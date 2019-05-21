Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай

Сегодня, 21 мая, в Костанайскую область ожидается визит вип-гостя из Нур-Султана. О подготовке к нему еще неделю назад можно было догадаться по свеженанесенной на улицах разметке, установке ярких заборов и предупреждениям полицейских о том, что жители многоэтажек в центре не должны выходить на балконы и открывать окна «в связи с визитом высокопоставленного охраняемого лица».

Список аккредитованных журналистов пресс-служба акима области прислала "НГ" 20 мая. Ольга Лихограй в нем значилась

О том, какое это конкретно лицо, «НГ» не сообщили ни 16 мая, когда запросили аккредитацию журналистов, ни 21 мая. Вип-гостя назвали «представителем правительства» и прислали список объектов, на которых он побывает. В том числе - ТОО «СарыаркаАвтоПром», куда аккредитовали корреспондента «НГ» Ольгу Лихограй.

Аккредитацию подтверждал официальный список с указанием фамилии Лихограй наряду с фамилиями журналистов, фотокорреспондентов и видеооператоров других СМИ. Список, регламентирующий участие в освещении визита на ТОО «СарыаркаАвтоПром», пресс-служба акимата области прислала по электронной почте 20 мая.

Сегодня, 21 мая, примерно за 4 часа до указанного пресс-службой облакимата времени отъезда журналистов в ТОО «СарыаркаАвтоПром», в редакцию "НГ" позвонила руководитель отдела по взаимодействию со СМИ управления внутренний политики области Динара КАРЫМСАКОВА и сообщила, что Ольгу Лихограй не пустят на этот объект.

- Такое впервые в моей практике, - призналась «НГ» Карымсакова. - Кроме журналиста «НГ», на объекты не пустили журналиста ИА «Тобол-инфо» Валерию Вахненко и одного из операторов «Алау». Об этом нам сообщили в пресс-службе президента со ссылкой на СОП (службу охраны президента - "НГ"). Списки проверяла служба охраны президента. Заменить журналиста или оператора, которых не пропустила СОП, можно было только до 10.00 воскресенья, 19 мая. По оператору «Алау» информация поступила рано утром 19 мая, поэтому телеканал смог его заменить на другого оператора. О недопуске Валерии Вахненко мне сообщили 20 мая днем, а лично по вам - вчера, почти в 12 часов ночи.

Пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ подтвердил «НГ», что «нескольких представителей СМИ не пустили на объекты» уже после выдачи аккредитации и согласованных списков.

- Такое решение приняла либо служба охраны президента, либо служба государственной охраны, - пояснил Жусупов. - Причины отказа в допуске журналистов на объекты они не объясняют. У нас есть куратор, который этим занимается, но без согласования с ним я не могу дать его номер телефона.

Ранее Ольга Лихограй неоднократно освещала визиты выскопоставленных чиновников, в том числе и президента страны, в Костанайскую область и никаких проблем с этим не возникало. На вопрос о том, почему несколько журналистов стали персонами нон-грата, «НГ» пояснить не смогли.

Можем предположить, что отказ в освещении визита конкретно для журналиста «НГ» может быть связан с ее публикацией о полете дрона над резиденцией президента РК, расположенной в нашей области. В связи с этой публикацией Ольга Лихограй давала письменные объяснения сотрудникам полиции. Судя по тому, что дальше этого дело не пошло, ничего противозаконного в ней не нашли.

Но дело не только в том, что несколько представителей СМИ попали в «черный список» СОП. Редакциям двух СМИ не предоставили возможности заменить сотрудников на конкретном объекте и фактически воспрепятствовали журналистской деятельности, что является нарушением Закона «О СМИ». И это на фоне регулярных разговоров высокопоставленных чиновников о свободе слова и открытости власти для народа...