Форум
Сергей_я
Подробности нападения на магазин «Светофор» в Костанае выяснили корреспонденты "НГ"
Даже не знаю. Зачем сопротивлялась то? А если б под ребра?
17.04.19 13:03
пешеход
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
maxsaf: Аким так решил. Вот вот решил. А на мнение народа на...ть. А гаеры разве могут акиму возразить,убедить. Им проще согласиться, а не предложить альтернативу, пусть немного и в затрату для...
17.04.19 12:47
drakon
«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Vital: Она в тюмене, я в костанае. Вот и ехал бы - в Тюмень, а то - Белглрод. Деревья там - фоткаешь... :lol: :-o
17.04.19 12:42
maxsaf
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Немалая часть склоняется к переходу с кнопкой, но переход уберут потому что Аким так решил. Вот почему так?
17.04.19 11:56
Козлов я
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Что переход опасный разговору нет. С ним что-то нужно делать. И лучше всего поставить светофор с кнопкой. Оградой там не огородишь, т.к. там автобусная остановка и пешеходы будут нагло переходить...
17.04.19 11:45
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Подробности нападения на магазин «Светофор» в Костанае выяснили корреспонденты "НГ"

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 апреля 2019, 12:14 |  Криминал

Разбойное нападение на магазин «Светофор» по ул. Дружбы, в районе КСК, было совершено утром в воскресенье, 14 апреля. Мужчина прошел в административный корпус магазина, где старший кассир пересчитывала деньги, и напал на нее с ножом.

Как стало известно «НГ», нападение было совершено с 9-ти до 10 часов утра - как раз в это время обычно идет подсчет денег в кассе. Старший кассир была одна в помещении, где находится сейф. Неизвестный мужчина в кепке и медицинской маске, угрожая ножом, попытался забрать деньги. Кассир, сопротивляясь, схватила за нож. Преступник пырнул ее в бедро, порезал лицо, забрал более 1 млн тенге и убежал. Охранник магазина догнал его возле АЗС, примерно в 100 метрах от магазина. По словам очевидцев, грабителю, чтобы его не поймали, пришлось выбросить деньги. Нож полицейские не нашли.

Старший кассир была доставлена в травматологическое отделение Костанайской городской больницы.

- Женщина 1980 г. р. поступила с резаной раной кисти, колото-резаной рана бедра и ссадинами лица, - сообщил «НГ» заведующий отделением Марал АБИЛКАСЫМОВ. -  В реанимации она не была, ее состояние стабильное.

Корреспонденты «НГ» встретились с пострадавшей в больничной палате.

- Чувствую себя хорошо, но говорить на эту тему ни с кем не хочу, - коротко сказала она. 

По данным «НГ», старший кассир не должна была работать 14 апреля, но вышла не в свою смену, потому что на 15 апреля у нее были запланированы личные дела. Нападавшего зафиксировали несколько камер видеонаблюдения, но полиция пока никого не задержала.

- Данный факт зарегистрирован, - подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области в день нападения. - Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление причастных лиц. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента полиции. Об окончании расследования сообщим дополнительно

17 апреля в ведомстве добавили, что дело возбуждено по ст.192 УК РК (разбой).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.04.19 12:00 Демографический рост в Казахстане замедляется четвертый год подряд
17.04.19 11:16 Назначение пенсий и пособий планируют перевести в проактивный формат
17.04.19 11:01 15 000 казахстанских педагогов три года не получали предусмотренную законом доплату
17.04.19 09:54 3 минуты плюс 2 секунды - чемпионат области по молниеносным шахматам прошел в Костанае
16.04.19 19:27 Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
16.04.19 15:45 Улицу Чкалова временно перекроют в Костанае
16.04.19 15:11 Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае
16.04.19 14:41 На решение проблем с жильем многодетных семей Костанайской области выделили 900 млн тенге
16.04.19 14:12 В Казахстане назвали причину массовой гибели рыбы в реке Урал
16.04.19 13:20 Пожар в Нотр-Даме. Что хранилось в соборе Парижской Богоматери

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сергей_я
Re: Подробности нападения на магазин «Светофор» в Костанае...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2711
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.04.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже не знаю. Зачем сопротивлялась то? А если б под ребра?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 1
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх