Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Ролик, на котором очевидцами зафиксированы попытки двух патрульных машин остановить фуру, широко разошелся в сети. Наших читателей интересовало, что именно произошло и чем закончилась погоня.
Как сообщила "НГ" советник начальника департамента полиции по Костанайской области Елена КАШАРИНА, автомобиль все-таки был остановлен за превышение скорости.
- 5 июня автопатруль в составе старших сержантов полиции Самата Насильбекова и Глеба Кузецова около 22.00, патрулируя трассу Алматы–Екатеринбург, зафиксировали с помощью прибора измерения скорости грузовую автомашину «Вольво», водитель которой превысил скорость на 21 км в час, - говорится в комментарии. - Сотрудники полиции при помощи громкоговорящего устройства и проблесковых маячков предупредили водителя об остановке транспортного средства. Однако водитель эти требования проигнорировал и продолжил движение в строну города Костаная с еще более высокой скоростью.
На трассу был направлен еще один автопатруль. Обе машины в районе майкольской дорожной развязки заблокировали фуру. По данным полицейских, после полной остановки водитель автомашины закрылся в кабине, отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции и вел себя агрессивно, угрожая сотрудникам расправой и увольнением.
- Полицейские разблокировали двери кабины, отстегнули ремень безопасности и во избежание нападения применили специальные средства. - говорится в комментарии. - После чего водителю были зачитаны его права. В его отношении составлено два административных протокола – за превышение скорости и невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Все действия сотрудников сопровождались записью на носимый видеожетон.
За последнее время на Федоровской трассе произошло два тяжелых ДТП, в одном из которых вылетевший на полосу "Лексус" столкнулся с фурой, а в другом по вине нетрезвого водителя столкнулись три автомобиля.
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Ошибки на указателях. Новый город на карте
Капец, кто пишет эти указатели? Каждый день новый косячный 🤪. Ведь их изготавливают какие то фирмы, в них работают реальные люди. Неужели нельзя найти их и отобрать лицензии и не подпускать...
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Пока доехал до КОстаная, содержимое фуры уменьшилось наверное наполовину. В наше время эти фуры называли- "Поливальщики"... :lol: :-o
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Что тут непонятного? Регион фуры 13. ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты. А он им - не остановился... Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
Ждем когда фонарь на голову рухнет
dandiv: какие еще денежные средства на демонтаж? Парочку - мильёнов... :lol: :oops:
Ждем когда фонарь на голову рухнет
Т.е. обследовали с земли взглядом? Или на подъемнике поднимались? Если на подъемнике, то демонтировать то максимум 5 минут... какие еще денежные средства на демонтаж?