Обошлось без жертв - ДТП с участием трех машин прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Авария на трассе Костанай-Боровское, возле Молокановки, произошла сегодня, 5 июня, в 11.00. Водитель "мерседеса", направлявшийся в сторону с. Боровское, решил обогнать идущий впереди КамАЗ и выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с "фольксвагеном" и "ГАЗелью".
- В дорожно-транспортном происшествии обошлось без жертв, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В отношении 26-летнего водителя "мерседеса" будет составлен ряд протоколов, в частности - по ст. 608 ч. 3 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и ст. 230 КоАП РК «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании».
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