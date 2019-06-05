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таноми52
Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении
Эх, нет у вас опыта в этих делах, простодыры! Не сравняться вам со служивыми, собаку на этом съевшими. И то попадаются. А вы то куда? Слаб человек как таковой! Не устояли перед возможностью! Прямо...
05.06.19 22:14
elektron
Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
КГСПС: Да именно, вот последний список от НГ если что!www.ng.kz 8-)
05.06.19 22:03
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Алекс, ты ремонт собрался делать? :lol: :-x
05.06.19 21:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: это - тяжело... согласен . так совпало. ремонт и дата.
05.06.19 21:55
КГСПС
Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
Медведица от звонка до звонка а некоторые сегодня сел, а завтра вышел.
05.06.19 21:52
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Обошлось без жертв - ДТП с участием трех машин прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

5 июня 2019, 15:24 |  Происшествия

Авария на трассе Костанай-Боровское, возле Молокановки, произошла сегодня, 5 июня, в 11.00. Водитель "мерседеса", направлявшийся в сторону с. Боровское, решил обогнать идущий впереди КамАЗ и выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Там он столкнулся с "фольксвагеном" и "ГАЗелью".

- В дорожно-транспортном происшествии обошлось без жертв, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В отношении 26-летнего водителя "мерседеса" будет составлен ряд протоколов, в частности - по ст. 608 ч. 3 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и ст. 230 КоАП РК «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании».
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