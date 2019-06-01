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ЧП с перевернувшимся на набережной Костаная батутом прокомментировали в департаменте по ЧС
Ольга ЛИХОГРАЙ
1 июня 2019, 12:06 | Происшествия
Видео ЧП на набережной по ул. Гашека прислали "НГ" читатели. По словам очевидцев, 31 мая, около 9 часов вечера, в зоне отдыха от сильного ветра батут перевернуло и накрыло им стоящих рядом детей.
Информацию об этом в департаменте по ЧС нам подтвердили сегодня, 1 июня.
- Большой батут длиной 8 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м находился в зоне отдыха на набережной в парке 25-летия независимости, расположенной вдоль ул. Гашека, - прокомментировал начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Батут рассчитан на одновременное нахождение на нем 10-12 человек. Когда поднялся сильный ветер, владельцы попытались собрать батут и начали спускать воздух. Но порыв ветра его перевернул. Детей на нем не было, никто не пострадал.
По словам Какимова, скорость ветра на тот момент достигала 17-18 м/сек. Он также отметил, что сейчас Комитет по ЧС вносит предложения по разработке технического регламента для использования батутов и для определения уполномоченного органа, который будут контролировать их использование.
В Костанайской области ведется подсчет общего количества батутов. По предварительным данным, в Костанае 3 батута, по области - 22.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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