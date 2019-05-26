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МВД призвало приостановить работу детских батутов в Казахстане

Tengrinews.kz

26 мая 2019, 07:18 |  Происшествия

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось с призывом к индивидуальным предпринимателям временно приостановить деятельность детских батутов до улучшения погодных условий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 

© instagram/shock_krg

"В результате усиления ветра могут произойти несчастные случаи с участием детей на батутах. Кроме того, информируем о том, что в настоящее время местными исполнительными органами в экстренном порядке осуществляются проверки мест досуга детей, а именно мест установки батутов (других аттракционов), детских площадок, проката велосипедов и так далее, на предмет соответствия установленным правилам безопасности", - сообщает пресс-служба МВД.

25 мая в Центральном парке Караганды произошло смертельное ЧП. Сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия школьник от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

По словам очевидцев, ветер поднял батут, тот упал на железную кабину с кассой. Мальчик 2007 года рождения, житель Караганды, умер от полученных травм. 

Днем ранее детский батут сорвало сильным ветром на территории Центрального парка в Жанаозене. В результате инцидента никто не пострадал. 
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