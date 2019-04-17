Подробности нападения на магазин «Светофор» в Костанае выяснили корреспонденты "НГ"

Разбойное нападение на магазин «Светофор» по ул. Дружбы, в районе КСК, было совершено утром в воскресенье, 14 апреля. Мужчина прошел в административный корпус магазина, где старший кассир пересчитывала деньги, и напал на нее с ножом.

Как стало известно «НГ», нападение было совершено с 9-ти до 10 часов утра - как раз в это время обычно идет подсчет денег в кассе. Старший кассир была одна в помещении, где находится сейф. Неизвестный мужчина в кепке и медицинской маске, угрожая ножом, попытался забрать деньги. Кассир, сопротивляясь, схватила за нож. Преступник пырнул ее в бедро, порезал лицо, забрал более 1 млн тенге и убежал. Охранник магазина догнал его возле АЗС, примерно в 100 метрах от магазина. По словам очевидцев, грабителю, чтобы его не поймали, пришлось выбросить деньги. Нож полицейские не нашли.

Старший кассир была доставлена в травматологическое отделение Костанайской городской больницы.

- Женщина 1980 г. р. поступила с резаной раной кисти, колото-резаной рана бедра и ссадинами лица, - сообщил «НГ» заведующий отделением Марал АБИЛКАСЫМОВ. - В реанимации она не была, ее состояние стабильное.

Корреспонденты «НГ» встретились с пострадавшей в больничной палате.

- Чувствую себя хорошо, но говорить на эту тему ни с кем не хочу, - коротко сказала она.

По данным «НГ», старший кассир не должна была работать 14 апреля, но вышла не в свою смену, потому что на 15 апреля у нее были запланированы личные дела. Нападавшего зафиксировали несколько камер видеонаблюдения, но полиция пока никого не задержала.

- Данный факт зарегистрирован, - подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области в день нападения. - Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление причастных лиц. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента полиции. Об окончании расследования сообщим дополнительно

17 апреля в ведомстве добавили, что дело возбуждено по ст.192 УК РК (разбой).



Фото Николая СОЛОВЬЕВА