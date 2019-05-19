16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная

Из-за нанесения разметки сегодня, 19 мая, движение по нескольким улицам Костаная будет временно перекрыто. Сейчас разметку наносят на отрезке ул. Пушкина, в границах Алтынсарина-Баймагамбетова, а также продолжают наносить разметку по ул. Тауелсиздик и Бородина.

- В связи с этим некоторые отрезки улиц сегодня будут перекрыты для движения автотранспорта на 1,5-2 часа, - прокомментировал "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Сначала наносим разметку белой краской, потом - желтой, затем нужно время, чтобы краска высохла. Эта работа ведется уже две недели, ни с какими визитами она не связана. На нанесение свежей разметки из бюджета выделили 16 млн тенге.

По словам Тарасова, заборы ярких цветов тоже установили в рамках ежегодного благоустройства.

- Установка планировалась еще в 2018 году, тогда определили и цвета: оранжевый, желтый и синий, - объяснил руководитель отдела ЖКХ. - Заборы устанавливаем для поддержания единого облика города. На установку ограждения было выделено 15 млн тенге.

Как сообщили "НГ" жители дома № 100 по ул. Пушкина, расположенного рядом с горакиматом, сегодня по квартирам ходили полицейские и предупредили о том, чтобы 21 мая жильцы "не открывали окна и не выходили на балконы в связи с тем, что ожидается приезд высокопоставленного лица".

Корреспондент "НГ" спросила сотрудников полиции, которые находятся рядом с акиматом, в чем причина такого поквартирного обхода. Как пояснил один из них, представившийся сержантом Смагуловым, жильцам не запретили выходить на балкон, а "проинформировали о том, чтобы закрыли форточки и не выходили на балкон в связи с приездом охраняемого лица". На вопрос, является ли этим лицом президент страны, Смагулов ответил, что не знает.