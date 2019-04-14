Ограбили магазин "Светофор" в Костанае

Об ограблении магазина "Светофор" по ул. Дружбы в Костанае сообщил на WhatsApp "НГ" один из посетителей магазина. Читатель прислал фотографию, сделанную примерно в 10 часов сегодня, 14 апреля.

По словам автора фото, ограбление произошло в период от 9-ти до 10 часов, как раз в то время, когда кассир пересчитывала деньги. Грабитель нанес ей несколько ножевых ранений. Кассира увезли в больницу. Как стало известно "НГ", она находится в отделении травматологии городской больницы.

- Данный факт зарегистрирован, - подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление причастных лиц. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента полиции. Об окончании расследования сообщим дополнительно.