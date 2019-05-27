Приговор в отношении обвиняемого в получении взятки председателя районного суда огласили в Костанае

Приговор в отношении бывшего председателя Аулиекольского районного суда Бекжана Жамбулова огласили сегодня, 27 мая, в суде №2 Костаная. Он признан виновным по ст. 366 ч.2 УК РК (Получение взятки) и ст. 418 ч.1 УК РК (Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта). По первой статье Жамбулову назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев, а по второй 3 года лишения свободы.

- Путём частичного сложения наказания назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, - сообщил судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Для отбывание наказания назначить учреждение УИС средней безопасности. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей. Время содержания под домашним арестом с 21 декабря по 27 мая засчитать в срок наказания в виде лишения свободы из рассчёта 2 дня за 1 день, а время содержания под стражей с 30 ноября по 21 декабря засчитать из расчёта 1 день за 1 день. Взыскать с Жамбулова в фонд компенсации потерпевшим принудительный платёж в размере 20 МРП и процессуальные издержки в сумме 109 765 тенге.

Напомним, что в ходе прений Бекжан Жамбулов вину не признал, а уголовное дело назвал провокацией. В своём последнем слове бывший председатель суда заявил, что фальсификаций по делу предостаточно, а дело в его отношении - это «результат вседозволенности и безнаказанности сотрудников антикоррупционной службы, чинящих, без всякого сомнения, беззаконие и беспредел». Также он охарактеризовал дело как откровенный саботаж авторитета государственной власти и конституции.











Согласно обвинительному заключению Жамбулов получил взятку за выдачу исполнительного листа, с помощью которого четверо обвиняемых - адвокат Женис Дусмагамбетов, Тлек Демисенов, Сакен Чилиманов и Арман Сартаев - пытались незаконно завладеть госимуществом стоимостью более 93 млн тенге. В 2018 году Жамбулов вынес заведомо неправомерное решение о признании договора мены от 1993 года между совхозом "Островский" и ЧП Чилиманов действительным.

Приговор может быть обжалован в областном суде в течении 15 дней после того, как адвокату предоставят копию приговора.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34866



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34023