17 августа на открытии инсталляции.

- В данное время "Сайгак" уже доставлен в Костанай. Его везли частями, фурой. Сейчас рабочие под авторским надзором приступили к монтажу, - сообщила "НГ" куратор фестиваля "Кунарлы Костанай", представитель креативного агентства Funk Алеся НУРГАЕВА.

"Сайгак" - не единственная инсталляция, которая появится в Костанае к дню города. Кроме него в областном центре установят еще 12 творческих работ, авторы которых - художники из Костаная, Казахстана и других стран.