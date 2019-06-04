Водитель внедорожника скончался на месте - аварию на трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

62-летний водитель внедорожника Lexus утром 3 июня выехал на встречную полосу на трассе Алматы - Екатеринбург, недалеко от с. Успеновка в Федоровском районе, и столкнулся с грузовой машиной DAF. За рулем фуры находился 53-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель Lexus скончался на месте происшествия, - сообщили сегодня, 4 июня, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель DAF с множественными травмами госпитализирован в Федоровскую районную больницу.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).