Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Ролик, на котором очевидцами зафиксированы попытки двух патрульных машин остановить фуру, широко разошелся в сети. Наших читателей интересовало, что именно произошло и чем закончилась погоня.

Как сообщила "НГ" советник начальника департамента полиции по Костанайской области Елена КАШАРИНА, автомобиль все-таки был остановлен за превышение скорости.

- 5 июня автопатруль в составе старших сержантов полиции Самата Насильбекова и Глеба Кузецова около 22.00, патрулируя трассу Алматы–Екатеринбург, зафиксировали с помощью прибора измерения скорости грузовую автомашину «Вольво», водитель которой превысил скорость на 21 км в час, - говорится в комментарии. - Сотрудники полиции при помощи громкоговорящего устройства и проблесковых маячков предупредили водителя об остановке транспортного средства. Однако водитель эти требования проигнорировал и продолжил движение в строну города Костаная с еще более высокой скоростью.

На трассу был направлен еще один автопатруль. Обе машины в районе майкольской дорожной развязки заблокировали фуру. По данным полицейских, после полной остановки водитель автомашины закрылся в кабине, отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции и вел себя агрессивно, угрожая сотрудникам расправой и увольнением.

- Полицейские разблокировали двери кабины, отстегнули ремень безопасности и во избежание нападения применили специальные средства. - говорится в комментарии. - После чего водителю были зачитаны его права. В его отношении составлено два административных протокола – за превышение скорости и невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Все действия сотрудников сопровождались записью на носимый видеожетон.

За последнее время на Федоровской трассе произошло два тяжелых ДТП, в одном из которых вылетевший на полосу "Лексус" столкнулся с фурой, а в другом по вине нетрезвого водителя столкнулись три автомобиля.