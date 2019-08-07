Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате

Празднования, посвященные юбилею города, продлятся два дня: 16 и 17 августа. Известно, что на этот раз мероприятия пройдут не только на площади перед областным акиматом, но также и в других частях города. Подробную программу предстоящих гуляний опубликовал акимат Костаная на своем сайте.

Фото из архива "НГ"

16 августа мероприятия запланированны на вечернее время, чтобы работающие костанайцы также смогли их посетить.

На площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza" пройдет этно-фестиваль «Жана номад». Откроется он в 16.00 выставкой декоративно-прикладного искусства мастеров со всего Казахстана. А в 20.00 начнется фестиваль этнической музыки, где выступят две казахстанские («DiArt Style», «Ұлытау») и одна башкирская («Құрайсы») группы.

Часом позже, в 21.00, на площади перед областным акиматом начнется концертная программа «Быть с нами – быть в тренде!», где выступят казахстанские диджеи и исполнители (Dj Нурберген Махамбетов, Mirha Kаtoya, Диана Шарапова, группы «Da Gudda Jazz», «Sam Cosmo»).

На следующий день, 17 августа, мероприятия начнутся в первой половине дня. Маленьким и большим костанайцам будет интересно посетить фестиваль воздушных змеев «Көкжиек», где для них также организуют мастер-классы по изготовлению воздушных змеев.

Изюминкой на торте всего празднования 140-летия должен стать концерт казахстанских и российских звезд. В течение двух с половиной часов на площади перед областным акиматом выступят ведущий солист театра «Astana Opera» Сундет Байгожин, группа «Формат» и Кайрат Баекенов, солист группы Hi-Fi Митя Фомин, и проект братьев-близнецов из Москвы DJProject S - Brother - S.

Завершится празднование традиционным фейерверком. запуск салютов состоится в 23.00.