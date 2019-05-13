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Гога
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
Тут одного еле поднимешь ребенка .Давно уже понять - помощи от гос-ва не жди ! Чем думают ?
13.05.19 14:58
Гога
Деревья, посаженные в память о погибших в "Зимней вишне", засохли в Костанае
Кто бы сомневался ! Только могут помпезно разрекламировать себя , когда втыкают прутики в ямки. А потом - хоть трава не расти !
13.05.19 14:55
Мурзилка
Странный костанайский светофор
Это не светофор странный, а мамаши... бестолковые
13.05.19 14:39
yudjin
Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
директор пляжа: а на тарана вообще балконы с окнами меняют за счет бюджетных средств! Ага, фирмы, которые на бюджетном прикорме и осваивают народные деньги расщедрились и ... отремонтируют за...
13.05.19 14:29
Козлов я
Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
С визитом президента это никак не связано, потому что по поводу его визита нам ничего неизвестно. Источник:www.ng.kz Хватит уже лицемерничать! Что красиво,то красиво. Но нельзя людям все время...
13.05.19 13:18
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Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 мая 2019, 10:29 |  ЖКХ

Ограждение ярко-оранжевого цвета сейчас монтируют вдоль ул. Тауелсиздик, рядом с частными домами. В такой же цвет выкрасили нижнюю часть здания обувной фабрики.

Забором закрыли частные дома, расположенные вблизи Большого моста, а также в районе ночного клуба West.

Читатели "НГ" предположили, что чиновники по старой привычке решили спрятать неприглядные здания в связи с предполагаемым майским визитом в Костанай президента РК Касым-Жомарта Токаева.

- Устанавливают забор рядом с Большим мостом в рамках обычного благоустройства, - сообщил "НГ" сегодня, 13 мая, представитель отдела ЖКХ акимата Костаная Мирас ОМАРОВ. - Яркий оранжевый цвет выбрали специально - чтобы было ярко и красочно, а не серо. В любом случае это лучше, чем черный забор. С визитом президента это никак не связано, потому что по поводу его визита нам ничего неизвестно.

В отделе ЖКХ пояснили, что установкой забора занимается ТОО "Таза жол".

На вопрос о затратах из госбюджета на установку забора тоже пообещали ответить, но только после того, как "НГ" обратится в акимат с письменным запросом.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.05.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тимошенко подсказала цвет?
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§ Добринцофф
Re: Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6497
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.05.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо иметь домик в центре ,забор на халяву поставят.
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§ Vbelfort
Re: Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом...
Vbelfort


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 02.08.16
Отправлено: 13.05.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы было ярко и красочно, а не серо. В любом случае это лучше, чем черный забор


Аааа, да как так-то! Просто оставлю цитаты с сайта Челябинского урбаниста:

"Лучший цвет для городской инфраструктуры — чёрный А всё потому, что чёрный — самый нейтральный цвет. Он хорошо контрастирует со всеми другими цветами. Поэтому чёрная ограда забора будет только подчёркивать яркость зелени поблизости."

Хотя с зеленью у нас уже успешно поборолись. Осталось добить вырвиглазными заборами и будет порядок 8-)
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* yudjin
Re: Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.05.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стыдятся своего народа, реальной жизни простого нищенствующего народа при процветающей астане.

Цитата:
- Устанавливают забор рядом с Большим мостом в рамках обычного благоустройства,

Ну не смешите и не считайте людей за дураков. А почему не на Джамбула, не на Шипина, не на Зеленой или одной из Солнечных?
Почему фасады многоэтажек красят только вдоль маршрута из аэропорта по 3 улицам? Показушники замыливающие глаза буйством цветов, однако...
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§ директор пляжа
Re: Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.05.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну не смешите и не считайте людей за дураков

а на тарана вообще балконы с окнами меняют за счет бюджетных средств! вот бы всем так! кому окна на халяву ?!;-)
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§ Козлов я
Re: Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.05.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С визитом президента это никак не связано, потому что по поводу его визита нам ничего неизвестно. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34754?1557731654

Хватит уже лицемерничать! Что красиво,то красиво. Но нельзя людям все время врать! Правильно Юджин пишет, что приоритет только у избранных для кортежа улиц.
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* yudjin
Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.05.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а на тарана вообще балконы с окнами меняют за счет бюджетных средств!


Ага, фирмы, которые на бюджетном прикорме и осваивают народные деньги расщедрились и ....

отремонтируют за свой счет фасады зданий. На это будет потрачено 100 млн тенге. В этом году Костанаю исполняется 140 лет. Активное участие в подготовке к этой дате примет и бизнес-сообщество областного центра. В рамках социального проекта «Көркейе бер, Қостанай!» комммунальные предпирятия города приняли обязательства сделать ремонт фасадов зданий на общую сумму 100 млн тенге. Уже заключены соответствующие меморандумы между руководителями пяти коммунальных предприятий и отделом ЖКХ Костаная.

40 млн тенге собственных средств выделило на ремонт ТОО «Таза Жол АТ». — Костанай — это город, в котором я родилась и выросла, — отметила руководитель ТОО Тойжан Айтенова. — И я бы очень хотела, чтобы он с каждым годом преображался в лучшую сторону.

Меморандумы подписали также руководители ТОО «Конгломерат kz» Роман Канава, ТОО «АБЗ+» Николай Лобанов, ТОО «Капитал групп Союз» Нурбол Абдрахманов и ТОО «ДК-Максат» Батыржан Распаев.


Вот интересно, как красиво расписали великую щедрость бизнесменов, которые осваивают бюджет. А почему на эти 100 мильенов они не осуществляют свои ПРЯМЫЕ обязательства по уборке или озеленению города? Или они экономя на освоении денег выполняют тендерные обязательства не качественно, чтобы потом проявить такую вынужденную щедрость и выглядеть красиво на страницах прикормленных сми?
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