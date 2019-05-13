Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
Ограждение ярко-оранжевого цвета сейчас монтируют вдоль ул. Тауелсиздик, рядом с частными домами. В такой же цвет выкрасили нижнюю часть здания обувной фабрики.
Забором закрыли частные дома, расположенные вблизи Большого моста, а также в районе ночного клуба West.
Читатели "НГ" предположили, что чиновники по старой привычке решили спрятать неприглядные здания в связи с предполагаемым майским визитом в Костанай президента РК Касым-Жомарта Токаева.
- Устанавливают забор рядом с Большим мостом в рамках обычного благоустройства, - сообщил "НГ" сегодня, 13 мая, представитель отдела ЖКХ акимата Костаная Мирас ОМАРОВ. - Яркий оранжевый цвет выбрали специально - чтобы было ярко и красочно, а не серо. В любом случае это лучше, чем черный забор. С визитом президента это никак не связано, потому что по поводу его визита нам ничего неизвестно.
В отделе ЖКХ пояснили, что установкой забора занимается ТОО "Таза жол".
На вопрос о затратах из госбюджета на установку забора тоже пообещали ответить, но только после того, как "НГ" обратится в акимат с письменным запросом.
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