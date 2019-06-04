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drakon
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Тюльпанчик: Нет денег и условий - какого фига рожаете? Объели вас,Тюльпанчик, многодетные семьи... :-o
04.06.19 11:22
drakon
Разве можно пить такую воду?
Да это многодетные семьи, выпили всю - хорошую воду. Вам такая - осталась... :lol: :-o
04.06.19 11:10
Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Тюльпанчик: Аккуратней с выражениями. Просто есть люди которые любят иметь кучу детей. Я им завидую. Я б тоже хотел иметь 3 этажный коттедж и детей в нем штук 20. Веселуха. Согласись. Ах какие...
04.06.19 10:59
Тюльпанчик
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Опять эти многодетные :-x Нет денег и условий - какого фига рожаете? а потом требуют, то бесплатное жилье, то кучу пособий, и чем больше халявы, тем лучше. Но причем здесь государство, не...
04.06.19 10:32
maxsaf
Серию ЧП вокруг центра защиты прав потребителей Рудного и арест Николая Гиньятова прокомментировали в ДП Костанайской области
Так а что с колесом, до зимы починят? Щас то в жару оно не нужно, а зимой - само то. Снега внизу сгрести побольше, и будет вообще не страшно :lol:
04.06.19 09:50
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Водитель внедорожника скончался на месте - аварию на трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

4 июня 2019, 09:06 |  Происшествия

62-летний водитель внедорожника Lexus утром 3 июня выехал на встречную полосу на трассе Алматы - Екатеринбург, недалеко от с. Успеновка в Федоровском районе, и столкнулся с грузовой машиной DAF. За рулем фуры находился 53-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель Lexus скончался на месте происшествия, - сообщили сегодня, 4 июня, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель DAF с множественными травмами госпитализирован в Федоровскую районную больницу.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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