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Ограбили магазин "Светофор" в Костанае

14 апреля 2019, 12:22 |  Криминал

Об ограблении магазина "Светофор" по ул. Дружбы в Костанае сообщил на WhatsApp "НГ" один из посетителей магазина. Читатель прислал фотографию, сделанную примерно в 10 часов сегодня, 14 апреля.

По словам автора фото, ограбление произошло в период от 9-ти до 10 часов, как раз в то время, когда кассир пересчитывала деньги. Грабитель нанес ей несколько ножевых ранений. Кассира увезли в больницу. Как стало известно "НГ", она находится в отделении травматологии городской больницы.

- Данный факт зарегистрирован, - подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление причастных лиц. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента полиции. Об окончании расследования сообщим дополнительно.
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§ drakon
Re: Ограбили магазин "Светофор" в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16059
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.04.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так - оказывается, что уже и днём-
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