16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Из-за нанесения разметки сегодня, 19 мая, движение по нескольким улицам Костаная будет временно перекрыто. Сейчас разметку наносят на отрезке ул. Пушкина, в границах Алтынсарина-Баймагамбетова, а также продолжают наносить разметку по ул. Тауелсиздик и Бородина.
- В связи с этим некоторые отрезки улиц сегодня будут перекрыты для движения автотранспорта на 1,5-2 часа, - прокомментировал "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Сначала наносим разметку белой краской, потом - желтой, затем нужно время, чтобы краска высохла. Эта работа ведется уже две недели, ни с какими визитами она не связана. На нанесение свежей разметки из бюджета выделили 16 млн тенге.
По словам Тарасова, заборы ярких цветов тоже установили в рамках ежегодного благоустройства.
- Установка планировалась еще в 2018 году, тогда определили и цвета: оранжевый, желтый и синий, - объяснил руководитель отдела ЖКХ. - Заборы устанавливаем для поддержания единого облика города. На установку ограждения было выделено 15 млн тенге.
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16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
а если во всем городе нормальную разметку сделать это ж сколько миллионов надо.если 16 только на основных улицах :-x
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
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16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Так всётаки едут - они, высокопоставленные... 8-) 8-) :-o
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Так из окна 2 или 5 этажа, выпал мальчик... 8-)