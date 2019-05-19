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андрей 117
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
а если во всем городе нормальную разметку сделать это ж сколько миллионов надо.если 16 только на основных улицах :-x
19.05.19 15:51
drakon
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
представившийся сержантом Смагуловым, жильцам не запретили выходить на балкон, а "проинформировали о том, чтобы закрыли форточки и не выходили на балкон в связи с приездом охраняемого...
19.05.19 15:00
Сыкымы
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
drakon: Выпал из окна на втором этаже 5-этажного дома, вроде так...
19.05.19 14:41
drakon
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Так всётаки едут - они, высокопоставленные... 8-) 8-) :-o
19.05.19 14:31
drakon
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Так из окна 2 или 5 этажа, выпал мальчик... 8-)
19.05.19 14:25
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16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная

19 мая 2019, 14:23 |  ЖКХ

Из-за нанесения разметки сегодня, 19 мая, движение по нескольким улицам Костаная будет временно перекрыто. Сейчас разметку наносят на отрезке ул. Пушкина, в границах Алтынсарина-Баймагамбетова, а также продолжают наносить разметку по ул. Тауелсиздик и Бородина.

- В связи с этим некоторые отрезки улиц сегодня будут перекрыты для движения автотранспорта на 1,5-2 часа, - прокомментировал "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Сначала наносим разметку белой краской, потом - желтой, затем нужно время, чтобы краска высохла. Эта работа ведется уже две недели, ни с какими визитами она не связана. На нанесение свежей разметки из бюджета выделили 16 млн тенге.

По словам Тарасова, заборы ярких цветов тоже установили в рамках ежегодного благоустройства.

- Установка планировалась еще в 2018 году, тогда определили и цвета: оранжевый, желтый и синий, - объяснил руководитель отдела ЖКХ. - Заборы устанавливаем для поддержания единого облика города. На установку ограждения было выделено 15 млн тенге.

Как сообщили "НГ" жители дома № 100 по ул. Пушкина, расположенного рядом с горакиматом, сегодня по квартирам ходили полицейские и предупредили о том, чтобы 21 мая жильцы "не открывали окна и не выходили на балконы в связи с тем, что ожидается приезд высокопоставленного лица".
 
Корреспондент "НГ" спросила сотрудников полиции, которые находятся рядом с акиматом, в чем причина такого поквартирного обхода. Как пояснил один из них, представившийся сержантом Смагуловым, жильцам не запретили выходить на балкон, а "проинформировали о том, чтобы закрыли форточки и не выходили на балкон в связи с приездом охраняемого лица". На вопрос, является ли этим лицом президент страны, Смагулов ответил, что не знает.
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§ drakon
Re: 16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так всётаки едут - они, высокопоставленные?... 8-) 8-) :-o
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§ drakon
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

представившийся сержантом Смагуловым, жильцам не запретили выходить на балкон, а "проинформировали о том, чтобы закрыли форточки и не выходили на балкон в связи с приездом охраняемого лица". На вопрос, является ли этим лицом президент страны, Смагулов ответил, что не знает.

Мне не - запретили, но меня - проинформировали... :-o

[Исправлено: drakon, 19.05.2019 - 15:01]
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§ андрей 117
Re: 16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 19.05.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а если во всем городе нормальную разметку сделать это ж сколько миллионов надо.если 16 только на основных улицах :-x
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