В микрорайоне Юбилейный подачу горячей воды отложили на неопределенный срок
Подрядная организация должна устранить дефекты на котельной БМК-93 до 21 июня. Но точная дата подачи горячей воды в 15 жилых домах этого микрорайона пока неизвестна. О ней в пресс-службе ГКП "КТЭК" пообещали сообщить дополнительно.
Иллюстративное фото курьеронлайн.рф
Завтра, 7 июня, горячая вода появится в жилых домах абонентов, проживающих в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная. Но только у тех, у кого завершены работы по устранению дефектов на сетях и проведен анализ работы общедомовых приборов учета тепла и индивидуальных приборов учета ГВС.
Исключение составят 68 домов и 9 организаций в районе ул. Чкалова. На ней ведутся работы по реконструкции. Жителям этих домов подачу горячей воды обещают возобновить 15 июня.
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