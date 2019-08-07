Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
Ксения РЕБИК
Празднования, посвященные юбилею города, продлятся два дня: 16 и 17 августа. Известно, что на этот раз мероприятия пройдут не только на площади перед областным акиматом, но также и в других частях города. Подробную программу предстоящих гуляний опубликовал акимат Костаная на своем сайте.
Фото из архива "НГ"
16 августа мероприятия запланированны на вечернее время, чтобы работающие костанайцы также смогли их посетить.
На площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza" пройдет этно-фестиваль «Жана номад». Откроется он в 16.00 выставкой декоративно-прикладного искусства мастеров со всего Казахстана. А в 20.00 начнется фестиваль этнической музыки, где выступят две казахстанские («DiArt Style», «Ұлытау») и одна башкирская («Құрайсы») группы.
Часом позже, в 21.00, на площади перед областным акиматом начнется концертная программа «Быть с нами – быть в тренде!», где выступят казахстанские диджеи и исполнители (Dj Нурберген Махамбетов, Mirha Kаtoya, Диана Шарапова, группы «Da Gudda Jazz», «Sam Cosmo»).
На следующий день, 17 августа, мероприятия начнутся в первой половине дня. Маленьким и большим костанайцам будет интересно посетить фестиваль воздушных змеев «Көкжиек», где для них также организуют мастер-классы по изготовлению воздушных змеев.
Изюминкой на торте всего празднования 140-летия должен стать концерт казахстанских и российских звезд. В течение двух с половиной часов на площади перед областным акиматом выступят ведущий солист театра «Astana Opera» Сундет Байгожин, группа «Формат» и Кайрат Баекенов, солист группы Hi-Fi Митя Фомин, и проект братьев-близнецов из Москвы DJProject S - Brother - S.
Завершится празднование традиционным фейерверком. запуск салютов состоится в 23.00.
|
16 августа
|
НАБЕРЕЖНАЯ УЛ.ГАШЕКА
|
Чемпионат «Битва чемпионов» по Кудо (команда г.Костаная против бойцов из г.Алматы, г.Актобе, г. Уральска)
|
18.00
|
Презентация фильма «Костанай: метаморфозыво времени»
|
19.00
|
Церемония награждения победителей областных и городских конкурсов «Алтын аймақ – Қостанайым», посвященных 140 - летию г.Костаная
|
19.30
|
Концертная программа композитора, исполнителя Лукпана Жолдасова и трио «L - LINE»
|
20.00
|
Концертная программа ВИА «Караван» и ди – джеев г.Костаная
|
20.40
|
«ЖАСТАР САРАЙЫ»
|
Концертная программа «Шәмші әлемі» (художественный руководитель, дирижер ГАТОБ им.Абая Мухтар Калдаяков)
|
19.00
|
ПЛОЩАДЬ ТРЦ «КОСТАНАЙ - ПЛАЗА»
|
Этно - фестиваль«Жана номад»:
|
|
- выставка «Ұлы дала өркениеті» (декоративно - прикладного искусства мастеров Казахстана)
|
16.00
|
Фестиваль этнической музыки
- группа «DiArt Style» (г.Нур-Султан )
- группа «Құрайсы» (Башкирия)
- группа «Ұлытау» (г.Алматы)
|
20.00
|
ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
|
Летний кубок КВН
|
18.00
|
Открытие арт–фестиваля «Құнарлы Қостанай».
Концертная программа «Быть с нами – быть в тренде!» (Dj Нурберген Махамбетов, Mirha Kаtoya, Диана Шарапова, группы «Da Gudda Jazz», «Sam Cosmo» (г.Алматы)
|
21.00
|
17 августа
|
СИТИ – ЦЕНТР
|
Арт-фестиваль «Құнарлы Қостанай»:
(конкурс скульптур и картин художников, скульпторов Казахстана; творческие лаборатории; мастер – класс; встречи с интересными людьми; карвинг, промоакции)
|
11.00
|
Концерт «ARAI» детских творческих коллективов города
|
11.00
|
Молодежная концертная программа«Город моей мечты!»
|
14.00-18.00
|
ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
|
Фестиваль воздушных змеев «Көкжиек» и мастер классы по изготовлению воздушных змеев
|
12.00
|
ул.АЛТЫНСАРИНА - ул.ПУШКИНА
|
Открытие памятника первому скульптору-казаху Х. Наурызбаеву
|
12.00
|
ПЛОЩАДЬ ТРЦ «КОСТАНАЙ-ПЛАЗА»
|
Выставка «Ұлы дала өркениеті»
|
11.00
|
Концертная программа «Қостанай еркін елім-ай»
|
11.00
|
Презентация эко - арт объекта «Сайгак»
|
12.00
|
Национальные единоборства «Жекпе - жек» (Казахстан – Россия)
|
18.00
|
Концертная программа казахстанской певицы Токжан Муратовой (г.Нур - Султан)
|
19.00
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ
|
Moto Freestyle (Россия)
|
18.00
|
ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
|
Вечерняя программа «Ару қалам - Қостанайым!»
|
Эстрадно-джазовый променад «По волнам моей памяти»
|
19.00
|
Поздравление акима области Мухамбетова А.Б.
|
20.00
|
Выступление звезд казахстанской и российской эстрады
|
Сундет Байгожин, ведущий солист театра «Astana Opera»(г.Нур-Султан)
|
20.30
|
Группа «Формат» и Кайрат Баекенов (г.Нур-Султан)
|
20.45
|
Митя Фомин, певец, телеведущий (г.Москва, Россия)
|
21.10
|
DJProject S - Brother - S (г.Москва, Россия)
|
22.10
|
Праздничный фейерверк
|
23.00
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