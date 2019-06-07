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olegggon
Ошибки на указателях. Новый город на карте
Капец, кто пишет эти указатели? Каждый день новый косячный 🤪. Ведь их изготавливают какие то фирмы, в них работают реальные люди. Неужели нельзя найти их и отобрать лицензии и не подпускать...
07.06.19 11:56
drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Пока доехал до КОстаная, содержимое фуры уменьшилось наверное наполовину. В наше время эти фуры называли- "Поливальщики"... :lol: :-o
07.06.19 11:56
drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Что тут непонятного? Регион фуры 13. ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты. А он им - не остановился... Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
07.06.19 11:53
drakon
Ждем когда фонарь на голову рухнет
dandiv: какие еще денежные средства на демонтаж? Парочку - мильёнов... :lol: :oops:
07.06.19 11:16
dandiv
Ждем когда фонарь на голову рухнет
Т.е. обследовали с земли взглядом? Или на подъемнике поднимались? Если на подъемнике, то демонтировать то максимум 5 минут... какие еще денежные средства на демонтаж?
07.06.19 11:11
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Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

7 июня 2019, 11:17 |  Происшествия

Ролик, на котором очевидцами зафиксированы попытки двух патрульных машин остановить фуру, широко разошелся в сети. Наших читателей интересовало, что именно произошло и чем закончилась погоня.

Как сообщила "НГ" советник начальника департамента полиции по Костанайской области Елена КАШАРИНА, автомобиль все-таки был остановлен за превышение скорости.

- 5 июня  автопатруль  в составе  старших  сержантов полиции Самата Насильбекова и Глеба Кузецова около 22.00,  патрулируя трассу Алматы–Екатеринбург,   зафиксировали с помощью прибора измерения скорости грузовую  автомашину «Вольво»,  водитель которой превысил скорость на 21 км в час, - говорится в комментарии. - Сотрудники полиции при помощи громкоговорящего устройства и проблесковых маячков предупредили водителя об остановке транспортного средства. Однако водитель эти требования проигнорировал и продолжил движение в строну города Костаная  с еще более высокой скоростью.

На трассу  был направлен еще один автопатруль. Обе машины в районе майкольской дорожной развязки заблокировали фуру. По данным полицейских, после полной остановки водитель автомашины закрылся в кабине, отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции и вел себя агрессивно, угрожая сотрудникам расправой и увольнением.

- Полицейские  разблокировали двери кабины, отстегнули ремень безопасности и во избежание нападения применили  специальные средства. - говорится в комментарии. - После чего водителю  были зачитаны его права. В его отношении  составлено два административных протокола – за превышение скорости и невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Все действия сотрудников сопровождались записью на носимый видеожетон.

За последнее время на Федоровской трассе произошло два тяжелых ДТП, в одном из которых вылетевший на полосу "Лексус" столкнулся с фурой, а в другом по вине нетрезвого водителя столкнулись три автомобиля.
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§ drakon
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16466
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут непонятного? Регион фуры 13.
ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты.
А он им - не остановился...
Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
Профайл

§ drakon
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16466
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока доехал до КОстаная,
содержимое фуры уменьшилось
наверное наполовину.
В наше время эти фуры называли-
"Поливальщики"... :lol: :-o
Профайл




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