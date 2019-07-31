КТЖ выплатит компенсацию изнасилованной пассажирке по решению суда

Компания АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" готова выплатить компенсацию изнасилованной пассажирке "Тальго" по решению суда. Об этом заявил первый заместитель председателя нацкомпании Канат Альмагамбетов, передает Tengrinews.kz.

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"Суд состоялся, но еще приговор не вступил в силу. Мы ожидаем, что после вступления (приговора. - Прим.) будет дана полная правовая оценка, выплата компенсации - все, что положено по законодательству будет выплачено. Я повторю, все в рамках закона. Если судом будет решение, что компания "КТЖ" или "Пассажирские перевозки" обязаны выплатить n-ую сумму пострадавшей, естественно, компания выплатит", - сказал Альмагамбетов.

Канат Альмагамбетов также рассказал, какие меры были приняты компанией в отношении должностных лиц после изнасилования пассажирки в поезде "Тальго".

"По наказанию лиц. Эти два проводника были еще в прошлом году уволены, начальник поезда снят с занимаемой должности. На днях провели дополнительный разбор по этому случаю. Наказаны в виде строгого выговора заместитель генерального директора АО "Пассажирские перевозки", который курирует работу резерва проводников, директор департамента, снят с занимаемой должности директор Актюбинского филиала "Пассажирских перевозок". Те должностные лица, которые непосредственно руководят работой проводников и бригад, все понесли наказание", - сказал Аймагамбетов.

Ранее топ-менеджер отметил, что сожалеет о случившемся и приносит извинения от себя лично и от имени компании.

Проводников Умбеталиева и Курманиязова признали виновными в изнасиловании пассажирки, их приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы.

Костанайская транспортная прокуратура подала апелляцию об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания.