Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

ЧП с перевернувшимся на набережной Костаная батутом прокомментировали в департаменте по ЧС

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 июня 2019, 12:06 |  Происшествия
Видео ЧП на набережной по ул. Гашека прислали "НГ" читатели. По словам очевидцев, 31 мая, около 9 часов вечера, в зоне отдыха от сильного ветра батут перевернуло и накрыло им стоящих рядом детей.
 
 
Информацию об этом в департаменте по ЧС нам подтвердили сегодня, 1 июня.
 
- Большой батут длиной 8 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м находился в зоне отдыха на набережной в парке 25-летия независимости, расположенной вдоль ул. Гашека, - прокомментировал начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Батут рассчитан на одновременное нахождение на нем 10-12 человек. Когда поднялся сильный ветер, владельцы попытались собрать батут и начали спускать воздух. Но порыв ветра его перевернул. Детей на нем не было, никто не пострадал.
 
По словам Какимова, скорость ветра на тот момент достигала 17-18 м/сек. Он также отметил, что сейчас Комитет по ЧС вносит предложения по разработке технического регламента для использования батутов и для определения уполномоченного органа, который будут контролировать их использование.
 
В Костанайской области ведется подсчет общего количества батутов. По предварительным данным, в Костанае 3 батута, по области - 22. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.06.19 14:42 Музыкальный парад с идеологией - День защиты детей отпраздновали в Костанае
01.06.19 11:55 Могут ли вас наказать за публикацию видео с регистраторов в соцсетях?
01.06.19 09:58 Россия будет платить Казахстану $460 тыс. в год за использование земли в Костанайской области
01.06.19 08:58 В Казахстане с 1 июля изменится система продажи железнодорожных билетов
01.06.19 07:51 «Нужно подпускать нашу молодежь» - главные тренеры «Тобола» и «Шахтера» о матче этих команд
31.05.19 21:00 "Тобол" победил "Шахтер" в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ
31.05.19 20:03 В чем секрет семейного счастья? На этот вопрос в Костанае ответили супруги, прожившие вместе более 50 лет
31.05.19 18:38 Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
31.05.19 16:06 Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной отключения воды в Костанае
31.05.19 15:44 Дождь и гроза в области, безоблачно в Костанае - прогноз погоды на выходные

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх