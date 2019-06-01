ЧП с перевернувшимся на набережной Костаная батутом прокомментировали в департаменте по ЧС

Информацию об этом в департаменте по ЧС нам подтвердили сегодня, 1 июня.

- Большой батут длиной 8 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м находился в зоне отдыха на набережной в парке 25-летия независимости, расположенной вдоль ул. Гашека, - прокомментировал начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Батут рассчитан на одновременное нахождение на нем 10-12 человек. Когда поднялся сильный ветер, владельцы попытались собрать батут и начали спускать воздух. Но порыв ветра его перевернул. Детей на нем не было, никто не пострадал.

По словам Какимова, скорость ветра на тот момент достигала 17-18 м/сек. Он также отметил, что сейчас Комитет по ЧС вносит предложения по разработке технического регламента для использования батутов и для определения уполномоченного органа, который будут контролировать их использование.

В Костанайской области ведется подсчет общего количества батутов. По предварительным данным, в Костанае 3 батута, по области - 22.