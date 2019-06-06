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В микрорайоне Юбилейный подачу горячей воды отложили на неопределенный срок

6 июня 2019, 12:51 |  ЖКХ

Подрядная организация должна устранить дефекты на котельной БМК-93 до 21 июня. Но точная дата подачи горячей воды в 15 жилых домах этого микрорайона пока неизвестна. О ней в пресс-службе ГКП "КТЭК" пообещали сообщить дополнительно.

Иллюстративное фото курьеронлайн.рф

Завтра, 7 июня, горячая вода появится в жилых домах абонентов, проживающих в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная. Но только у тех, у кого завершены работы по устранению дефектов на сетях и проведен анализ работы общедомовых приборов учета тепла и индивидуальных приборов учета ГВС.

Исключение составят 68 домов и 9 организаций в районе ул. Чкалова. На ней ведутся работы по реконструкции. Жителям этих домов подачу горячей воды обещают возобновить 15 июня.
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