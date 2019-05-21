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Мурзилка
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
yudjin: предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой Да уж, прикол года прям!
21.05.19 16:26
Мурзилка
Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в Костанае
С такой же радостью эта молодежь пусть убирает после своих посиделок. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Элементарно!
21.05.19 16:24
drakon
Токаев прибыл в Костанайскую область
А на чём, Токаев, прибыл? Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... :lol:
21.05.19 16:23
drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Трэвэл: А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? А где про это можно - прочитать... :lol: :lol:
21.05.19 16:20
Трэвэл
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
arman_kst: Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию Ну-ну... вперед и с песней!
21.05.19 16:03
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Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай

Ольга ЛИХОГРАЙ

21 мая 2019, 12:11 |  Государство

Сегодня, 21 мая, в Костанайскую область ожидается визит вип-гостя из Нур-Султана. О подготовке к нему еще неделю назад можно было догадаться по свеженанесенной на улицах разметке, установке ярких заборов и предупреждениям полицейских о том, что жители многоэтажек в центре не должны выходить на балконы и открывать окна «в связи с визитом высокопоставленного охраняемого лица».

Список аккредитованных журналистов пресс-служба акима области прислала "НГ" 20 мая. Ольга Лихограй в нем значилась

О том, какое это конкретно лицо, «НГ» не сообщили ни 16 мая, когда запросили аккредитацию журналистов, ни 21 мая. Вип-гостя назвали «представителем правительства» и прислали список объектов, на которых он побывает. В том числе - ТОО «СарыаркаАвтоПром», куда аккредитовали корреспондента «НГ» Ольгу Лихограй.

Аккредитацию подтверждал официальный список с указанием фамилии Лихограй наряду с фамилиями журналистов, фотокорреспондентов и видеооператоров других СМИ. Список, регламентирующий участие в освещении визита на ТОО «СарыаркаАвтоПром», пресс-служба акимата области прислала по электронной почте 20 мая.

Сегодня, 21 мая, примерно за 4 часа до указанного пресс-службой облакимата времени отъезда журналистов в ТОО «СарыаркаАвтоПром», в редакцию "НГ" позвонила руководитель отдела по взаимодействию со СМИ управления внутренний политики области Динара КАРЫМСАКОВА и сообщила, что Ольгу Лихограй не пустят на этот объект.

- Такое впервые в моей практике, - призналась «НГ» Карымсакова. - Кроме журналиста «НГ», на объекты не пустили журналиста ИА «Тобол-инфо» Валерию Вахненко и одного из операторов «Алау». Об этом нам сообщили в пресс-службе президента со ссылкой на СОП (службу охраны президента - "НГ"). Списки проверяла служба охраны президента. Заменить журналиста или оператора, которых не пропустила СОП, можно было только до 10.00 воскресенья, 19 мая. По оператору «Алау» информация поступила рано утром 19 мая, поэтому телеканал смог его заменить на другого оператора. О недопуске Валерии Вахненко мне сообщили 20 мая днем, а лично по вам - вчера, почти в 12 часов ночи.

Пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ подтвердил «НГ», что «нескольких представителей СМИ не пустили на объекты» уже после выдачи аккредитации и согласованных списков.

- Такое решение приняла либо служба охраны президента, либо служба государственной охраны, - пояснил Жусупов. - Причины отказа в допуске журналистов на объекты они не объясняют. У нас есть куратор, который этим занимается, но без согласования с ним я не могу дать его номер телефона.

Ранее Ольга Лихограй неоднократно освещала визиты выскопоставленных чиновников, в том числе и президента страны, в Костанайскую область и никаких проблем с этим не возникало. На вопрос о том, почему несколько журналистов стали персонами нон-грата, «НГ» пояснить не смогли.

Можем предположить, что отказ в освещении визита конкретно для журналиста «НГ» может быть связан с ее публикацией о полете дрона над резиденцией президента РК, расположенной в нашей области. В связи с этой публикацией Ольга Лихограй давала письменные объяснения сотрудникам полиции. Судя по тому, что дальше этого дело не пошло, ничего противозаконного в ней не нашли.

Но дело не только в том, что несколько представителей СМИ попали в «черный список» СОП. Редакциям двух СМИ не предоставили возможности заменить сотрудников на конкретном объекте и фактически воспрепятствовали журналистской деятельности, что является нарушением Закона «О СМИ». И это на фоне регулярных разговоров высокопоставленных чиновников о свободе слова и открытости власти для народа...
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОЗОР!!! От ПРАВДЫ - не уйдёшь...!!! :-o :-o :-o
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§ директор пляжа
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.05.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
воспрепятствовали журналистской деятельности

вдруг что-то не так.. перестраховались, а оператор им чем стал неугоден?
чем дальше тем страшнее как говорится..
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§ yudjin
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5916
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И это на фоне регулярных разговоров высокопоставленных чиновников о свободе слова и открытости власти для народа...

напомню картинкой ситуацию со свободой слова:
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§ Артем Марусич
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так признание. Лучше всяких грамот и дипломов.
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§ Дарвин
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 21.05.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну выйдете на улицу с пустым плакатом!)
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§ yudjin
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5916
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарвин:
Ну выйдете на улицу с пустым плакатом!)

Нее, предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой:

Можно и целый разворот оставить белым.
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§ arman_kst
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию
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* drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

У Токаева будет - 83%, могу поспорить... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11538
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

За какую? Они там все в одной лодке, да и не знаю я там никого. Если вдруг статистика выявит, что у кого-то рейтинг выше чем у главного кандидата (что вряд ли), быстро снимут кандидатуру в пользу главного кандидата.
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§ Трэвэл
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? Давайте уже, рубите правду-матку до конца)
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§ Трэвэл
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

Ну-ну... вперед и с песней!
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* drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов?

А где про это можно - прочитать?... :lol: :lol:
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§ Мурзилка
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 21.05.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой

Да уж, прикол года прям!
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