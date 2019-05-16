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Мужчина разыскивается за совершение тяжкого преступления в Костанайской области

15 мая 2019, 10:10 |  Криминал

Ориентировку на подозреваемого в тяжком преступлении распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

Подозреваемый - мужчина европейской внешности, 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Цвет волос каштановый (рыжеватый), брови широкие, глаза карие. Был одет в синюю куртку до пояса с капюшоном, шапку вязаную сине-серого цвета, джинсы светло-синего цвета, ботинки желтого цвета на высокой платформе. При себе имел сумку черного цвета на ремне через плечо.

Видео предоставлено пресс-службой ДП КО

При получении какой-либо информации сообщите в ДП Костанайской области по тел. 52-61-02, 52-63-69, 8-775-249-98-61, 8-775-435-37-56 либо 102.

Напомним, 14 апреля был ограблен магазин "Светофор". Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, попытался забрать деньги у кассира. Преступник пырнул ее в бедро, порезал лицо, забрал более 1 млн тенге и убежал. Охранник магазина догнал его возле АЗС, примерно в 100 метрах от магазина. По словам очевидцев, грабителю, чтобы его не поймали, пришлось выбросить деньги.
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Комментарии к новости
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§ 3DO
Re: Мужчина разыскивается за совершение тяжкого преступления в...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.05.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть, за целый месяц они его так и не нашли, даже личность не установили (а м.б. и не искали вовсе) и теперь решили воспользоваться "помощью зрительного зала"?
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§ директор пляжа
Re: Мужчина разыскивается за совершение тяжкого преступления в...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.05.19 - 14:42
Комментарий удален модератором.
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