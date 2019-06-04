Казгидромет о ЧП с батутами: Не нужно ждать штормовых предупреждений

Синоптики заявили, что ссылаться на прогнозы погоды "Казгидромета" в случае ЧС – это непорядочная практика.

31 мая в Костанае перевернулся батут

В филиале РГП "Казгидромет" по Карагандинской области ответили на обвинения в том, что накануне ЧП с батутом, в результате которого погиб 11-летний ребёнок, предупреждений о сильном ветре от синоптиков не поступало. В этом "Казгидромет" обвинили те, кто встал на защиту владельца батута.

Предупреждение о том, что в Караганде 25 мая будет сильный ветер, сделали заблаговременно, заявил исполняющий обязанности директора карагандинского филиал РГП "Казгидромет" Нурлан Шахарбаев.

"24 мая в ДЧС Карагандинской области и в региональный акимат филиал направил бюллетень погоды с предупреждением об ожидающихся опасных явлениях погоды на 25 мая: "Днём местами дождь, гроза, возможен град (преимущественно на севере и в центре области, куда входит Караганда), ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, на севере и в центре 15-20 м/с, местами шквал". По факту прогноз на 100% оправдался. Скорость ветра в Караганде составила 15-16 м/с. То есть филиал заблаговременно, более чем за 24 часа (при норме не менее, чем за шесть часов), предупредил об опасных явлениях погоды. Также ежедневно на сайте "Казгидромет" появляется прогноз погоды в области", – сказал Нурлан Шахарбаев.

Он отметил, что при установке и эксплуатации надувных батутов владельцам необходимо руководствоваться инструкциями для обеспечения безопасности здоровья и жизни детей.

"Конструкции и узлы крепления должны иметь высокий запас надёжности и должны быть рассчитаны на шквалистые ветры, скорость которых может достигать более 25-30 м/с", – добавил и.о. директора филиала.

Нурлан Шахарбаев подчеркнул, что владельцы таких аттракционов не должны ждать штормовых предупреждений – им следует самим постоянно следить за прогнозами синоптиков, так как от этого зависят жизнь и здоровье детей.

"В последнее время стало непорядочной практикой для некоторых организаций и лиц в случае ЧС ссылаться на прогнозы "Казгидромет". Считаю, что организации и физические лица, эксплуатирующие сооружения, несущие высокие риски для жизни и здоровья граждан, не должны ждать штормовых предупреждений, а ежедневно узнавать прогноз на сайте "Казгидромет", в синоптической службе филиала, если ссылаются на прогнозы "Казгидромет", устанавливать анемометры и немедленно прекращать работу, эвакуировать детей в случае резкого изменения погодных условий, опасных для здоровья и жизни", – заявил Нурлан Шахарбаев.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся батут, на котором играли дети. Падая, он задел стоящую рядом железную будку. Она опрокинулась на стоявшего неподалеку мальчика. В результате происшествия 11-летний ребёнок погиб на месте.

40-летнего жителя Караганды, запустившего надувной батут в эксплуатацию, задержали за незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также необеспечение безопасности, повлёкшее смерть ребёнка. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Мужчина работал в службе пожаротушения.

Спустя неделю надувной батут перевернулся в Костанае. Никто не пострадал.

Как сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер в кулуарах заседания Правительства, функции контроля за соблюдением требований безопасности при использовании батутов возложат на акиматы.

По словам Беккера, 1 июня руководитель администрации президента Бакытжан Сагинтаев провёл совещание со специалистами из МВД, МИИР и Нацпалаты предпринимателей.

"Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручили в течение этой недели разработать правила (эксплуатации батутов. – Авт.). Мы подготовили свои предложения, вошли в состав рабочей группы. Национальной палате предпринимателей поручили со своими территориальными подразделениями провести эту работу, довести эти правила. Контроль за эксплуатацией аттракционов возложат на местные исполнительные органы", – сказал глава КЧС.

До сих пор компетенция по контролю над эксплуатацией аттракционов в Казахстане была не определена.